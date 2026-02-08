Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

8 февраля 2026, 12:27

Сравниваем управляемость, комфорт, расход топлива и надежность Mazda CX-5 и Geely Monjaro глазами владельца

Владелец двух кроссоверов делится личными наблюдениями о Mazda CX-5 2018 и Geely Monjaro 2024. В материале - нюансы эксплуатации, плюсы и минусы, а также неожиданные детали, которые могут повлиять на выбор автомобиля сегодня.

Сравнение автомобилей, разделяющих не только годы выпуска, но и целые эпохи в подходе к созданию кроссоверов, всегда вызывает интерес. Речь идет о Mazda CX-5 2018 года и свежем Geely Monjaro 2024 года. Оба автомобиля — полноприводные, оба с двухлитровыми моторами, но разница в мощности, оснащении и ощущениях за рулем заметна с первых километров. Почему этот опыт важен? Потому что на рынке все больше новых моделей, а проверенные временем машины продолжают удерживать позиции. В условиях, когда выбор становится все сложнее, личный опыт эксплуатации имеет особое значение.

Фото: Mazda

Внешний вид - вопрос вкуса, но Mazda CX-5, несмотря на возраст, по-прежнему выглядит актуально. Передняя часть у нее вызывает больше симпатии, чем у Monjaro, хотя задняя часть кажется немного скучной. Geely Monjaro, напротив, производит впечатление массивного и даже агрессивного кроссовера, но полоса на багажнике может смутить консервативных водителей. Оценки по дизайну обе машины получают высокие, но с разными акцентами: Мазда - за огненность, Monjaro - за мужественность.

Кузовные элементы и качество материалов – еще один важный аспект. В Monjaro металл и лакокрасочное покрытие слегка окисляются, но в Мазде ситуация еще более выражена: двери легкие, а лобовое стекло за годы эксплуатации приходилось менять несколько раз. Это говорит о том, что даже у признанных брендов есть свои слабые места, и идеальных решений не существует.

Подвеска - то, что обеспечивает комфорт на наших дорогах. Mazda CX-5 мягче, но на крупных ямах и мелких камнях ведет себя нервно, передавая вибрации в салон. Monjaro поначалу кажется жестким, но после корректировки давления в шинах становится заметно комфортнее, хотя до мягкости Mazda не дотягивает. Тем не менее, с неровностями Monjaro справляется увереннее, особенно на скоростях.

Управляемость - сильная сторона Monjaro. В поворотах он держится увереннее, руль информативнее, а поведение водителя точнее. В Mazda в нейтральной зоне руль кажется пустым, что снижает удовольствие от вождения. Для тех, кто ценит драйв, Monjaro выглядит предпочтительнее.

Салон и багажник – зоны, где проявляются различия в подходе к эргономике. Monjaro просторнее, посадка удобней, но максимальное расстояние от поездки пока ограничено 300 км, тогда как на Mazda можно преодолеть более тысячи километров без дозаправки. Багажник в Monjaro больше, но полностью пластиковый, что не всегда удобно для перевозки вещей. У Mazda он меньше, но отделан войлоком, что защищает груз. Отсутствие откидной части заднего дивана у Monjaro – спорное решение, особенно для тех, кто часто возит длинномерные предметы.

Обслуживание - отдельная тема. Mazda CX-5 за 140 тысяч километров не требует серьезных вложений, стандартное ТО обходится в 12-13 тысяч рублей. Monjaro пока не преподнес сюрпризов, но вопрос с выбором запчастей - оригинал или аналог - остается открытым. Это может стать критическим в будущем, особенно если учесть, что рынок быстро меняется.

Экономичность – еще один критерий. Mazda CX-5 радует скромным расходом: на трассе можно уложиться в 7,2 литра на сотню. Monjaro потребляет больше - около 9 литров, но и динамика у него заметно лучше. Здесь каждый решает сам, что важно: экономия или мощность.

Полноприводные системы в данных моделях разные. У Mazda муфта быстро перегревается и отключается, что ограничивает возможность бездорожья. Monjaro оснастили более мощной муфтой и несколькими режимами. Это оставляет вопросы о возможностях китайского кроссовера вне асфальта.

Технические сбои и слабые места — неизбежная часть эксплуатации. Mazda за годы службы столкнулась с неработающим поворотником и проблемами с мультимедийной системой. В Monjaro уже на небольшом пробеге появляются глюки, что может насторожить покупателей.

В целом, Mazda CX-5 — это проверенная временем надежность, но возраст берет свое, и неизвестно, когда появятся серьезные проблемы. Geely Monjaro – современный, выдающийся и технологичный, но с вопросами надежности. Выбор между ними зависит от приоритетов: стабильность или новые впечатления.

Упомянутые модели: Mazda CX-5 (от 1 955 000 Р), Geely Monjaro
Упомянутые марки: Mazda, Geely
