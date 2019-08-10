10 августа 2019, 13:47
МАЗ празднует 75-летие
- 686
- 0
9 августа 2019 года Минский автомобильный завод (МАЗ) отметил 75-летний юбилей. В этот день в 1944 году Государственный комитет обороны СССР выпустил секретное постановление об организации автосборочного завода мощностью 160 автомашин в сутки и завода по ремонту танков.
MAZ
MAZ
MAZ
MAZ
MAZ
MAZ
Ранее мы писали
Минский автозавод продемонстрировал новый гоночный грузовик с капотной компоновкой, который пополнит автопарк ...Читать далее
После освобождения Минска здесь было решено построить завод по сборке автомобилей. Уже в 1944 году началась крупноузловая сборка грузовиков GMC и Studebaker, поставляемых из США по ленд-лизу. 7 ноября с конвейера сошел первый минский «Студебеккер». А уже в октябре 1947 года в экспериментальном цехе собрали первые пять самосвалов МАЗ-205, которые 7 ноября приняли участие в параде по случаю 40-летней годовщины Октябрьской революции. Главный конвейер Минского автозавода заработал в 1949 году. А в 1952-м предприятие выпустило 100-тысячный автомобиль.
Сейчас МАЗ выпускает более 500 моделей и модификаций: седельные тягачи, бортовые автомобили и шасси под установку различных надстроек. Часть продукции предприятия экспортируется в Россию. По данным аналитического агентства «Автостат», на начало 2019 года в отечественном парке грузовых автомобилей насчитывалось свыше 290 тысяч МАЗов, причем 57% из них - старше 15 лет.
Комментарии
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
У меня был похожий случай, заменил прокладку воздушного компрессора и все окей.
Ну, хорош)
Что за бред... Маз никогда не побежал на Дакаре
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве