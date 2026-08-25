МАЗ-7907 — советский 24-колёсный гигант для ракет «Молодец»: грузоподъёмность 150 тонн, опередивший время и оставшийся в истории

25 августа 2026, 16:00
МАЗ-7907: советский гигант, который опередил время и не дошел до серийного производства
МАЗ-7907: советский гигант, который опередил время и не дошел до серийного производства
МАЗ-7907 - редкий пример того, как советская инженерия пыталась решить задачи, не имеющие аналогов в мире. Эта машина могла перевозить грузы, недоступные даже современным тягачам, но так и осталась экспериментом. Почему проект не получил развития - в нашем материале.
В начале 1980-х годов перед СССР стояла задача, никем в мире не решённая: создать мобильный грунтовый комплекс для межконтинентальной баллистической ракеты РТ-23 «Молодец». Масса ракеты с контейнером превышала 100 тонн, а каждой установки — более 220 тонн. Минский автозавод получил приказ создать колёсный транспортер особой грузоподъёмности, и под руководством Бориса Шапошника начались работы над проектом, который в итоге оказался неконкурентоспособным.
Первый опытный образец, МАЗ-7904, был готов к лету 1983 года. Машина весила 140 тонн и оснащалась судовым дизелем мощностью 1500 л. с., а также вспомогательным двигателем для гидронасосов и компрессоров. Длина составляла 32 метра, ширина — почти 7 метров, высота — 3,45 метра. Для уменьшения веса кабины были сделаны из стеклопластика. На каждые 12 колёс диаметром около 3 метров из-за нагрузки в 30 тонн покрышки приходилось закупать у Bridgestone, так как советская промышленность не справилась с такими параметрами.
Испытания МАЗ-7904 проходили в условиях строжайшей секретности под Минском и на Байконуре, но выявили серьёзные недостатки: низкую скорость, слабую проходимость и повышенное давление на грунт. Машина могла передвигаться только по твёрдым покрытиям, а для военных задач требовалась универсальность. В итоге проект свернули, а единственный экземпляр в 2010 году был утилизирован.
В 1985 году появились новые прототипы — МАЗ-7906 и МАЗ-7907. Первый получил 16 колёс и массу 68 тонн, второй — 24 колеса, 12 осей и готовую электротрансмиссию с газотурбинным двигателем от танка Т-80. МАЗ-7907 мог перевозить до 150 тонн по пересечённой местности, нагрузка на колесо снизилась до 15 тонн. Инженеры разделили раму на две части с помощью шарнира, чтобы уменьшить радиус поворота до 27 метров. Максимальная скорость составляла 25 км/ч.
Испытания машин шли параллельно, но основное внимание уделялось именно МАЗ-7907. Однако с окончанием холодной войны интерес к проекту угас, и уникальные машины остались на заводской площадке. Единственный случай применения — перевозка прогулочного судна весом 88 тонн в 1996 году, когда МАЗ-7907 самостоятельно преодолел более 200 км, но после этого больше не использовался.
История МАЗ-7907 — это пример того, как инженерные амбиции могут опережать своё время. Проект показал, что даже в условиях ограниченных ресурсов возможно создавать уникальные машины, способные решать задачи, которые остаются актуальными и сегодня. Для российских разработчиков опыт МАЗ-7907 может служить напоминанием: иногда самые смелые идеи не доходят до серии, но именно они продвигают отрасль вперёд.
Современные многоосные шасси, такие как МЗКТ-79221, уступают МАЗ-7907 по грузоподъёмности: их предел — около 80 тонн. Для сравнения, серийный МАЗ-537 перевозил до 65 тонн, МАЗ-7410 — до 70 тонн. МАЗ-7907 остаётся одной из самых грузоподъёмных колёсных машин в истории. Интересно, что современные разработки в области магистральных тягачей, таких как МАЗ-Х с гибридной силовой установкой , продолжают традицию поиска новых решений для решения сложных задач.
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