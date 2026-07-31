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Автор: Дмитрий Новиков

31 июля 2026, 10:33

МАЗ вывел на рынок Беларуси новые среднетоннажные грузовики «Тарго»

МАЗ вывел на рынок Беларуси новые среднетоннажные грузовики «Тарго»

Грузовики «Тарго 8» и «Тарго 10» закрывают пробел в линейке МАЗа: первые машиниы уже отгружены покупателям

МАЗ вывел на рынок Беларуси новые среднетоннажные грузовики «Тарго»

Минский автомобильный завод начал продажи новой серии грузовиков «Тарго» в Беларуси. Первые машины уже переданы заказчику, и специалисты отмечают, что интерес к моделям растет. Какие особенности отличают эти автомобили и что это значит для рынка - разбираемся в деталях. Не прошли мимо и вопросы локализации производства.

Минский автомобильный завод начал продажи новой серии грузовиков «Тарго» в Беларуси. Первые машины уже переданы заказчику, и специалисты отмечают, что интерес к моделям растет. Какие особенности отличают эти автомобили и что это значит для рынка - разбираемся в деталях. Не прошли мимо и вопросы локализации производства.

Минский автомобильный завод официально приступил к поставкам среднетоннажных грузовиков новой серии «Тарго» на внутренний рынок. Первыми владельцами стали представители ОАО «Птицефабрика Городок», которым передали четыре автомобиля «Тарго 8». Как сообщает телеграм-канал «МАЗ официально», ключи от техники вручил лично первый заместитель коммерческого директора предприятия Борис Мущинский.

Премьера линейки «Тарго» состоялась весной 2026 года: сначала на выставке в Москве, затем на «Белагро». Уже тогда интерес к новинке оказался высоким - специалисты предприятия зафиксировали около сотни предварительных заявок на «Тарго 8» и «Тарго 10». По словам Бориса Мущинского, появление этих моделей закрывает пробел в ассортименте МАЗа и может заинтересовать не только пищевую промышленность, но и другие отрасли.

Модель МАЗ-365120, получившая коммерческое имя «Тарго 8», оснащается изотермическим кузовом «Купава» и рассчитана на перевозку до 3650 кг. Автомобиль ориентирован на городские и региональные перевозки, что особенно актуально для предприятий с частыми доставками. В линейке также присутствует «Тарго 10» - грузовик полной массой 10 тонн и грузоподъемностью 5700 кг. Обе машины построены на универсальном шасси, позволяющем устанавливать различные надстройки: от стандартных фургонов до специализированного оборудования.

Техническая начинка новых грузовиков заслуживает отдельного внимания. «Тарго 8» комплектуется дизельным двигателем БМВК 3Д4.150Е5 мощностью 151 л.с. и шестиступенчатой роботизированной коробкой Fast. У «Тарго 10» двигатель мощнее - 162 л.с., а коробка передач механическая, также на шесть ступеней. Средний расход топлива обеих моделей составляет около 10 литров на 100 км, что может быть важным аргументом для компаний, следящих за эксплуатационными расходами.

Производство автомобилей организовано по полному CKD-циклу: на заводе сваривают и окрашивают кабины, устанавливают двигатели и коробки передач. В основе лежит китайская платформа Weichai Landking, однако уровень локализации позволяет говорить о серьезном вкладе белорусских специалистов. Для водителей предусмотрены современные опции: трехместная кабина, кондиционер, камера заднего вида, подогрев и вентиляция водительского сиденья, электростеклоподъемники, зеркала с подогревом и независимый жидкостный подогреватель. В списке систем безопасности - ASR, ESC и моторный тормоз.

За десятилетия МАЗ стал символом белорусского машиностроения и экспортирует свою продукцию в десятки стран. В последние годы предприятие активно обновляет модельный ряд, внедряя современные технологии и расширяя линейку коммерческого транспорта. Запуск серии «Тарго» - очередной шаг в развитии бренда, который позволяет МАЗу конкурировать с зарубежными производителями и предлагать рынку актуальные решения для бизнеса.

Упомянутые марки: МАЗ
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