МАЗ ускоряет разработку новых моделей: детали теперь печатают за дни

16 февраля 2026, 08:08
На МАЗе впервые применили 3D-принтер для производства деталей
На МАЗе впервые применили 3D-принтер для производства деталей
Минский автозавод внедрил промышленную 3D-печать, что позволило сократить сроки изготовления сложных деталей с месяцев до нескольких дней. Почему это решение может изменить подход к разработке новых моделей и какие перспективы открываются для отрасли - в нашем материале.
В автомобильной индустрии России и соседних стран давно не было столь заметных технологических сдвигов, как сейчас на Минском автозаводе. Внедрение промышленной 3D-печати на МАЗе - не просто очередная модернизация, а реальный шаг к ускорению вывода новых моделей на рынок. Для автолюбителей это означает, что свежие решения и обновленные машины будут появляться чаще, а производители смогут быстрее реагировать на запросы рынка.
Суть нововведения проста, но эффект впечатляет. Теперь инженеры МАЗа проектируют детали в цифровом виде, а затем промышленный 3D-принтер буквально выращивает их из специального пластика, слой за слоем. Такой подход позволяет создавать даже самые сложные элементы за считанные дни, тогда как раньше на это уходили долгие недели, а иногда и месяцы. В условиях, когда конкуренция на рынке ужесточается, подобная скорость становится решающим преимуществом.
Главный конструктор предприятия Павел Шабанов отмечает, что освоение новой технологии потребовало времени и экспериментов. Важно не только правильно разместить поддерживающие элементы, чтобы избежать повреждений при снятии готовой детали, но и подобрать оптимальный баланс между скоростью печати и качеством. Чем тоньше слой, тем выше точность, но и процесс затягивается. Сейчас специалисты МАЗа уже уверенно используют 3D-принтер для изготовления пластиковых компонентов интерьера и экстерьера - от корпусов зеркал и дверных ручек до люков и кронштейнов.
Особое внимание уделяется новым моделям: гибридному тягачу МАЗ-Х, туристическим автобусам МАЗ-350 и МАЗ-351, электромусоровозу МАЗ-GTe. Для них на принтере создают не только стандартные элементы, но и детали сложной формы, которые раньше было практически невозможно быстро изготовить. В ближайших планах - освоить печать расширительных бачков из особо прочного и прозрачного материала, что откроет новые возможности для конструкторов.
Однако 3D-печать на МАЗе пока применяется только для опытных образцов и оснастки. Серийные детали по-прежнему будут производиться традиционными методами, что связано с требованиями к прочности и массовости выпуска. Тем не менее, возможность быстро менять конструкцию и тестировать новые решения экономит не только время, но и значительные средства. Это особенно актуально в условиях, когда каждая неделя промедления может стоить заводу потери конкурентных позиций.
В этом году на предприятии ожидают поступления еще одного крупного 3D-принтера с шестиметровым рабочим столом. Это позволит печатать крупногабаритные детали и сложную оснастку, что раньше было недоступно. Уже сейчас существующее оборудование используется для моделирования рабочих поверхностей зубчатых шестерен, что значительно ускоряет процесс испытаний и доработок.
Важно понимать, что 3D-печать не вытеснит полностью традиционные методы производства. Металлические детали и часть опытных образцов по-прежнему изготавливаются вручную. Но сочетание двух подходов дает заводу гибкость и возможность быстрее внедрять инновации. Для автолюбителей это означает, что новые модели МАЗа будут появляться на дорогах чаще, а их конструкция станет более современной и продуманной.
Похожие материалы MAZ
-
16.02.2026, 10:51
Продажи новых автомобилей в Казахстане в январе 2026 года выросли на 25%: кто в лидерах
Вышло исследование: в январе 2026 года казахстанский рынок новых автомобилей показал впечатляющий рост - продажи увеличились на четверть по сравнению с прошлым годом. Лидеры сменились, а доля местной сборки достигла рекордных значений. Какие бренды оказались в центре внимания и что это значит для автопрома страны - разбираемся в деталях.Читать далее
-
16.02.2026, 08:53
Сравнение GWM Poer и Mitsubishi L200: что выбрать за 4 миллиона рублей
Вышло исследование: новый китайский GWM Poer и подержанный Mitsubishi L200 2021 года столкнулись в честном сравнении. Разбираемся, какой пикап выгоднее, комфортабельнее и надежнее для российских дорог. Неожиданные выводы экспертов.Читать далее
-
16.02.2026, 08:39
Почему АвтоВАЗ не вернет ВАЗ-2107: завод объяснил невозможность выпуска классики
АвтоВАЗ поставил точку в вопросе о возрождении культовых моделей вроде ВАЗ-2107. Представители компании объяснили, почему возвращение к классике невозможно, и рассказали, какие изменения ждут единственную оставшуюся модель из прошлого. Это решение важно для всех, кто следит за судьбой отечественного автопрома.Читать далее
-
16.02.2026, 08:29
Астероид YR4 может изменить жизнь на Земле: ученые ищут способы защиты
В декабре 2032 года Земле может угрожать столкновение с астероидом YR4, который способен вызвать катастрофу планетарного масштаба. Ученые анализируют возможные меры предотвращения удара и оценивают реальные риски.Читать далее
-
16.02.2026, 08:26
ЗИЛ-130 против ГАЗ-53: в чем секрет популярности легендарного грузовика
ЗИЛ-130 стал символом советских дорог благодаря сочетанию комфорта, надежности и простоты обслуживания. Эксперты отмечают, что именно эти качества выделяли его на фоне конкурентов и обеспечили долгую популярность среди водителей.Читать далее
-
16.02.2026, 08:17
Сравнение КамАЗ-5320 и Mercedes-Benz NG: особенности, различия и эксплуатация
Два легендарных грузовика - КамАЗ-5320 и Mercedes-Benz NG - до сих пор вызывают споры среди профессионалов. В чем их ключевые отличия, как они проявляют себя в реальных условиях и почему их сравнение актуально сегодня - разбираемся подробно.Читать далее
-
16.02.2026, 07:41
Почему детали Lada Iskra до сих пор с логотипами Renault - официальное объяснение
На комплектующих новой Lada Iskra владельцы обнаружили логотипы Renault и других иностранных производителей. Почему это произошло, что скрывается за такими решениями и как это влияет на локализацию - разбираемся в деталях.Читать далее
-
16.02.2026, 07:00
Kia K5 и Toyota Camry: сравнение характеристик, отзывов и реальных оценок владельцев
Kia K5 и Toyota Camry - два популярных седана, которые часто выбирают в России. Мы разобрали их технические параметры, особенности эксплуатации и мнения реальных владельцев, чтобы понять, какой автомобиль может стать лучшим выбором в 2026 году.Читать далее
-
16.02.2026, 06:39
КамАЗ против гигантов: Почему российские грузовики проигрывают китайским и европейским брендам
КамАЗ столкнулся с беспрецедентными финансовыми трудностями: убытки, рост долгов и потеря рынков. Санкции, конкуренция из Китая и внутренние проблемы ставят под вопрос будущее компании. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
-
16.02.2026, 06:10
Редкий Porsche Boxster S 2007 года ушел с молотка по цене нового Ford Maverick
На онлайн-аукционе дилер реализовал Porsche Boxster S 2007 года за сумму, сравнимую с ценой нового Ford Maverick. Автомобиль выделяется мощным мотором, минимальным пробегом и рядом доработок. Такой результат удивил даже опытных экспертов.Читать далее
Похожие материалы MAZ
-
16.02.2026, 10:51
Продажи новых автомобилей в Казахстане в январе 2026 года выросли на 25%: кто в лидерах
Вышло исследование: в январе 2026 года казахстанский рынок новых автомобилей показал впечатляющий рост - продажи увеличились на четверть по сравнению с прошлым годом. Лидеры сменились, а доля местной сборки достигла рекордных значений. Какие бренды оказались в центре внимания и что это значит для автопрома страны - разбираемся в деталях.Читать далее
-
16.02.2026, 08:53
Сравнение GWM Poer и Mitsubishi L200: что выбрать за 4 миллиона рублей
Вышло исследование: новый китайский GWM Poer и подержанный Mitsubishi L200 2021 года столкнулись в честном сравнении. Разбираемся, какой пикап выгоднее, комфортабельнее и надежнее для российских дорог. Неожиданные выводы экспертов.Читать далее
-
16.02.2026, 08:39
Почему АвтоВАЗ не вернет ВАЗ-2107: завод объяснил невозможность выпуска классики
АвтоВАЗ поставил точку в вопросе о возрождении культовых моделей вроде ВАЗ-2107. Представители компании объяснили, почему возвращение к классике невозможно, и рассказали, какие изменения ждут единственную оставшуюся модель из прошлого. Это решение важно для всех, кто следит за судьбой отечественного автопрома.Читать далее
-
16.02.2026, 08:29
Астероид YR4 может изменить жизнь на Земле: ученые ищут способы защиты
В декабре 2032 года Земле может угрожать столкновение с астероидом YR4, который способен вызвать катастрофу планетарного масштаба. Ученые анализируют возможные меры предотвращения удара и оценивают реальные риски.Читать далее
-
16.02.2026, 08:26
ЗИЛ-130 против ГАЗ-53: в чем секрет популярности легендарного грузовика
ЗИЛ-130 стал символом советских дорог благодаря сочетанию комфорта, надежности и простоты обслуживания. Эксперты отмечают, что именно эти качества выделяли его на фоне конкурентов и обеспечили долгую популярность среди водителей.Читать далее
-
16.02.2026, 08:17
Сравнение КамАЗ-5320 и Mercedes-Benz NG: особенности, различия и эксплуатация
Два легендарных грузовика - КамАЗ-5320 и Mercedes-Benz NG - до сих пор вызывают споры среди профессионалов. В чем их ключевые отличия, как они проявляют себя в реальных условиях и почему их сравнение актуально сегодня - разбираемся подробно.Читать далее
-
16.02.2026, 07:41
Почему детали Lada Iskra до сих пор с логотипами Renault - официальное объяснение
На комплектующих новой Lada Iskra владельцы обнаружили логотипы Renault и других иностранных производителей. Почему это произошло, что скрывается за такими решениями и как это влияет на локализацию - разбираемся в деталях.Читать далее
-
16.02.2026, 07:00
Kia K5 и Toyota Camry: сравнение характеристик, отзывов и реальных оценок владельцев
Kia K5 и Toyota Camry - два популярных седана, которые часто выбирают в России. Мы разобрали их технические параметры, особенности эксплуатации и мнения реальных владельцев, чтобы понять, какой автомобиль может стать лучшим выбором в 2026 году.Читать далее
-
16.02.2026, 06:39
КамАЗ против гигантов: Почему российские грузовики проигрывают китайским и европейским брендам
КамАЗ столкнулся с беспрецедентными финансовыми трудностями: убытки, рост долгов и потеря рынков. Санкции, конкуренция из Китая и внутренние проблемы ставят под вопрос будущее компании. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
-
16.02.2026, 06:10
Редкий Porsche Boxster S 2007 года ушел с молотка по цене нового Ford Maverick
На онлайн-аукционе дилер реализовал Porsche Boxster S 2007 года за сумму, сравнимую с ценой нового Ford Maverick. Автомобиль выделяется мощным мотором, минимальным пробегом и рядом доработок. Такой результат удивил даже опытных экспертов.Читать далее