МАЗ обошел китайцев и уступил только КАМАЗу по продажам грузовиков в России

МАЗ вышел на второе место по продажам тяжелых грузовиков в России в мае 2026

Российский рынок тяжелых грузовиков снова удивил: белорусский МАЗ неожиданно занял вторую строчку по продажам, оставив позади известных китайских конкурентов. Рассказываем, какие модели оказались в топе и как изменится расстановка сил в ближайшие месяцы.

Российский рынок тяжелых грузовиков снова удивил: белорусский МАЗ неожиданно занял вторую строчку по продажам, оставив позади известных китайских конкурентов. Рассказываем, какие модели оказались в топе и как изменится расстановка сил в ближайшие месяцы.

Для российских перевозчиков и автолюбителей новость о том, что МАЗ занял второе место по продажам тяжелых грузовиков в мае 2026 года, может стать настоящим сигналом перемен на рынке. В условиях, когда конкуренция между производителями усиливается, а привычные лидеры сталкиваются с новыми вызовами, подобные перестановки способны повлиять на выбор техники для бизнеса и логистики.

По информации агентства «Автостат», в мае в России было реализовано 2839 новых грузовиков полной массой свыше 16 тонн. Это на 5% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, однако на 19% меньше по сравнению с апрелем. Лидером рынка остался КАМАЗ, продавший 1231 автомобиль. МАЗ, который еще недавно уступал китайским брендам, в мае смог реализовать 241 грузовик и занял вторую позицию, опередив FAW (203 единицы), Dongfeng (201) и Sitrak (199).

Такой результат МАЗ можно объяснить сразу несколькими причинами. Во-первых, российские перевозчики все чаще обращают внимание на проверенные временем модели, которые проще обслуживать и ремонтировать. Во-вторых, белорусский производитель активно работает с дилерами и предлагает выгодные условия для корпоративных клиентов. В итоге, несмотря на обилие новых китайских марок, МАЗ сумел укрепить свои позиции и даже обойти конкурентов из Поднебесной.

Самой востребованной моделью среди тяжелых грузовиков в мае стал КАМАЗ-54901 - на него пришлось около 12% всех продаж в этом сегменте. Это подтверждает, что российские бренды по-прежнему пользуются доверием у покупателей, несмотря на растущее присутствие иностранных производителей. Всего за первые пять месяцев 2026 года в России было продано примерно 15,3 тысячи новых крупнотоннажных грузовиков, что на 20% меньше, чем за тот же период прошлого года. Такая динамика может указывать на корректировку спроса и изменение структуры рынка.

Интересно, что тенденции в сегменте грузовиков перекликаются с изменениями на рынке легковых автомобилей. Например, в материале о выборе городских кроссоверов эксперты отмечали, что покупатели все чаще обращают внимание не только на цену, но и на эксплуатационные расходы, а также на доступность сервисного обслуживания. Подробнее об этом можно узнать в статье о нюансах выбора кроссоверов для города.

Если рассматривать ситуацию в целом, то сокращение рынка тяжелых грузовиков на 20% за год может быть связано с изменением логистических потоков, обновлением автопарков и экономическими факторами. Для перевозчиков это означает необходимость тщательнее подходить к выбору техники, учитывая не только стоимость покупки, но и расходы на обслуживание, надежность и доступность запчастей. Важно помнить, что подобные перестановки среди лидеров рынка могут повлиять на условия конкуренции и даже на стоимость перевозок в ближайшем будущем.