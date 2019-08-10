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10 августа 2019, 13:47

МАЗ празднует 75-летие

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9 августа 2019 года Минский автомобильный завод (МАЗ) отметил 75-летний юбилей. В этот день в 1944 году Государственный комитет обороны СССР выпустил секретное постановление об организации автосборочного завода мощностью 160 автомашин в сутки и завода по ремонту танков.
МАЗ празднует 75 летие

MAZ

МАЗ празднует 75 летие

MAZ

МАЗ празднует 75 летие

MAZ

МАЗ празднует 75 летие

MAZ

МАЗ празднует 75 летие

фото пользователя 110km

МАЗ празднует 75 летие

фото пользователя 110km

МАЗ празднует 75 летие

MAZ

МАЗ празднует 75 летие

MAZ

МАЗ празднует 75 летие
МАЗ празднует 75 летие
МАЗ празднует 75 летие
МАЗ празднует 75 летие
МАЗ празднует 75 летие
МАЗ празднует 75 летие
МАЗ празднует 75 летие
МАЗ празднует 75 летие
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В середине 1930-х годов на территории современного МАЗа располагалась крупная воинская часть Красной Армии. Во время немецкой оккупации здесь организовали предприятие Gross-K-Werk по обслуживанию и ремонту транспорта вермахта – автомобилей и танков. Компания Daimler-Benz возвела более тридцати ремонтных павильонов, где трудились 5 тысяч военнопленных и местных жителей. 

После освобождения Минска здесь было решено построить завод по сборке автомобилей. Уже в 1944 году началась крупноузловая сборка грузовиков GMC и Studebaker, поставляемых из США по ленд-лизу. 7 ноября с конвейера сошел первый минский «Студебеккер». А уже в октябре 1947 года в экспериментальном цехе собрали первые пять самосвалов МАЗ-205, которые 7 ноября приняли участие в параде по случаю 40-летней годовщины Октябрьской революции. Главный конвейер Минского автозавода заработал в 1949 году. А в 1952-м предприятие выпустило 100-тысячный автомобиль.

Сейчас МАЗ выпускает более 500 моделей и модификаций: седельные тягачи, бортовые автомобили и шасси под установку различных надстроек. Часть продукции предприятия экспортируется в Россию. По данным аналитического агентства «Автостат», на начало 2019 года в отечественном парке грузовых автомобилей насчитывалось свыше 290 тысяч МАЗов, причем 57% из них - старше 15 лет.

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Отзывы по теме
Форум МАЗ 5440
У меня был похожий случай, заменил прокладку воздушного компрессора и все окей.
Леонид
МАЗ представил самый красивый грузовик
Ну, хорош)
Илья25
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Боб
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МАЗ празднует 75-летие
{{material_125348}}В середине 1930-х годов на территории современного МАЗа располагалась крупная воинская часть Красной Армии. Во время немецкой оккупации здесь организовали предприятие Gross-K-Werk по обслуживанию и ремонту транспорта вермахта – автомобилей и танков. Компания Daimler-Benz возвела более тридцати ремонтных павильонов, где трудились 5 тысяч военнопленных и местных жителей. После освобождения Минска здесь было решено построить завод по сборке автомобилей. Уже в 1944 году началась крупноузловая сборка грузовиков GMC и Studebaker, поставляемых из США по ленд-лизу. 7 ноября с конвейера сошел первый минский «Студебеккер». А уже в октябре 1947 года в экспериментальном цехе собрали первые пять самосвалов МАЗ-205, которые 7 ноября приняли участие в параде по случаю 40-летней годовщины Октябрьской революции. Главный конвейер Минского автозавода заработал в 1949 году. А в 1952-м предприятие выпустило 100-тысячный автомобиль.Сейчас МАЗ выпускает более 500 моделей и модификаций: седельные тягачи, бортовые автомобили и шасси под установку различных надстроек. Часть продукции предприятия экспортируется в Россию. По данным аналитического агентства «Автостат», на начало 2019 года в отечественном парке грузовых автомобилей насчитывалось свыше 290 тысяч МАЗов, причем 57% из них - старше 15 лет.
2019-08-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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