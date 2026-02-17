Вышло исследование: Почему единственный экземпляр МАЗ-505 так и не стал серийным и что помешало ему попасть в армию СССР

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

17 февраля 2026, 06:20

МАЗ-505: редкий экспериментальный грузовик с полным приводом и необычной кабиной

МАЗ-505 задумывался как инновационный армейский грузовик с полным приводом и бескапотной кабиной. Однако проект быстро свернули из-за конструктивных просчетов и конкуренции с другими моделями. В чем были его особенности и почему он не прижился - разбираемся в деталях.

История МАЗ-505 - это пример того, как даже самые амбициозные инженерные идеи могут рассматриваться с суровой реальностью. В начале 1960-х годов Минский автозавод решил создать принципиально новый военный грузовик, который должен был стать ответом на современные вызовы армии. В то время на вооружении уже стоял МАЗ-502, но он не оправдал ожиданий: капотная компоновка, дизельный двигатель и полный привод не сделали его популярным среди военных.

С появлением МАЗ-500 с прогрессивной бескапотной кабиной инженеры получили возможность реализовать более смелые решения. Так родился проект МАЗ-505 — двухосного полноприводного грузовика с кабиной, расположенной над двигателем. Машина могла буксировать прицепы массой до 9 тонн, что по тем временам было весьма значительным показателем.

Для МАЗ-505 специально разработан усиленный передний мост с двухступенчатыми планетарными редукторами, а также предусмотрена раздаточная коробка с несимметричным межосевым дифференциалом и блокировкой положения. В основе конструкции спального места мощная длинная рама, зависимые рессорные подвески и барабанные пневматические тормоза на всех колесах. Односкатные колеса с агрессивным протектором подчеркивают внедорожный характер машины.

Кабина, позаимствованная у контура МАЗ-500, отличалась цельнометаллической конструкцией, округлыми формами и даже наличием спального места. Внутри было два посадочных места, а под полом скрывался 11-литровый V-образный дизель ЯМЗ-236 мощностью 180 л.с., работавший в паре с пятиступенчатой ​​механикой. За кабиной разместилась просторная стальная площадка площадью почти 9 квадратных метров.

Однако испытания, проведенные в 1963 году, выявили серьезные недостатки. Снаряженная масса грузовика достигала 6100 кг, грузоподъемность - 5000 кг (на бездорожье - 4000 кг). При этом нагрузка на ось была неравномерной: на переднюю подвеску 5300 кг, на заднюю - 5800 кг. В результате на слабых грунтах машина теряла устойчивость и проходимость, что критично для армейской техники.

Параллельно в серии готовился трехосный Урал-375, который по эксплуатационным характеристикам заметно превзошел минскую разработку. В итоге судьба МАЗ-505 была предрешена: проект закрыли, единственный конструктивный экземпляр разобрали. Так завершилась история одного из самых необычных устройств обновления парка военных грузовиков СССР.

Упомянутые марки: МАЗ
