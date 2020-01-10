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10 января 2020, 08:44

Mazda CX-30 может не доехать до России

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Фото: Mazda
В декабре 2019 года Mazda оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на свой новый компактный кроссовер Mazda CX-30. Ожидалось, что новинка появится в дилерских шоу-румах нынешней весной. Но после увеличения ставок утильсбора японская компания не торопится везти кроссовер в Россию.
Mazda CX 30 может не доехать до России

Фото: Mazda

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Шансы на появление Mazda CX-30 в России в 2020 году падают с каждым днем. Отсутствие локализации и подскочившие ставки утилизационного сбора делают цены на него неконкурентоспособными. Компактный кроссовер может оказаться дороже более крупного Mazda CX-5, сборка которого налажена на заводе «Соллерс» во Владивостоке. Как стало известно журналистам «Российской газеты» из источника в Mazda, привозить новинку в нашу страну пока не планируется.

Новый кроссовер Mazda СХ-30 представили на Женевском автосалоне в марте 2019 года. В модельном ряду марки новинка заняла место между CX-3 и CX-5. Как и новое семейство Mazda 3, кроссовер построен на платформе Skyactiv-Vehicle Architecture. Его габаритные размеры: длина – 4 395 мм, ширина – 1 795 мм, колесная база – 2 655 мм. Европейские продажи начались летом. Первые поставки в Россию из Японии ожидались в марте 2020 года.

Судя по ОТТС, российским клиентам хотели предложить версию с 2-литровым «атмосферником» семейства Skyactiv-G, который выдает 150 л.с. и 213 Нм пикового крутящего момента. Мотор работает в паре с 6-ступенчатой «механикой» или «автоматом» того же диапазона. Привод – передний или полный. Стоить он должен был не менее 1,6 млн рублей.

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Mazda CX-30 может не доехать до России
{{material_125921}}Шансы на появление Mazda CX-30 в России в 2020 году падают с каждым днем. Отсутствие локализации и подскочившие ставки утилизационного сбора делают цены на него неконкурентоспособными. Компактный кроссовер может оказаться дороже более крупного Mazda CX-5, сборка которого налажена на заводе «Соллерс» во Владивостоке. Как стало известно журналистам «Российской газеты» из источника в Mazda, привозить новинку в нашу страну пока не планируется.Новый кроссовер Mazda СХ-30 представили на Женевском автосалоне в марте 2019 года. В модельном ряду марки новинка заняла место между CX-3 и CX-5. Как и новое семейство Mazda 3, кроссовер построен на платформе Skyactiv-Vehicle Architecture. Его габаритные размеры: длина – 4 395 мм, ширина – 1 795 мм, колесная база – 2 655 мм. Европейские продажи начались летом. Первые поставки в Россию из Японии ожидались в марте 2020 года.Судя по ОТТС, российским клиентам хотели предложить версию с 2-литровым «атмосферником» семейства Skyactiv-G, который выдает 150 л.с. и 213 Нм пикового крутящего момента. Мотор работает в паре с 6-ступенчатой «механикой» или «автоматом» того же диапазона. Привод – передний или полный. Стоить он должен был не менее 1,6 млн рублей.
2020-01-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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