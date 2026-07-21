Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

21 июля 2026, 05:47

Mazda CX-5 2025 с полным приводом из Японии: новые цены и комплектации в России

Mazda CX-5 2025 с полным приводом из Японии: новые цены и комплектации в России

Не Китай, а Япония: почему новая Mazda CX-5 2025 за 4,3 млн рублей мгновенно раскупается в России

Mazda CX-5 2025 с полным приводом из Японии: новые цены и комплектации в России

На российском рынке появились новые Mazda CX-5 2025 года с полным приводом и японской сборкой. Это событие важно на фоне роста цен на кроссоверы и изменений в структуре поставок, что влияет на выбор покупателей и расстановку сил среди брендов.

На российском рынке появились новые Mazda CX-5 2025 года с полным приводом и японской сборкой. Это событие важно на фоне роста цен на кроссоверы и изменений в структуре поставок, что влияет на выбор покупателей и расстановку сил среди брендов.

Появление на российском рынке новой Mazda CX-5 2025 года с полным приводом и японской сборкой стало важным событием для автолюбителей. На фоне подорожания кроссоверов с мощными двигателями эта модель сохранила привлекательную стоимость, что сразу отразилось на спросе. Теперь в продаже представлены не только переднеприводные версии китайской сборки, но и полноприводные автомобили, произведённые в Японии, что особенно ценится среди покупателей, ориентированных на надёжность и качество.

Официальные поставки Mazda в Россию по-прежнему доступны, однако все автомобили поступают через параллельный импорт. Несмотря на это, Mazda CX-5 стабильно входит в число самых востребованных новых кроссоверов, и бренд периодически возвращается в топ продаж. Разница между версиями заметна: переднеприводные CX-5 оснащаются подвеской китайского производства, где модель собирается на совместном предприятии с Changan, тогда как полноприводные поставляются исключительно из Японии и изначально предназначены для европейского рынка. Для многих покупателей страна производства остаётся решающим фактором при выборе автомобиля.

Все поступления в продажу Mazda CX-5 — это новые автомобили 2025 года выпуска без пробега, поставляемые через официальных дилеров. Несмотря на то что модель выпускается уже несколько лет, она остаётся одной из самых сбалансированных в своём классе благодаря надёжной конструкции и простоте эксплуатации.

Под капотом установлен атмосферный бензиновый двигатель Skyactiv объёмом 2 литра, выдающий 150 или 156 л. с. в зависимости от комплектации. Этот мотор известен своей надёжностью и неприхотливостью в обслуживании, а отсутствие турбонаддува снижает затраты на ремонт. В паре с ним работает классический 6-ступенчатый автомат, который обеспечивает плавное переключение передач и экономичное поведение на дороге.

Главное преимущество японской версии — система полного привода i‑Activ AWD, которая заранее перераспределяет тягу между осями, предотвращая пробуксовку на скользких покрытиях. Для российских условий, особенно зимой, это решение выглядит весьма актуальным.

Габариты Mazda CX-5 соответствуют стандартам среднеразмерных кроссоверов: длина — 4575 мм, ширина — 1845 мм, колёсная база — 2700 мм, клиренс — 192 мм. Благодаря этим параметрам автомобиль уверенно чувствует себя как в городе, так и на просёлочных дорогах. Во втором ряду, рассчитанном на взрослых пассажиров, предусмотрены дефлекторы вентиляции и центральный подлокотник. Объём багажника составляет 506 литров, а при сложенных сиденьях — до 1620 литров.

Ходовая часть полностью независимая, тормоза — дисковые на всех колёсах. Максимальная скорость — 184 км/ч, разгон до 100 км/ч занимает около 10,6 секунды. Средний расход топлива — примерно 7 литров на 100 км.

Внешний вид CX-5 остаётся современным, несмотря на возраст модели. Версия оснащена светодиодной оптикой, низкопрофильными 19‐дюймовыми легкосплавными дисками, а некоторые кузова окрашены в красный или серо-голубой цвет. В салоне присутствует классическая компоновка: привычные приборы, небольшой цифровой дисплей и минимум сенсорных элементов. Передние сиденья имеют электрорегулировки, а водительское кресло оснащено функцией сохранения настроек.

На российском рынке японские CX-5 представлены в комплектациях High и High Plus. Уже в базовой версии есть двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой, беспроводная зарядка, подогрев руля и сидений, подогрев зеркал, датчики дождя и света, система Start/Stop, электронный стояночный тормоз. Мультимедиа поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, а меню полностью русифицировано.

В целях безопасности предусмотрены адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, контроль слепых зон, проекционный дисплей, парктроники спереди и сзади, а также камера заднего вида. Оснащение CX-5 полностью соответствует современным требованиям комфорта и безопасности.

Стоимость японской полноприводной Mazda CX-5 заметно выше, чем у китайских переднеприводных версий. За автомобиль под заказ просят от 2,47 до 2,94 млн рублей, за машину из наличия — от 3,75 до 4,85 млн рублей. Новая Mazda CX-5 японской сборки с полным приводом под заказ стоит около 4,39 млн рублей, а в наличии — от 5,25 до 5,8 млн рублей в зависимости от комплектации.

Mazda CX-5 остаётся единственной из представленных моделей, сочетающей в себе японское качество, полный привод и современное оснащение при сравнительно доступной для своего сегмента цене. На фоне ухода ряда брендов и роста цен на новые автомобили такие предложения выглядят особенно актуальными для российского рынка. Кроме того, спрос на кроссоверы с полным приводом традиционно высок в регионах с суровым климатом, что дополнительно поддерживает интерес к японским версиям CX-5.

Упомянутые модели: Mazda CX-5 (от 1 955 000 Р)
Упомянутые марки: Mazda
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