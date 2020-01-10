10 января 2020, 08:44
Mazda CX-30 может не доехать до России
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Фото: Mazda
В декабре 2019 года Mazda оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на свой новый компактный кроссовер Mazda CX-30. Ожидалось, что новинка появится в дилерских шоу-румах нынешней весной. Но после увеличения ставок утильсбора японская компания не торопится везти кроссовер в Россию.
Фото: Mazda
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Новый кроссовер Mazda СХ-30 представили на Женевском автосалоне в марте 2019 года. В модельном ряду марки новинка заняла место между CX-3 и CX-5. Как и новое семейство Mazda 3, кроссовер построен на платформе Skyactiv-Vehicle Architecture. Его габаритные размеры: длина – 4 395 мм, ширина – 1 795 мм, колесная база – 2 655 мм. Европейские продажи начались летом. Первые поставки в Россию из Японии ожидались в марте 2020 года.
Судя по ОТТС, российским клиентам хотели предложить версию с 2-литровым «атмосферником» семейства Skyactiv-G, который выдает 150 л.с. и 213 Нм пикового крутящего момента. Мотор работает в паре с 6-ступенчатой «механикой» или «автоматом» того же диапазона. Привод – передний или полный. Стоить он должен был не менее 1,6 млн рублей.
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Тест-драйв Mazda CX-9: дорожный уполномоченный
26.10.2017, 08:35
Тест-драйв Mazda CX-5: бессовестно красивый
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Комментарии пользователей
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