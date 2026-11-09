Привезут под заказ вдвое дешевле? В чем скрытый обман при покупке новой Mazda

Просят до 5 миллионов рублей: почему за простую Mazda CX-30 хотят такие деньги?

В публикации Mazda CX-30 собраны предложения продавцов по всей стране: машину можно купить из наличия или ждать под заказ 3-4 месяца. Китайские версии оснащены атмосферным мотором на 158 л.с. Итоговая сумма при заказе может измениться.

В публикации Mazda CX-30 собраны предложения продавцов по всей стране: машину можно купить из наличия или ждать под заказ 3-4 месяца. Китайские версии оснащены атмосферным мотором на 158 л.с. Итоговая сумма при заказе может измениться.

За автомобиль из наличия московский официальный дилер просит 4 994 000 рублей. Самое бюджетное предложение, по данным «Российской Газеты», нашли во Владивостоке, но точную цену там не называют. В обзоре iXBT Live приведены и другие ориентиры: Mazda CX-30 2023 года в комплектации Comfort предлагалась под заказ примерно за 2,193 млн рублей, а во Владивостоке автомобиль оценивали примерно в 2,288 млн рублей с сопутствующими расходами. В Екатеринбурге цены начинались примерно от 2,29 млн рублей, в Воронеже составляли около 2,4 млн, в Чебоксарах и Новосибирске доходили примерно до 2,45 млн рублей. Московские предложения из наличия стоили до 4,35-4,994 млн рублей.

Кроссоверы Mazda CX-30 поступили в Россию по каналам параллельного импорта. Это автомобили для китайского рынка. Продавцы предлагают выбрать машину из наличия или ждать поставку под заказ 3-4 месяца. При сравнении объявлений стоит учитывать: заявленная цена заказа может быть предварительной. Суммы относятся к разным городам, автомобилям и условиям поставки, поэтому единой цены на все CX-30 нет.

После согласования покупки итоговую сумму могут увеличить курс валюты и расходы на перевозку. К ним добавятся таможенные платежи и утилизационный сбор. Поэтому низкая цифра в объявлении сама по себе не гарантирует, что столько же автомобиль будет стоить при расчете. Покупателю также важно проверить документы конкретной машины, включая ЭПТС и СБКТС, и сведения об уплате утилизационного сбора.

В оснащение некоторых автомобилей входят мультимедийная система и круиз-контроль. В объявлениях также указаны светодиодные фары и литые 16-дюймовые диски. Среди прочего оборудования есть камера заднего вида и задние парковочные датчики. Упоминается и электронный стояночный тормоз с Auto-Hold. Комплектация зависит от конкретной машины.

Все представленные автомобили выпущены для рынка КНР. Под капотом двухлитровый атмосферный бензиновый двигатель мощностью 158 л.с. На выбор предлагают шестиступенчатую механическую или автоматическую коробку передач. Большинство предложений приходится на версии с автоматом. Привод передний.

Европейская Mazda CX-30 с двигателем 2.0 e-Skyactiv G относится к другой рыночной версии. Для нее указываются мощность 122 л.с. и крутящий момент 213 Н·м. Эти характеристики не относятся к предлагаемым в России китайским автомобилям на 158 л.с.

Ранее о китайском авторынке выходила подборка седанов из КНР с разными типами силовых установок.