МАЗ ускоряет разработку новых моделей: детали теперь печатают за дни

На МАЗе впервые применили 3D-принтер для производства деталей

Минский автозавод внедрил промышленную 3D-печать, что позволило сократить сроки изготовления сложных деталей с месяцев до нескольких дней. Почему это решение может изменить подход к разработке новых моделей и какие перспективы открываются для отрасли - в нашем материале.

В автомобильной индустрии России и соседних стран давно не было столь заметных технологических сдвигов, как сейчас на Минском автозаводе. Внедрение промышленной 3D-печати на МАЗе - не просто очередная модернизация, а реальный шаг к ускорению вывода новых моделей на рынок. Для автолюбителей это означает, что свежие решения и обновленные машины будут появляться чаще, а производители смогут быстрее реагировать на запросы рынка.

Суть нововведения проста, но эффект впечатляет. Теперь инженеры МАЗа проектируют детали в цифровом виде, а затем промышленный 3D-принтер буквально выращивает их из специального пластика, слой за слоем. Такой подход позволяет создавать даже самые сложные элементы за считанные дни, тогда как раньше на это уходили долгие недели, а иногда и месяцы. В условиях, когда конкуренция на рынке ужесточается, подобная скорость становится решающим преимуществом.

Фото: МАЗ

Главный конструктор предприятия Павел Шабанов отмечает, что освоение новой технологии потребовало времени и экспериментов. Важно не только правильно разместить поддерживающие элементы, чтобы избежать повреждений при снятии готовой детали, но и подобрать оптимальный баланс между скоростью печати и качеством. Чем тоньше слой, тем выше точность, но и процесс затягивается. Сейчас специалисты МАЗа уже уверенно используют 3D-принтер для изготовления пластиковых компонентов интерьера и экстерьера - от корпусов зеркал и дверных ручек до люков и кронштейнов.

Особое внимание уделяется новым моделям: гибридному тягачу МАЗ-Х, туристическим автобусам МАЗ-350 и МАЗ-351, электромусоровозу МАЗ-GTe. Для них на принтере создают не только стандартные элементы, но и детали сложной формы, которые раньше было практически невозможно быстро изготовить. В ближайших планах - освоить печать расширительных бачков из особо прочного и прозрачного материала, что откроет новые возможности для конструкторов.

Фото: МАЗ

Однако 3D-печать на МАЗе пока применяется только для опытных образцов и оснастки. Серийные детали по-прежнему будут производиться традиционными методами, что связано с требованиями к прочности и массовости выпуска. Тем не менее, возможность быстро менять конструкцию и тестировать новые решения экономит не только время, но и значительные средства. Это особенно актуально в условиях, когда каждая неделя промедления может стоить заводу потери конкурентных позиций.

В этом году на предприятии ожидают поступления еще одного крупного 3D-принтера с шестиметровым рабочим столом. Это позволит печатать крупногабаритные детали и сложную оснастку, что раньше было недоступно. Уже сейчас существующее оборудование используется для моделирования рабочих поверхностей зубчатых шестерен, что значительно ускоряет процесс испытаний и доработок.

Важно понимать, что 3D-печать не вытеснит полностью традиционные методы производства. Металлические детали и часть опытных образцов по-прежнему изготавливаются вручную. Но сочетание двух подходов дает заводу гибкость и возможность быстрее внедрять инновации. Для автолюбителей это означает, что новые модели МАЗа будут появляться на дорогах чаще, а их конструкция станет более современной и продуманной.