МАЗ обошел китайцев и уступил только КАМАЗу по продажам грузовиков в России

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

8 июня 2026, 16:14

МАЗ вышел на второе место по продажам тяжелых грузовиков в России в мае 2026

МАЗ вышел на второе место по продажам тяжелых грузовиков в России в мае 2026

МАЗ обошел китайцев и уступил только КАМАЗу по продажам грузовиков в России

МАЗ вышел на второе место по продажам тяжелых грузовиков в России в мае 2026

Российский рынок тяжелых грузовиков снова удивил: белорусский МАЗ неожиданно занял вторую строчку по продажам, оставив позади известных китайских конкурентов. Рассказываем, какие модели оказались в топе и как изменится расстановка сил в ближайшие месяцы.

Российский рынок тяжелых грузовиков снова удивил: белорусский МАЗ неожиданно занял вторую строчку по продажам, оставив позади известных китайских конкурентов. Рассказываем, какие модели оказались в топе и как изменится расстановка сил в ближайшие месяцы.

Для российских перевозчиков и автолюбителей новость о том, что МАЗ занял второе место по продажам тяжелых грузовиков в мае 2026 года, может стать настоящим сигналом перемен на рынке. В условиях, когда конкуренция между производителями усиливается, а привычные лидеры сталкиваются с новыми вызовами, подобные перестановки способны повлиять на выбор техники для бизнеса и логистики.

По информации агентства «Автостат», в мае в России было реализовано 2839 новых грузовиков полной массой свыше 16 тонн. Это на 5% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, однако на 19% меньше по сравнению с апрелем. Лидером рынка остался КАМАЗ, продавший 1231 автомобиль. МАЗ, который еще недавно уступал китайским брендам, в мае смог реализовать 241 грузовик и занял вторую позицию, опередив FAW (203 единицы), Dongfeng (201) и Sitrak (199).

Такой результат МАЗ можно объяснить сразу несколькими причинами. Во-первых, российские перевозчики все чаще обращают внимание на проверенные временем модели, которые проще обслуживать и ремонтировать. Во-вторых, белорусский производитель активно работает с дилерами и предлагает выгодные условия для корпоративных клиентов. В итоге, несмотря на обилие новых китайских марок, МАЗ сумел укрепить свои позиции и даже обойти конкурентов из Поднебесной.

Самой востребованной моделью среди тяжелых грузовиков в мае стал КАМАЗ-54901 - на него пришлось около 12% всех продаж в этом сегменте. Это подтверждает, что российские бренды по-прежнему пользуются доверием у покупателей, несмотря на растущее присутствие иностранных производителей. Всего за первые пять месяцев 2026 года в России было продано примерно 15,3 тысячи новых крупнотоннажных грузовиков, что на 20% меньше, чем за тот же период прошлого года. Такая динамика может указывать на корректировку спроса и изменение структуры рынка.

Интересно, что тенденции в сегменте грузовиков перекликаются с изменениями на рынке легковых автомобилей. Например, в материале о выборе городских кроссоверов эксперты отмечали, что покупатели все чаще обращают внимание не только на цену, но и на эксплуатационные расходы, а также на доступность сервисного обслуживания. Подробнее об этом можно узнать в статье о нюансах выбора кроссоверов для города.

Если рассматривать ситуацию в целом, то сокращение рынка тяжелых грузовиков на 20% за год может быть связано с изменением логистических потоков, обновлением автопарков и экономическими факторами. Для перевозчиков это означает необходимость тщательнее подходить к выбору техники, учитывая не только стоимость покупки, но и расходы на обслуживание, надежность и доступность запчастей. Важно помнить, что подобные перестановки среди лидеров рынка могут повлиять на условия конкуренции и даже на стоимость перевозок в ближайшем будущем.

Упомянутые марки: МАЗ, FAW, DongFeng
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы MAZ, ФАВ, ДонгФенг

Похожие материалы MAZ, ФАВ, ДонгФенг

Nordcross 001: как крупный кроссовер с шведскими корнями адаптировали для России
Всемирный день мотоциклиста 2026: дата, традиции и как отмечают в России
Флагманский гибрид GAC S9 выходит в России: комплектация и особенности
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижний Тагил Архангельск Пермский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться