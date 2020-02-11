Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
11 февраля 2020, 08:44

MAЗ выпустил супертяжелый самосвал

  • 1042
  • 0
Фото: abw.by
Минский автозавод представил новый супертяжелый самосвал МАЗ-65262L с колесной формулой 8х8 и допустимой полной массой в 54 тонны. Как с гордостью заявляет белорусский автопроизводитель, такого нет даже у КамАЗа.
MAЗ выпустил супертяжелый самосвал

Фото: abw.by

MAЗ выпустил супертяжелый самосвал

Фото: abw.by

MAЗ выпустил супертяжелый самосвал

Фото: abw.by

MAЗ выпустил супертяжелый самосвал

Фото: abw.by

MAЗ выпустил супертяжелый самосвал

Фото: abw.by

MAЗ выпустил супертяжелый самосвал

Фото: abw.by

MAЗ выпустил супертяжелый самосвал

Фото: abw.by

MAЗ выпустил супертяжелый самосвал
MAЗ выпустил супертяжелый самосвал
MAЗ выпустил супертяжелый самосвал
MAЗ выпустил супертяжелый самосвал
MAЗ выпустил супертяжелый самосвал
MAЗ выпустил супертяжелый самосвал
MAЗ выпустил супертяжелый самосвал
Ранее мы писали
Минский автозавод продемонстрировал новый гоночный грузовик с капотной компоновкой, который пополнит автопарк ...
Читать далее
Новый супертяжелый МАЗ предназначен для перевозки различных строительных и промышленных сыпучих грузов от карьеров к строительным объектам. При соблюдении требований по допустимым весовым параметрам, автомобиль может передвигаться не только по дорогам общего пользования, но и по технологическим дорогам.

Габариты нового исполина: длина – 9 600 мм высота – 4 000 мм, ширина – 2 550 мм. Колесная база: 2 030 мм + 2 970 мм + 1 500 мм. Как сообщает белорусский портал «Автобизнес», передняя подвеска на первой и второй осях – рессорная, малолистовая с сайлентблоками, стабилизаторами поперечной устойчивости и гидравлическими амортизаторами телескопического типа. Задняя подвеска – рессорно-балансирная, многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости.

Рама супертяжелого МАЗа лестничного типа изготовлена из штампованных, штампосварных и литых деталей, которые соединены самостопорящимися болтами. П-образная платформа объемом 25 куб.метров оборудована удлиненным козырьком, чтобы защитить водителя в кабине, если автомобиль опрокинется или оборвется груз во время погрузки. Сама кабина относится к типу МАЗ-5440, только без спальных мест.

Грузовик оснащается китайским дизельным агрегатом Weichai Power мощностью 460 л.с. и максимальным крутящим моментом равным 2 110 Нм. Двигатель соответствует стандарту Евро-5 и работает в паре с американской 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Allison 4500. Топливный бак рассчитан на 500 литров. Максимальная скорость - 85 км/ч. Масса снаряженного автомобиля – 18,8 тыс. тонн. Грузоподъемность достигает 35,2 тыс. тонн.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум МАЗ 5440
У меня был похожий случай, заменил прокладку воздушного компрессора и все окей.
Леонид
МАЗ празднует 75-летие
Белорусы - молодцы!
Андрей Казанцев
МАЗ представил самый красивый грузовик
Ну, хорош)
Илья25
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы MAZ
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Преимущества и недостатки квадроцикла на гусеницах
Дилерам завезли 2-литровые Hyundai Sonata
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 15 моделей
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Класс Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 9 моделей
Класс А
BYD FLYER II и еще 26 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
MAЗ выпустил супертяжелый самосвал
{{material_125348}}Новый супертяжелый МАЗ предназначен для перевозки различных строительных и промышленных сыпучих грузов от карьеров к строительным объектам. При соблюдении требований по допустимым весовым параметрам, автомобиль может передвигаться не только по дорогам общего пользования, но и по технологическим дорогам.Габариты нового исполина: длина – 9 600 мм высота – 4 000 мм, ширина – 2 550 мм. Колесная база: 2 030 мм + 2 970 мм + 1 500 мм. Как сообщает белорусский портал «Автобизнес», передняя подвеска на первой и второй осях – рессорная, малолистовая с сайлентблоками, стабилизаторами поперечной устойчивости и гидравлическими амортизаторами телескопического типа. Задняя подвеска – рессорно-балансирная, многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости.Рама супертяжелого МАЗа лестничного типа изготовлена из штампованных, штампосварных и литых деталей, которые соединены самостопорящимися болтами. П-образная платформа объемом 25 куб.метров оборудована удлиненным козырьком, чтобы защитить водителя в кабине, если автомобиль опрокинется или оборвется груз во время погрузки. Сама кабина относится к типу МАЗ-5440, только без спальных мест.Грузовик оснащается китайским дизельным агрегатом Weichai Power мощностью 460 л.с. и максимальным крутящим моментом равным 2 110 Нм. Двигатель соответствует стандарту Евро-5 и работает в паре с американской 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Allison 4500. Топливный бак рассчитан на 500 литров. Максимальная скорость - 85 км/ч. Масса снаряженного автомобиля – 18,8 тыс. тонн. Грузоподъемность достигает 35,2 тыс. тонн.
2020-02-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Калуга Ярославль Тула
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться