Что изменилось в Mazda CX-30 2027 и почему это важно для рынка Европы и России

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

10 июня 2026, 12:52

Mazda CX-30 2027: обновление, новые цвета и технологии

Mazda CX-30 2027: обновление, новые цвета и технологии

Что изменилось в Mazda CX-30 2027 и почему это важно для рынка Европы и России

Mazda CX-30 2027: обновление, новые цвета и технологии

Mazda представила CX-30 2027 модельного года для Европы: внешне кроссовер почти не изменился, но получил новые цвета, улучшенные материалы в салоне и расширенные электронные функции. Почему это может повлиять на выбор покупателей - в нашем материале.

Mazda представила CX-30 2027 модельного года для Европы: внешне кроссовер почти не изменился, но получил новые цвета, улучшенные материалы в салоне и расширенные электронные функции. Почему это может повлиять на выбор покупателей - в нашем материале.

Обновление Mazda CX-30 2027 года вызвало немало обсуждений среди автолюбителей: ожидания были высокими, но японский бренд решил пойти по пути эволюции, а не революции. Внешне кроссовер практически не изменился — оптика, бамперы, решетка радиатора и даже спойлер остались прежними. Однако производитель добавил два новых варианта цвета кузова: Aero Grey и Zinc Green, что расширяет выбор для покупателей, ценящих индивидуальность.

Техническая часть также не претерпела кардинальных изменений. В линейке остались знакомые двигатели e-Skyactiv G и e-Skyactiv X с мягкой гибридной системой (MHEV). Первый выдает 138 л.с., второй — 183 л.с., оба доступны с передним или полным приводом i-Activ AWD. Это позволяет сохранить баланс между динамикой и экономичностью, что особенно важно для европейского рынка.

В салоне Mazda CX-30 2027 года появились новые материалы отделки, улучшенная подсветка и дополнительная вентиляция сидений. Важным новшеством стала интеграция Amazon Alexa для голосового управления автомобилем, а также расширенные возможности приложения MyMazda для удаленного контроля и диагностики состояния машины. Это показывает, что бренд старается идти в ногу с цифровыми тенденциями.

Безопасность тоже не осталась без внимания: система Smart Brake Support теперь способна распознавать мотоциклы и эффективнее работать на перекрестках. Адаптивные светодиодные фары стали ярче и меньше слепят встречных водителей, что особенно актуально для ночных поездок.

Mazda пока не раскрывает стоимость CX-30 2027 года для Европы и других рынков. Для сравнения: в 2026 году базовая версия CX-30 в США стоила от 26 375 долларов, а топовые комплектации достигали 37 900 долларов. В России официальные продажи модели не ведутся, но на вторичном рынке и через параллельный импорт CX-30 пользуется стабильным спросом благодаря надежности и сбалансированным характеристикам. Судя по представленным изменениям, Mazda сделала ставку на постепенное обновление и сохранение узнаваемого стиля, что может привлечь тех, кто ценит проверенные решения и современные технологии без резких перемен.

Упомянутые модели: Mazda CX-30 (от 1 730 000 Р)
Упомянутые марки: Mazda
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Мазда

Похожие материалы Мазда

Всемирный день мотоциклиста 2026: дата, традиции и как отмечают в России
Флагманский гибрид GAC S9 выходит в России: комплектация и особенности
БЕЛАЗ показал новую кабину для самосвалов: 57 доработок для комфорта и безопасности
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Республика Башкортостан город Орёл Ростовская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться