2 октября 2017, 09:02

Mazda 6 выйдет на рынок в конце октября

Японский автопроизводитель анонсировал начало продаж нового седана Mazda 6. Экстерьер модели изменился незначительно, но список функций и комплектаций стал богаче.
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Mazda 6
Выпускается с 1987 г.
Новый от 1 224 000 до 1 699 600 Р
Отзывов: 11
Начиная со стандартного исполнения, автомобиль оснащается системой G-Vectoring Control, которая корректирует распределение крутящего момента между колесами, улучшая управляемость. Кроме того, модель получила пакет активной безопасности i-ActivSense. Он исследует дорожную обстановку и сводит к минимуму риск попадания в аварию.

Как сообщают разработчики, для отделки интерьера использованы более качественные материалы. На передней панели располагается проекционный дисплей Active Driving Display и современный мультимедийный комплекс с большим тачскрином. Производитель отмечает, что на этом экране разрешение стало выше, а графика - лучше. Также создатели снабдили машину новым рулевым колесом.

Mazda 6 приводится в движение 2-литровым двигателем с мощностью 158 «лошадей». Также покупателям будет доступна модификация с 2,5-литровым «атмосферником», выдающим 192 л.с. Трансмиссия представлена 6-скоростной механической коробкой передач или 6-ступенчатым «автоматом».

Сначала новинка появится на китайском рынке. Дилеры из Поднебесной встретят обновленный седан 24 октября. Позже автомобиль появится и в других странах.

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Помогите, Мазда6 2004 года 2.0 не заводится даже при -2.
Рик
Mazda6 – серьезная опора для бренда
Для СХ-9 следовало формальную мощность двигателя ограничить 250 л.с., продажи тогда взлетели бы в разы. Маркетологи тупые у Мазды, Хонды, Доджа и пр., отсюда заявленные мощности 201, 203, 257, 277 сил. В налогообложении РФ разобраться не судьба? Денег для фирм своих просрали немерено в виде упущенной ...
Дмитрий, Ярославль
Mazda6: Идеальная жена
Обожаю новую модель Мазда 6. У меня 2010 года автомобиль. Шикарная машина просто супер!!!!
Ксения
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Mazda 6 выйдет на рынок в конце октября
{{model_776}}Начиная со стандартного исполнения, автомобиль оснащается системой G-Vectoring Control, которая корректирует распределение крутящего момента между колесами, улучшая управляемость. Кроме того, модель получила пакет активной безопасности i-ActivSense. Он исследует дорожную обстановку и сводит к минимуму риск попадания в аварию.Как сообщают разработчики, для отделки интерьера использованы более качественные материалы. На передней панели располагается проекционный дисплей Active Driving Display и современный мультимедийный комплекс с большим тачскрином. Производитель отмечает, что на этом экране разрешение стало выше, а графика - лучше. Также создатели снабдили машину новым рулевым колесом.Mazda 6 приводится в движение 2-литровым двигателем с мощностью 158 «лошадей». Также покупателям будет доступна модификация с 2,5-литровым «атмосферником», выдающим 192 л.с. Трансмиссия представлена 6-скоростной механической коробкой передач или 6-ступенчатым «автоматом».Сначала новинка появится на китайском рынке. Дилеры из Поднебесной встретят обновленный седан 24 октября. Позже автомобиль появится и в других странах.
2017-10-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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