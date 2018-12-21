21 декабря 2018, 11:37

МАЗ представил самый красивый грузовик

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Минский автозавод продемонстрировал новый гоночный грузовик с капотной компоновкой, который пополнит автопарк белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто». В компании уверены, что новый МАЗ-6440RR – один из самых красивых грузовиков в мире. После обкатки и испытаний в условиях реальных гонок капотный МАЗ примет участие в ралли-рейде Дакар – 2020.
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  МАЗ представил самый красивый грузовик МАЗ МАЗ представил самый красивый грузовик МАЗ МАЗ представил самый красивый грузовик МАЗ МАЗ представил самый красивый грузовик
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Новый грузовик построен на шасси нынешней модели команды «МАЗ-СПОРТавто» МАЗ-5309RR. Кабина ему досталась от серийного МАЗ-5440, а капот – от тягача МАЗ-6440PA. Инженеры постарались максимально облегчить автомобили. На смену стандартным кузовным панелям пришли детали из стекловолокна. Если рама, кабина и силовые каркасы изготовлены в Белоруссии, то в подвеске доминируют иностранные производители. Спортивный грузовик получил мосты Susi, амортизаторы Reiger, рессоры Weweler.

Габаритные размеры грузовика: длина – 7,05 метра, ширина - 2,55 метра, высота - 3,4 метра, а колесная база – 4,3 метра. Снаряженная масса – 9,6 тонны. Автомобиль оснастили 12,5-литровым турбодизелем Gyrtech с отдачей 960 л.с. и 4500 Нм крутящего момента. Коробка передач: «автомат» Allison, «раздатка» ZF. Максимальная скорость принудительно ограничена до 140 км/ч в соответствии с регламентом ралли. 

В 2019 году новинка примет участие в нескольких локальных ралли. Если «проверка боем» будет пройдена успешно, то в 2020 года грузовик выйдет на старт ралли-рейда Дакар.
Новинки и концепт кары MAZ
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Комментарии
Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
Роман21.12.2018 19:48
4
Ну, красавцем его не назовешь, скорее - симпатяга...
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Отзывы по теме
Форум МАЗ 5440
У меня был похожий случай, заменил прокладку воздушного компрессора и все окей.
Леонид
Под Минском прошли соревнования между МАЗом и Ми-2
Что за бред... Маз никогда не побежал на Дакаре
Боб
Вспоминаем «501-й» и «502-й» МАЗы
владимир везде на снимках мазы у яаза радиаторная решотка поперёк
тт
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МАЗ представил самый красивый грузовик
{{material_125296}}Новый грузовик построен на шасси нынешней модели команды «МАЗ-СПОРТавто» МАЗ-5309RR. Кабина ему досталась от серийного МАЗ-5440, а капот – от тягача МАЗ-6440PA. Инженеры постарались максимально облегчить автомобили. На смену стандартным кузовным панелям пришли детали из стекловолокна. Если рама, кабина и силовые каркасы изготовлены в Белоруссии, то в подвеске доминируют иностранные производители. Спортивный грузовик получил мосты Susi, амортизаторы Reiger, рессоры Weweler.Габаритные размеры грузовика: длина – 7,05 метра, ширина - 2,55 метра, высота - 3,4 метра, а колесная база – 4,3 метра. Снаряженная масса – 9,6 тонны. Автомобиль оснастили 12,5-литровым турбодизелем Gyrtech с отдачей 960 л.с. и 4500 Нм крутящего момента. Коробка передач: «автомат» Allison, «раздатка» ZF. Максимальная скорость принудительно ограничена до 140 км/ч в соответствии с регламентом ралли. В 2019 году новинка примет участие в нескольких локальных ралли. Если «проверка боем» будет пройдена успешно, то в 2020 года грузовик выйдет на старт ралли-рейда Дакар.
2018-12-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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