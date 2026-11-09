Привезут под заказ вдвое дешевле? В чем скрытый обман при покупке новой Mazda

9 ноября 2026, 08:01
Просят до 5 миллионов рублей: почему за простую Mazda CX-30 хотят такие деньги?
Просят до 5 миллионов рублей: почему за простую Mazda CX-30 хотят такие деньги?
В публикации Mazda CX-30 собраны предложения продавцов по всей стране: машину можно купить из наличия или ждать под заказ 3-4 месяца. Китайские версии оснащены атмосферным мотором на 158 л.с. Итоговая сумма при заказе может измениться.
За автомобиль из наличия московский официальный дилер просит 4 994 000 рублей. Самое бюджетное предложение, по данным «Российской Газеты», нашли во Владивостоке, но точную цену там не называют. В обзоре iXBT Live приведены и другие ориентиры: Mazda CX-30 2023 года в комплектации Comfort предлагалась под заказ примерно за 2,193 млн рублей, а во Владивостоке автомобиль оценивали примерно в 2,288 млн рублей с сопутствующими расходами. В Екатеринбурге цены начинались примерно от 2,29 млн рублей, в Воронеже составляли около 2,4 млн, в Чебоксарах и Новосибирске доходили примерно до 2,45 млн рублей. Московские предложения из наличия стоили до 4,35-4,994 млн рублей.
Кроссоверы Mazda CX-30 поступили в Россию по каналам параллельного импорта. Это автомобили для китайского рынка. Продавцы предлагают выбрать машину из наличия или ждать поставку под заказ 3-4 месяца. При сравнении объявлений стоит учитывать: заявленная цена заказа может быть предварительной. Суммы относятся к разным городам, автомобилям и условиям поставки, поэтому единой цены на все CX-30 нет.
После согласования покупки итоговую сумму могут увеличить курс валюты и расходы на перевозку. К ним добавятся таможенные платежи и утилизационный сбор. Поэтому низкая цифра в объявлении сама по себе не гарантирует, что столько же автомобиль будет стоить при расчете. Покупателю также важно проверить документы конкретной машины, включая ЭПТС и СБКТС, и сведения об уплате утилизационного сбора.
В оснащение некоторых автомобилей входят мультимедийная система и круиз-контроль. В объявлениях также указаны светодиодные фары и литые 16-дюймовые диски. Среди прочего оборудования есть камера заднего вида и задние парковочные датчики. Упоминается и электронный стояночный тормоз с Auto-Hold. Комплектация зависит от конкретной машины.
Все представленные автомобили выпущены для рынка КНР. Под капотом двухлитровый атмосферный бензиновый двигатель мощностью 158 л.с. На выбор предлагают шестиступенчатую механическую или автоматическую коробку передач. Большинство предложений приходится на версии с автоматом. Привод передний.
Европейская Mazda CX-30 с двигателем 2.0 e-Skyactiv G относится к другой рыночной версии. Для нее указываются мощность 122 л.с. и крутящий момент 213 Н·м. Эти характеристики не относятся к предлагаемым в России китайским автомобилям на 158 л.с.
Ранее о китайском авторынке выходила подборка седанов из КНР с разными типами силовых установок.
Похожие материалы Мазда
-
10.06.2026, 12:52
Mazda CX-30 2027: обновление, новые цвета и технологии
Mazda представила CX-30 2027 модельного года для Европы: внешне кроссовер почти не изменился, но получил новые цвета, улучшенные материалы в салоне и расширенные электронные функции. Почему это может повлиять на выбор покупателей - в нашем материале.Читать далее
-
09.01.2026, 15:52
Неожиданный лидер: Топ-10 семейных кроссоверов 2026 года с лучшими оценками по безопасности
Эксперты назвали кроссоверы, которые получили высшие баллы за безопасность. В списке есть как японские, так и корейские модели. Некоторые результаты удивили даже специалистов. Узнайте, кто оказался вне конкуренции в 2026 году.Читать далее
-
12.11.2025, 15:46
Продажи автомобилей Mazda в России показали взрывной рост. Названы топ-5 моделей
Спрос на японские авто растет. Продажи Mazda показали невероятный скачок. Россияне предпочитают конкретные кроссоверы. Почти все машины везут из Китая. Раскрываем детали и популярные модели.Читать далее
-
10.10.2025, 16:09
Какие японские машины не подорожают из-за нового утильсбора с 1 ноября 2025 года
Власти готовят новые правила для водителей. Импортные автомобили могут сильно подорожать. Но не все модели попадут под удар. Мы нашли несколько интересных вариантов. Они сохранят свою привлекательную цену. Узнайте, на что обратить внимание.Читать далее
-
29.09.2025, 05:14
Toyota Corolla Cross 2026: что изменилось и каковы шансы против конкурентов
В США готовится старт продаж обновленного кроссовера Фото: Toyota Motor Corporation. Модель обещает новые решения. Подробности о комплектациях и особенностях пока держатся в секрете.Читать далее
-
18.09.2025, 16:53
Mazda CX-30 2026 года выходит в США в новой версии Aire
Mazda представила обновленный CX-30 для США. Новинка получила новые комплектации и прибавку в цене. Подробности о свежих изменениях пока держатся в секрете. Следите за развитием событий.Читать далее
-
28.10.2021, 15:33
Mazda обновила сразу две модели: им перенастроили выпуск и добавили две спецверсии
Компания Mazda представила обновленные хэтчбек Mazda 3 и компактный кроссовер Mazda CX-30, предназначенные для домашнего рынка. Звук выпуска стал более благородным, а педаль газа – отзывчивее.Читать далее
-
19.02.2021, 14:08
Лучшие автомобили по мнению покупателей: рекомендации на основе опыта
Американская организация Consumer Reports подготовила очередной ежегодный рейтинг лучших автомобилей на основе отзывов их владельцев. Среди марок лучшими признали машины Mazda, а в списке лучших моделей 8 из 10 сделаны в Японии.Читать далее
-
03.02.2021, 00:01
Тест-драйв новой Mazda CX-30: выходит в Цвет
Убрав в прошлом году «трешку» из своей модельной линейки, компания Mazda, тем не менее, быстро «сориентировалась на местности» и продемонстрировала своим клиентам, что в ее «связке есть и другие ключи». Очередной календарный год открыт – компания являет российскому потребителю новый продукт CX-30.Читать далее
-
02.02.2021, 18:45
7 кроссоверов, которые пришли в Россию в 2021 году
Универсальные и практичные автомобили сегмента SUV пользуются стабильно высоким спросом по всему миру. За последний месяц на российском авторынке появилось сразу несколько новых интересных моделей.Читать далее
Похожие материалы Мазда
-
10.06.2026, 12:52
Mazda CX-30 2027: обновление, новые цвета и технологии
Mazda представила CX-30 2027 модельного года для Европы: внешне кроссовер почти не изменился, но получил новые цвета, улучшенные материалы в салоне и расширенные электронные функции. Почему это может повлиять на выбор покупателей - в нашем материале.Читать далее
-
09.01.2026, 15:52
Неожиданный лидер: Топ-10 семейных кроссоверов 2026 года с лучшими оценками по безопасности
Эксперты назвали кроссоверы, которые получили высшие баллы за безопасность. В списке есть как японские, так и корейские модели. Некоторые результаты удивили даже специалистов. Узнайте, кто оказался вне конкуренции в 2026 году.Читать далее
-
12.11.2025, 15:46
Продажи автомобилей Mazda в России показали взрывной рост. Названы топ-5 моделей
Спрос на японские авто растет. Продажи Mazda показали невероятный скачок. Россияне предпочитают конкретные кроссоверы. Почти все машины везут из Китая. Раскрываем детали и популярные модели.Читать далее
-
10.10.2025, 16:09
Какие японские машины не подорожают из-за нового утильсбора с 1 ноября 2025 года
Власти готовят новые правила для водителей. Импортные автомобили могут сильно подорожать. Но не все модели попадут под удар. Мы нашли несколько интересных вариантов. Они сохранят свою привлекательную цену. Узнайте, на что обратить внимание.Читать далее
-
29.09.2025, 05:14
Toyota Corolla Cross 2026: что изменилось и каковы шансы против конкурентов
В США готовится старт продаж обновленного кроссовера Фото: Toyota Motor Corporation. Модель обещает новые решения. Подробности о комплектациях и особенностях пока держатся в секрете.Читать далее
-
18.09.2025, 16:53
Mazda CX-30 2026 года выходит в США в новой версии Aire
Mazda представила обновленный CX-30 для США. Новинка получила новые комплектации и прибавку в цене. Подробности о свежих изменениях пока держатся в секрете. Следите за развитием событий.Читать далее
-
28.10.2021, 15:33
Mazda обновила сразу две модели: им перенастроили выпуск и добавили две спецверсии
Компания Mazda представила обновленные хэтчбек Mazda 3 и компактный кроссовер Mazda CX-30, предназначенные для домашнего рынка. Звук выпуска стал более благородным, а педаль газа – отзывчивее.Читать далее
-
19.02.2021, 14:08
Лучшие автомобили по мнению покупателей: рекомендации на основе опыта
Американская организация Consumer Reports подготовила очередной ежегодный рейтинг лучших автомобилей на основе отзывов их владельцев. Среди марок лучшими признали машины Mazda, а в списке лучших моделей 8 из 10 сделаны в Японии.Читать далее
-
03.02.2021, 00:01
Тест-драйв новой Mazda CX-30: выходит в Цвет
Убрав в прошлом году «трешку» из своей модельной линейки, компания Mazda, тем не менее, быстро «сориентировалась на местности» и продемонстрировала своим клиентам, что в ее «связке есть и другие ключи». Очередной календарный год открыт – компания являет российскому потребителю новый продукт CX-30.Читать далее
-
02.02.2021, 18:45
7 кроссоверов, которые пришли в Россию в 2021 году
Универсальные и практичные автомобили сегмента SUV пользуются стабильно высоким спросом по всему миру. За последний месяц на российском авторынке появилось сразу несколько новых интересных моделей.Читать далее