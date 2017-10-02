Mazda 6 выйдет на рынок в конце октября
Как сообщают разработчики, для отделки интерьера использованы более качественные материалы. На передней панели располагается проекционный дисплей Active Driving Display и современный мультимедийный комплекс с большим тачскрином. Производитель отмечает, что на этом экране разрешение стало выше, а графика - лучше. Также создатели снабдили машину новым рулевым колесом.
Mazda 6 приводится в движение 2-литровым двигателем с мощностью 158 «лошадей». Также покупателям будет доступна модификация с 2,5-литровым «атмосферником», выдающим 192 л.с. Трансмиссия представлена 6-скоростной механической коробкой передач или 6-ступенчатым «автоматом».
Сначала новинка появится на китайском рынке. Дилеры из Поднебесной встретят обновленный седан 24 октября. Позже автомобиль появится и в других странах.
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