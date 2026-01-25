Вышло исследование: как Mazda готовит BT-50e к мировому рынку и что ждет поклонников марки

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

25 января 2026, 18:03

Mazda BT-50e: электрический пикап для нового времени представлен виртуально

Mazda BT-50e: электрический пикап для нового времени представлен виртуально

Вышло исследование: как Mazda готовит BT-50e к мировому рынку и что ждет поклонников марки

Mazda BT-50e: электрический пикап для нового времени представлен виртуально

Mazda делает ставку на электрификацию и расширяет линейку: BT-50e дебютирует в виртуальном пространстве в новом оттенке Navy Blue Mica уже готовится к выходу на глобальный рынок. Какие перемены ждут поклонников японского бренда и почему BT-50e может стать ключевым игроком в сегменте электрических пикапов - разбираемся в деталях.

Mazda делает ставку на электрификацию и расширяет линейку: BT-50e дебютирует в виртуальном пространстве в новом оттенке Navy Blue Mica уже готовится к выходу на глобальный рынок. Какие перемены ждут поклонников японского бренда и почему BT-50e может стать ключевым игроком в сегменте электрических пикапов - разбираемся в деталях.

Японская компания Mazda уверенно смотрит в будущее и не собирается отставать от мировых тенденций. В 2026 году производитель делает акцент на электрификацию и обновление модельного ряда, чтобы соответствовать ожиданиям покупателей из Японии, Северной Америки и Европы. Главной новинкой стал машинный пикап BT-50e, который пока существует только в виртуальном пространстве, но уже вызывает живой интерес у автолюбителей.

На автосалоне в Токио Mazda представила не только BT-50e, но и новый фирменный цвет Navy Blue Mica. Этот глубокий синий оттенок, по замыслу дизайнеров, должен соответствовать премиальному статусу и современному характеру марки автомобилей. 

BT-50e – это не просто очередная попытка выхода на рынок электромобилей. Mazda создает коллекцию, сочетающую узнаваемый дизайн, практичность и современные технологии. Виртуальная премьера сохраняет свои элегантные решения в экстерьере: массивная решетка радиатора, выразительная оптика и динамичные линии кузова. Внутри - минимализм, качественные материалы и цифровая приборная панель, что уже стало стандартом для новых моделей бренда.

Технические характеристики BT-50e пока держатся в секрете, но эксперты уверены: Mazda не станет экономить на мощности и запасе хода. Ожидается, что пикап получит современную батарею, зарядку и полный привод. Это позволит конкурировать с уже представленными на рынке электрическими пикапами, а также привлечь внимание тех, кто ищет надежный и стильный рабочий автомобиль с экологичным характером.

Переход к электромобилям для Mazda — это не просто следование моде, а стратегический шаг. Компания стремится сохранить свою индивидуальность, не жертвуя при этом технологичностью. BT-50e — незабываемый пример того, как традиционные ценности бренда сочетаются с инновациями. Виртуальная презентация - это не только способ сэкономить на организации масштабного мероприятия, но и возможность протестировать реакцию, собрать обратную связь и доработать модель до выхода на рынок.

Поклонники Mazda уже обсуждают, каким будет серийный BT-50e и сможет ли он опередить своих бензиновых и дизельных предшественников. Вопросов много: от цены и комплектаций до реального запаса хода и возможностей для тюнинга. Однако ясно одно - японский производитель не боится экспериментировать и готов предложить рынку нечто действительно новое. В ближайшие месяцы Mazda обещает раскрыть больше подробностей о BT-50e и других новинках. 

Напомним, 110 km провело сравнение японских кроссоверов — узнайте, кто удивил в реальной эксплуатации.

Упомянутые модели: Mazda BT-50
Упомянутые марки: Mazda
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Мазда

Похожие материалы Мазда

Voyah Free Sport+ удивил новыми цветами, а Dream сменил стиль интерьера
Две сенсационные премьеры Volvo: кроссовер EX60 и EX60 Cross Country
Владение LADA Iskra: сколько реально стоит месяц за рулем нового седана
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Архангельск Омск Красноярск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться