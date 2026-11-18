18 ноября 2026, 18:49
МАЗ-544757: что известно о новом тягаче к премьере 2026 года
МАЗ-544757: что известно о новом тягаче к премьере 2026 года
Прототип МАЗ-544757 объединил агрегаты Минского автозавода с кабиной КАМАЗа и дизелем Weichai белорусской сборки. Серийную версию планируют продвигать с 2027 года, хотя полное техническое оснащение пока не раскрыто.
Для седельных тягачей МАЗа обновление кабины стало одним из главных вопросов: основа нынешних машин разработана еще в конце прошлого века и уже не отвечает современным требованиям к комфорту. Решение минчанам помог найти давний партнер из Набережных Челнов.
Связи предприятий начались еще в 1970-х годах, когда специалисты Минского автозавода помогали КАМАЗу создавать первый самосвал с индексом 5511. Позже заводы оказались по разные стороны государственной границы, и взаимодействие стало менее интенсивным. В июле 2026 года стороны подписали соглашение о комплексной программе сотрудничества. Она предусматривает развитие общей компонентной базы для грузовой техники. В программу вошли ключевые узлы, включая двигатели и коробки передач; отдельно предусмотрены кабины и раздаточные коробки.
Уже 5 ноября 2026 года в Минске публично показали первый результат этой кооперации, прототип седельного тягача МАЗ-544757. До премьеры, в октябре, испытали адаптированную кабину. В основе машины остались шасси и основные агрегаты МАЗа, а кабину КАМАЗ К5 отдельно приспособили к белорусской раме, силовым элементам и системам автомобиля.
Выбор кабины связан и с ее современным уровнем. Собственная разработка потребовала бы от МАЗа значительных вложений, тогда как КАМАЗ уже много лет выпускает кабины поколения К5. Их создали при участии Daimler на основе конструкции, связанной с Mercedes-Benz Actros; после завершения сотрудничества российский завод продолжил выпуск собственной версии. Серийное производство кабин К5 началось в 2019 году.
У К5 ровный пол и просторное спальное отделение, рассчитанные на дальнемагистральную эксплуатацию. Однако унификация МАЗа и КАМАЗа в прототипе касается прежде всего кабины. Двигатель и трансмиссия относятся к белорусской компонентной базе, как и ходовая часть с ведущим мостом. Кабину для установки на шасси МАЗа адаптировали отдельно.
Прототип оснащен дизельным двигателем Weichai белорусской сборки и ведущим мостом МАЗ. Weichai - китайский производитель силовых агрегатов для тяжелой коммерческой техники. Основные агрегаты машины предоставил Минский автозавод, а кабину К5 - КАМАЗ, который выпускает ее в Набережных Челнах. КАМАЗ описывает проект как часть промышленной кооперации с МАЗом.
МАЗ-544757 остается прототипом и проходит испытания в рамках совместной программы двух заводов. Сообщается о двух циклах испытаний, после которых стороны определят дальнейшую судьбу проекта. Коммерческое продвижение серийной версии намечено на 2027 год; точную дату начала продаж и запуска конвейерного выпуска пока не объявили.
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