Сравниваем параметры Mazda CX-5 и Changan UNI-S: что важнее — клиренс, мощность или гарантия

Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Дарья Климова

11 февраля 2026, 11:43

Mazda CX-5 против Changan UNI-S: ключевые отличия и нюансы выбора

Вышло исследование: два популярных кроссовера - Mazda CX-5 и Changan UNI-S - столкнулись в прямом сравнении. Какие параметры действительно влияют на выбор, и что может удивить даже опытных водителей - разбираемся подробно.

В 2026 году российский рынок кроссоверов продолжает меняться, и автолюбители все чаще сталкиваются с непростым выбором между проверенными японскими моделями и амбициозными китайскими новинками. Сравнение Mazda CX-5 (2.0 AT Active) и Changan UNI-S (1.5 AMT Comfort) становится особенно актуальным на фоне растущей конкуренции и новых требований к надежности, гарантийному обслуживанию и техническим характеристикам, полагает 110km.ru.

Для многих водителей вопрос выбора между этими двумя моделями - не просто дело вкуса. Здесь на кону стоят реальные эксплуатационные преимущества, которые могут повлиять на комфорт, безопасность и даже стоимость владения автомобилем в ближайшие годы. Важно понимать, какие параметры действительно имеют значение, а какие - лишь маркетинговый ход.

Mazda CX-5 2.0 AT Active, которую выпускали в России до весны 2022 года, комплектуется 2-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л.с., автоматической коробкой передач и передним приводом. Максимальная скорость достигает 189 км/ч, а разгон до сотни занимает 9,9 секунды. Клиренс - 192 мм, что особенно ценно для российских дорог с их непредсказуемым рельефом.

Changan UNI-S 1.5 AMT Comfort, напротив, делает ставку на 1,5-литровый бензиновый двигатель с отдачей 181 л.с. и роботизированную трансмиссию. Максимальная скорость - 190 км/ч, клиренс - 171 мм. Но главное - официальная гарантия на 5 лет или 150 000 км, что заметно выделяет модель на фоне конкурентов и может стать решающим фактором для тех, кто планирует долгосрочную эксплуатацию.

Если рассматривать основные параметры, то Mazda CX-5 выигрывает по дорожному просвету и предлагает классический автомат, что по-прежнему ценится среди водителей. Changan UNI-S, в свою очередь, берет мощностью и современным роботом, а также расширенной гарантией, что особенно важно в условиях нестабильного рынка и роста стоимости обслуживания. Также китайский кроссовер может похвастаться современными опциями комфорта, которые часто встречаются только в более дорогих комплектациях конкурентов.

В итоге, выбор между Mazda CX-5 2.0 AT Active и Changan UNI-S 1.5 AMT Comfort зависит от личных приоритетов: кому-то важнее надежность и проверенный временем японский автомат, кто-то ценит мощность и длительную гарантию. Оба кроссовера имеют свои сильные стороны, и именно сейчас, когда рынок насыщен предложениями, важно не ошибиться с выбором.

Упомянутые модели: Mazda CX-5 (от 1 955 000 Р), Changan UNI-S
Упомянутые марки: Mazda, Changan
Похожие материалы Мазда, Чинган

