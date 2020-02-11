11 февраля 2020, 08:44
MAЗ выпустил супертяжелый самосвал
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Фото: abw.by
Минский автозавод представил новый супертяжелый самосвал МАЗ-65262L с колесной формулой 8х8 и допустимой полной массой в 54 тонны. Как с гордостью заявляет белорусский автопроизводитель, такого нет даже у КамАЗа.
Фото: abw.by
Фото: abw.by
Фото: abw.by
Фото: abw.by
Фото: abw.by
Фото: abw.by
Фото: abw.by
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Габариты нового исполина: длина – 9 600 мм высота – 4 000 мм, ширина – 2 550 мм. Колесная база: 2 030 мм + 2 970 мм + 1 500 мм. Как сообщает белорусский портал «Автобизнес», передняя подвеска на первой и второй осях – рессорная, малолистовая с сайлентблоками, стабилизаторами поперечной устойчивости и гидравлическими амортизаторами телескопического типа. Задняя подвеска – рессорно-балансирная, многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости.
Рама супертяжелого МАЗа лестничного типа изготовлена из штампованных, штампосварных и литых деталей, которые соединены самостопорящимися болтами. П-образная платформа объемом 25 куб.метров оборудована удлиненным козырьком, чтобы защитить водителя в кабине, если автомобиль опрокинется или оборвется груз во время погрузки. Сама кабина относится к типу МАЗ-5440, только без спальных мест.
Грузовик оснащается китайским дизельным агрегатом Weichai Power мощностью 460 л.с. и максимальным крутящим моментом равным 2 110 Нм. Двигатель соответствует стандарту Евро-5 и работает в паре с американской 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Allison 4500. Топливный бак рассчитан на 500 литров. Максимальная скорость - 85 км/ч. Масса снаряженного автомобиля – 18,8 тыс. тонн. Грузоподъемность достигает 35,2 тыс. тонн.
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