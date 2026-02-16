МАЗ ускоряет разработку новых моделей: детали теперь печатают за дни

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

16 февраля 2026, 08:08

На МАЗе впервые применили 3D-принтер для производства деталей

На МАЗе впервые применили 3D-принтер для производства деталей

МАЗ ускоряет разработку новых моделей: детали теперь печатают за дни

На МАЗе впервые применили 3D-принтер для производства деталей

Минский автозавод внедрил промышленную 3D-печать, что позволило сократить сроки изготовления сложных деталей с месяцев до нескольких дней. Почему это решение может изменить подход к разработке новых моделей и какие перспективы открываются для отрасли - в нашем материале.

Минский автозавод внедрил промышленную 3D-печать, что позволило сократить сроки изготовления сложных деталей с месяцев до нескольких дней. Почему это решение может изменить подход к разработке новых моделей и какие перспективы открываются для отрасли - в нашем материале.

В автомобильной индустрии России и соседних стран давно не было столь заметных технологических сдвигов, как сейчас на Минском автозаводе. Внедрение промышленной 3D-печати на МАЗе - не просто очередная модернизация, а реальный шаг к ускорению вывода новых моделей на рынок. Для автолюбителей это означает, что свежие решения и обновленные машины будут появляться чаще, а производители смогут быстрее реагировать на запросы рынка.

Суть нововведения проста, но эффект впечатляет. Теперь инженеры МАЗа проектируют детали в цифровом виде, а затем промышленный 3D-принтер буквально выращивает их из специального пластика, слой за слоем. Такой подход позволяет создавать даже самые сложные элементы за считанные дни, тогда как раньше на это уходили долгие недели, а иногда и месяцы. В условиях, когда конкуренция на рынке ужесточается, подобная скорость становится решающим преимуществом.

Фото: МАЗ

Главный конструктор предприятия Павел Шабанов отмечает, что освоение новой технологии потребовало времени и экспериментов. Важно не только правильно разместить поддерживающие элементы, чтобы избежать повреждений при снятии готовой детали, но и подобрать оптимальный баланс между скоростью печати и качеством. Чем тоньше слой, тем выше точность, но и процесс затягивается. Сейчас специалисты МАЗа уже уверенно используют 3D-принтер для изготовления пластиковых компонентов интерьера и экстерьера - от корпусов зеркал и дверных ручек до люков и кронштейнов.

Особое внимание уделяется новым моделям: гибридному тягачу МАЗ-Х, туристическим автобусам МАЗ-350 и МАЗ-351, электромусоровозу МАЗ-GTe. Для них на принтере создают не только стандартные элементы, но и детали сложной формы, которые раньше было практически невозможно быстро изготовить. В ближайших планах - освоить печать расширительных бачков из особо прочного и прозрачного материала, что откроет новые возможности для конструкторов.

Фото: МАЗ

Однако 3D-печать на МАЗе пока применяется только для опытных образцов и оснастки. Серийные детали по-прежнему будут производиться традиционными методами, что связано с требованиями к прочности и массовости выпуска. Тем не менее, возможность быстро менять конструкцию и тестировать новые решения экономит не только время, но и значительные средства. Это особенно актуально в условиях, когда каждая неделя промедления может стоить заводу потери конкурентных позиций.

В этом году на предприятии ожидают поступления еще одного крупного 3D-принтера с шестиметровым рабочим столом. Это позволит печатать крупногабаритные детали и сложную оснастку, что раньше было недоступно. Уже сейчас существующее оборудование используется для моделирования рабочих поверхностей зубчатых шестерен, что значительно ускоряет процесс испытаний и доработок.

Важно понимать, что 3D-печать не вытеснит полностью традиционные методы производства. Металлические детали и часть опытных образцов по-прежнему изготавливаются вручную. Но сочетание двух подходов дает заводу гибкость и возможность быстрее внедрять инновации. Для автолюбителей это означает, что новые модели МАЗа будут появляться на дорогах чаще, а их конструкция станет более современной и продуманной.

Упомянутые марки: МАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы MAZ

Похожие материалы MAZ

Калибр для Lada Azimut: на АвтоВАЗе появился эталонный кузов для нового кроссовера
Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Московская область Новосибирск Пермь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться