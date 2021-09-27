МАЗ показал конкурента «Валдая Next»: на самом деле это китайский автомобиль
Фото: abw.by
Фото: abw.by
Фото: abw.by
Фото: abw.by
Фото: abw.by
Фото: abw.by
Фото: abw.by
Новый МАЗ-365120 позволит белорусскому автопроизводителю плотнее освоить новый сегмент среднетоннажных грузовиков, актуальный для перспективного рынка городских развозных фургонов. Ранее в линейке белорусской компании были более тяжелые грузовики полной массой 10 и 12 тонн. Новому 7,5-тонному грузовику предстоит конкурировать с такими серьезными соперниками, как российские ГАЗ «Валдай Next» и КамАЗ «Компас». Кстати, у «Валдая» используется кабина китайского Foton, а «Компас 9» позаимствовал основные компоненты от грузовиков JAC N-серии.
Габаритные размеры нового МАЗ-365120: длина – 6 505 мм, ширина – 2 330 мм, высота (по кузову) – 3 133 мм, колесная база – 3 300 мм. Полная масса – 7,5 тонны, грузоподъемность по шасси – 4,8 тонны. Объем кузова – 20,6 куб. метра. В движение грузовик приводит китайский мотор мощностью 144 л.с., который соответствует стандарту Евро-5 и работает в паре с 6-ступенчатой коробкой Fast Gear (C6J45TB). Расход топлива – порядка 14,6 литра на «сотню». В списке оснащения значится мультируль, подогрев водительского сидения, круиз-контроль, кондиционер и медиасистема. В продажу новинка поступит в 2022 году.
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