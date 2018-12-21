21 декабря 2018, 11:37
МАЗ представил самый красивый грузовик
- 4363
- 0
Минский автозавод продемонстрировал новый гоночный грузовик с капотной компоновкой, который пополнит автопарк белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто». В компании уверены, что новый МАЗ-6440RR – один из самых красивых грузовиков в мире. После обкатки и испытаний в условиях реальных гонок капотный МАЗ примет участие в ралли-рейде Дакар – 2020.
Ранее мы писали
На белорусском заводе «Брестмаш» собрали первые серийные фургоны по лицензии китайской JAC Motors. У автомобилей ...Читать далее
Габаритные размеры грузовика: длина – 7,05 метра, ширина - 2,55 метра, высота - 3,4 метра, а колесная база – 4,3 метра. Снаряженная масса – 9,6 тонны. Автомобиль оснастили 12,5-литровым турбодизелем Gyrtech с отдачей 960 л.с. и 4500 Нм крутящего момента. Коробка передач: «автомат» Allison, «раздатка» ZF. Максимальная скорость принудительно ограничена до 140 км/ч в соответствии с регламентом ралли.
В 2019 году новинка примет участие в нескольких локальных ралли. Если «проверка боем» будет пройдена успешно, то в 2020 года грузовик выйдет на старт ралли-рейда Дакар.
Комментарии
Комментарии пользователей
Роман21.12.2018 19:48
Ну, красавцем его не назовешь, скорее - симпатяга...
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
У меня был похожий случай, заменил прокладку воздушного компрессора и все окей.
Что за бред... Маз никогда не побежал на Дакаре
владимир везде на снимках мазы у яаза радиаторная решотка поперёк
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве