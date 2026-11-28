МАЗ представил полноприводный грузовик для лесного хозяйства

МАЗ-36501А-520-050 показали представителям профильных министерств Беларуси. Грузовик с полным приводом ориентирован на лесные дороги и удаленные маршруты, однако контракты, цены и сроки возможных поставок пока не объявлены.

МАЗ-36501А-520-050 показали представителям профильных министерств Беларуси. Грузовик с полным приводом ориентирован на лесные дороги и удаленные маршруты, однако контракты, цены и сроки возможных поставок пока не объявлены.

Лесному сервису требуется техника, которая работает на удаленных участках грунтовых дорог, условия которых отличаются от обычной городской эксплуатации. При выборе коммерческого автомобиля важна проходимость и возможность перевозки груза или оборудования. Минский автозавод для таких задач представил полноприводный МАЗ-36501А-520-050, компактный грузовой автомобиль для перевозки продовольственных и промышленных товаров, который можно адаптировать под нужды лесхозов.

Модель была представлена представителям промышленности и Министерства лесного хозяйства Беларуси в рамках совместного протокола. После презентации обсудили возможность поставки лесохозяйственным организациям и варианты комплектаций под разные задачи. Пока речь идет о возможном запуске: завод не сообщил о заключенных контрактах, количестве заказанных машин или сроках поставок.

Близкий аналог «Соболя НН 4х4»

По внешности и опубликованным характеристикам новинка близка к российскому ГАЗ «Соболь НН 4х4». Автомобильное издание «За рулем» отмечает сходство машин, однако сравнение внешности и характеристик само по себе не подтверждает общность платформы или модели регистрации. Такой параметр говорит о близком назначении автомобилей: это компактный коммерческий транспорт с полным приводом и грузоподъемностью менее одной тонны.

Сходство прослеживается в подходе МАЗа к разработке компактного коммерческого модуля. Ранее предприятие выпускало автомобили под индексом 3650, связанные с китайским JAC Sunray, а затем освоило аналогичные фургоны и микроавтобусы «ГАЗель НН». Теперь в линейке появился короткий грузовой автомобиль с полным приводом, который может стать альтернативой «Соболю НН 4х4».

Покупателю важны цена и оснащение. Специальные службы оценивают гарантийные условия, доступность запасных частей и особенности обслуживания. МАЗ и профильные ведомства обсуждали возможные варианты комплектаций, чтобы адаптировать машину к задачам лесохозяйственных организаций.

Полный привод в компактной линейке МАЗ

В семействе компактных коммерческих автомобилей МАЗ есть длиннобазная модификация с моноприводом и более короткая полноприводная версия. МАЗ-36501А-520-050 имеет колесную формулу 4×4 и подключаемый полный привод, шестиступенчатую механическую коробку передач. Дизельный силовой агрегат развивает мощность 110 кВт, или 149,6 л. с. Для автомобиля заявлены экологический класс Евро-5 и техническая допустимая грузоподъемность 770 кг. Технически допустимая полная масса составляет 3490 кг.

Кабина автомобиля цельнометаллическая, полукапотная, установлена на несущей раме. Полный привод рассчитан на сложные участки. Конструкция дает возможность перевозить грузы и размещать коммерческие надстройки. Разные версии рассчитаны на разные условия работы: для маршрутов с ограниченным дорожным покрытием автомобиль может предлагаться с обычным приводом, а полноприводный вариант предназначен для более сложных маршрутов.

Новинка может заинтересовать лесные хозяйства, управление предприятиями и выездные бригады. Для работ в лесной зоне возможны дополнительные решения для транспортировки инструментов и оборудования. Важны также удобное размещение водителя, охрана и отдельные узлы.

Поставки пока обсуждаются

Выход модели на рынок государственных закупок будут зависеть от цен и экономических расходов. Организациям предстоит оценить надежность машины; при поломке важны ремонтопригодность и наличие запчастей. Эти параметры помогают понять, что автомобиль подходит для работы, а не только выглядит как аналог российской модели.

МАЗ-36501А-520-050 предлагается для лесной отрасли; стороны обсуждали условия возможных поставок и комплектации. Цена автомобиля и начало продаж не объявлены.