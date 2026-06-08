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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

8 июня 2026, 12:59

Mazda CX-5: минусы и плюсы, ресурс моторов и особенности сборки

Mazda CX-5: минусы и плюсы, ресурс моторов и особенности сборки

Почему Mazda CX-5 одновременно и хвалят, и критикуют: взгляд на популярный кроссовер

Mazda CX-5: минусы и плюсы, ресурс моторов и особенности сборки

Mazda CX-5 второго поколения остается одним из самых востребованных кроссоверов в России. В материале - полный разбор сильных и слабых сторон модели 2022 года, нюансы обслуживания, ресурс двигателей и важные детали для покупателей на фоне изменений рынка.

Mazda CX-5 второго поколения остается одним из самых востребованных кроссоверов в России. В материале - полный разбор сильных и слабых сторон модели 2022 года, нюансы обслуживания, ресурс двигателей и важные детали для покупателей на фоне изменений рынка.

В последние годы Mazda CX-5 уверенно удерживает позиции среди самых популярных кроссоверов на российском рынке. Модели второго поколения сочетают дизайн, оснащение и репутацию японского бренда. Однако с ростом цен и изменением условий эксплуатации отношение к реальным плюсам и минусам этой машины меняется.

Среди недостатков Mazda CX-5 2022 года владельцы часто отмечают неравномерное качество отделочных материалов: даже в дорогих комплектациях пластик в салоне не всегда мягкий, что не соответствует ожиданиям от автомобиля стоимостью около 3 млн рублей. Обслуживание у официальных дилеров обходится дорого, как и кузовные детали; страховка КАСКО тоже может неприятно удивить. Мультимедийная система не всем кажется удобной, лобовое стекло часто оказывается уязвимым для сколов.

Пассажирам сзади может быть тесно, особенно если водитель высокого роста. Жесткая подвеска обеспечивает хорошую управляемость, но при этом снижает комфорт на плохих дорогах. Материалы руля и рычага КПП быстро теряют вид, лакокрасочное покрытие требует осторожности, а зимой мотор долго нагревается на холостом ходу. Кроссовер популярен у угонщиков, а передние тормозные колодки проезжают в среднем не более 30 тысяч километров. Двигатели с непосредственным впрыском чувствительны к качеству топлива — экономить на бензине не стоит.

Преимущества Mazda CX-5 не менее значительны. Безопасность модели подтверждена пятью звездами по актуальным методикам, кузов хорошо защищен от коррозии, управляемость и экономичность в сочетании с поведением на дороге выводят CX-5 в лидеры среди конкурентов.

Внешний вид кроссовера многие считают одним из лучших в своем классе. Богатое оснащение, полный привод и независимая подвеска доступны во всех версиях, что редко встречается у одноклассников. Шумоизоляция стала лучше по сравнению с первым поколением; свет в фарах обеспечивает уверенность ночью. Двери закрывают пороги, что особенно ценно в российскую слякоть. Посадка за рулем удобна, электроприводы сидений и эргономика салона продуманы. Багажник объемом 442 литра — один из самых вместительных в сегменте, ликвидность на вторичном рынке остается высокой.

В 2022 году на Mazda CX-5 устанавливались два бензиновых двигателя: 2,0 л (150 л.с.) с передним приводом и 2,5 л (194 л.с.) с полным приводом. Оба мотора имеют цепной привод ГРМ и алюминиевый блок, заявленный ресурс — около 300 тысяч километров. По информации японского производителя, эти агрегаты не склонны к серьезным проблемам, а отсутствие турбонаддува и вариаторов помогает избежать дорогостоящего ремонта. Важно помнить, что для длительной службы моторов требуется качественное топливо и своевременное обслуживание.

Для тех, кто выбирает между другими версиями CX-5, полезно ознакомиться с различиями между средней и японской сборкой - подробный разбор поможет понять, на чем можно сэкономить, а где лучше не рисковать . В целом, Mazda CX-5 2022 года выглядит как сбалансированный вариант для российских условий: надежность мотора, достойная безопасность, устойчивость к креплению и высокий уровень оснащения. Однако стоимость содержания и обслуживания требует внимательного подхода, а выбор комплектации - тщательного анализа. Судя по тенденциям последних лет, спрос на такие кроссоверы в России сохранится, несмотря на рост цен и конкуренцию со стороны новых брендов.

Упомянутые модели: Mazda CX-5 (от 1 955 000 Р)
Упомянутые марки: Mazda
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