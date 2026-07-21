Не Китай, а Япония: почему новая Mazda CX-5 2025 за 4,3 млн рублей мгновенно раскупается в России

21 июля 2026, 05:47
Mazda CX-5 2025 с полным приводом из Японии: новые цены и комплектации в России
Mazda CX-5 2025 с полным приводом из Японии: новые цены и комплектации в России
На российском рынке появились новые Mazda CX-5 2025 года с полным приводом и японской сборкой. Это событие важно на фоне роста цен на кроссоверы и изменений в структуре поставок, что влияет на выбор покупателей и расстановку сил среди брендов.
Появление на российском рынке новой Mazda CX-5 2025 года с полным приводом и японской сборкой стало важным событием для автолюбителей. На фоне подорожания кроссоверов с мощными двигателями эта модель сохранила привлекательную стоимость, что сразу отразилось на спросе. Теперь в продаже представлены не только переднеприводные версии китайской сборки, но и полноприводные автомобили, произведённые в Японии, что особенно ценится среди покупателей, ориентированных на надёжность и качество.
Официальные поставки Mazda в Россию по-прежнему доступны, однако все автомобили поступают через параллельный импорт. Несмотря на это, Mazda CX-5 стабильно входит в число самых востребованных новых кроссоверов, и бренд периодически возвращается в топ продаж. Разница между версиями заметна: переднеприводные CX-5 оснащаются подвеской китайского производства, где модель собирается на совместном предприятии с Changan, тогда как полноприводные поставляются исключительно из Японии и изначально предназначены для европейского рынка. Для многих покупателей страна производства остаётся решающим фактором при выборе автомобиля.
Все поступления в продажу Mazda CX-5 — это новые автомобили 2025 года выпуска без пробега, поставляемые через официальных дилеров. Несмотря на то что модель выпускается уже несколько лет, она остаётся одной из самых сбалансированных в своём классе благодаря надёжной конструкции и простоте эксплуатации.
Под капотом установлен атмосферный бензиновый двигатель Skyactiv объёмом 2 литра, выдающий 150 или 156 л. с. в зависимости от комплектации. Этот мотор известен своей надёжностью и неприхотливостью в обслуживании, а отсутствие турбонаддува снижает затраты на ремонт. В паре с ним работает классический 6-ступенчатый автомат, который обеспечивает плавное переключение передач и экономичное поведение на дороге.
Главное преимущество японской версии — система полного привода i‑Activ AWD, которая заранее перераспределяет тягу между осями, предотвращая пробуксовку на скользких покрытиях. Для российских условий, особенно зимой, это решение выглядит весьма актуальным.
Габариты Mazda CX-5 соответствуют стандартам среднеразмерных кроссоверов: длина — 4575 мм, ширина — 1845 мм, колёсная база — 2700 мм, клиренс — 192 мм. Благодаря этим параметрам автомобиль уверенно чувствует себя как в городе, так и на просёлочных дорогах. Во втором ряду, рассчитанном на взрослых пассажиров, предусмотрены дефлекторы вентиляции и центральный подлокотник. Объём багажника составляет 506 литров, а при сложенных сиденьях — до 1620 литров.
Ходовая часть полностью независимая, тормоза — дисковые на всех колёсах. Максимальная скорость — 184 км/ч, разгон до 100 км/ч занимает около 10,6 секунды. Средний расход топлива — примерно 7 литров на 100 км.
Внешний вид CX-5 остаётся современным, несмотря на возраст модели. Версия оснащена светодиодной оптикой, низкопрофильными 19‐дюймовыми легкосплавными дисками, а некоторые кузова окрашены в красный или серо-голубой цвет. В салоне присутствует классическая компоновка: привычные приборы, небольшой цифровой дисплей и минимум сенсорных элементов. Передние сиденья имеют электрорегулировки, а водительское кресло оснащено функцией сохранения настроек.
На российском рынке японские CX-5 представлены в комплектациях High и High Plus. Уже в базовой версии есть двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой, беспроводная зарядка, подогрев руля и сидений, подогрев зеркал, датчики дождя и света, система Start/Stop, электронный стояночный тормоз. Мультимедиа поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, а меню полностью русифицировано.
В целях безопасности предусмотрены адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, контроль слепых зон, проекционный дисплей, парктроники спереди и сзади, а также камера заднего вида. Оснащение CX-5 полностью соответствует современным требованиям комфорта и безопасности.
Стоимость японской полноприводной Mazda CX-5 заметно выше, чем у китайских переднеприводных версий. За автомобиль под заказ просят от 2,47 до 2,94 млн рублей, за машину из наличия — от 3,75 до 4,85 млн рублей. Новая Mazda CX-5 японской сборки с полным приводом под заказ стоит около 4,39 млн рублей, а в наличии — от 5,25 до 5,8 млн рублей в зависимости от комплектации.
Mazda CX-5 остаётся единственной из представленных моделей, сочетающей в себе японское качество, полный привод и современное оснащение при сравнительно доступной для своего сегмента цене. На фоне ухода ряда брендов и роста цен на новые автомобили такие предложения выглядят особенно актуальными для российского рынка. Кроме того, спрос на кроссоверы с полным приводом традиционно высок в регионах с суровым климатом, что дополнительно поддерживает интерес к японским версиям CX-5.
Похожие материалы Мазда
-
20.07.2026, 07:17
Mazda CX-5 2026: высший балл IIHS, но не все комплектации с идеальными фарами
Mazda CX-5 2026 вновь подтвердила высокий уровень безопасности по версии IIHS, однако не все версии оснащены одинаково эффективными фарами. Разбираемся, как это отражается на итоговой оценке и что важно знать при покупке кроссовера именно сейчас.Читать далее
-
17.07.2026, 01:21
Mazda CX-5 2026: высшая оценка IIHS и нюансы с фарами в новых комплектациях
Mazda CX-5 2026 года вновь подтвердила статус одного из самых безопасных кроссоверов по версии IIHS, но не все комплектации получили идеальные фары. Разбираемся, как это влияет на итоговую оценку и что важно учесть при выборе автомобиля.Читать далее
-
16.07.2026, 13:26
Mazda CX-5: реальный срок службы моторов Skyactiv-G и автоматов Skyactiv-Drive
Mazda CX-5 давно закрепилась в рейтингах надежности среди кроссоверов на российском рынке. Но насколько оправданы ожидания по ресурсу двигателей Skyactiv-G и автоматических коробок Skyactiv-Drive, и есть ли у этих агрегатов слабые места - разбираемся на примере реальных данных и экспертных оценок.Читать далее
-
15.07.2026, 15:50
Mazda CX-5 и Haval Jolion: сравнение характеристик, цен и отзывов владельцев
В 2026 году выбор между Mazda CX-5 и Haval Jolion становится особенно актуальным: автомобили заметно различаются по техническим параметрам, стоимости и пользовательским оценкам. Разбираемся, что важно знать перед покупкой и на что обратить внимание при выборе кроссовера.Читать далее
-
09.07.2026, 19:59
Альтернативный импорт новых авто в России: всплеск поставок и неожиданные лидеры
В 2026 году российский рынок новых автомобилей вновь переживает резкий рост альтернативного импорта. Несмотря на доминирование китайских производителей, россияне продолжают выбирать проверенные бренды. Эксперты анализируют причины и последствия этого тренда.Читать далее
-
08.07.2026, 16:12
Mazda CX-5 из Китая: почему почти новые кроссоверы не находят покупателей
Владельцы Mazda CX-5 из Китая сталкиваются с неожиданными трудностями при продаже почти новых автомобилей. На рынке наблюдается снижение интереса к таким машинам из-за особенностей ценообразования и отсутствия официальной поддержки. Эта тенденция отражает новые реалии российского авторынка.Читать далее
-
03.07.2026, 06:21
Рейтинг бюджетных кроссоверов 2026: просторные салоны и новые стандарты рынка
В 2026 году бюджетные кроссоверы меняют представление о практичности: эксперты выделили модели, которые при доступной цене предлагают рекордный простор и функциональность. Семейные водители и прагматики найдут в этом рейтинге актуальные решения.Читать далее
-
30.06.2026, 18:02
Mazda CX-5 второго поколения: особенности, риски и нюансы эксплуатации в 2026
Mazda CX-5 второго поколения сохраняет популярность в России благодаря сочетанию комфорта, управляемости и премиального оснащения. Однако модель предъявляет особые требования к топливу и безопасности, что становится особенно актуально в 2026 году.Читать далее
-
30.06.2026, 18:01
Топ-10 надежных автомобилей параллельного импорта для России в 2026 году
Российский рынок авто изменился за последние годы. Параллельный импорт стал привычным явлением. Покупатели ищут проверенные модели. Эксперты делятся свежими наблюдениями.Читать далее
-
28.06.2026, 19:38
Belgee X50, Mazda CX-5 и Skoda Kodiaq: неожиданные нюансы эксплуатации и расхода
Сравнение Belgee X50, Mazda CX-5 и Skoda Kodiaq выявило скрытые плюсы и минусы популярных кроссоверов. Анализ особенностей эксплуатации и расхода топлива поможет сделать осознанный выбор в условиях меняющегося рынка 2026 года.Читать далее
Похожие материалы Мазда
-
20.07.2026, 07:17
Mazda CX-5 2026: высший балл IIHS, но не все комплектации с идеальными фарами
Mazda CX-5 2026 вновь подтвердила высокий уровень безопасности по версии IIHS, однако не все версии оснащены одинаково эффективными фарами. Разбираемся, как это отражается на итоговой оценке и что важно знать при покупке кроссовера именно сейчас.Читать далее
-
17.07.2026, 01:21
Mazda CX-5 2026: высшая оценка IIHS и нюансы с фарами в новых комплектациях
Mazda CX-5 2026 года вновь подтвердила статус одного из самых безопасных кроссоверов по версии IIHS, но не все комплектации получили идеальные фары. Разбираемся, как это влияет на итоговую оценку и что важно учесть при выборе автомобиля.Читать далее
-
16.07.2026, 13:26
Mazda CX-5: реальный срок службы моторов Skyactiv-G и автоматов Skyactiv-Drive
Mazda CX-5 давно закрепилась в рейтингах надежности среди кроссоверов на российском рынке. Но насколько оправданы ожидания по ресурсу двигателей Skyactiv-G и автоматических коробок Skyactiv-Drive, и есть ли у этих агрегатов слабые места - разбираемся на примере реальных данных и экспертных оценок.Читать далее
-
15.07.2026, 15:50
Mazda CX-5 и Haval Jolion: сравнение характеристик, цен и отзывов владельцев
В 2026 году выбор между Mazda CX-5 и Haval Jolion становится особенно актуальным: автомобили заметно различаются по техническим параметрам, стоимости и пользовательским оценкам. Разбираемся, что важно знать перед покупкой и на что обратить внимание при выборе кроссовера.Читать далее
-
09.07.2026, 19:59
Альтернативный импорт новых авто в России: всплеск поставок и неожиданные лидеры
В 2026 году российский рынок новых автомобилей вновь переживает резкий рост альтернативного импорта. Несмотря на доминирование китайских производителей, россияне продолжают выбирать проверенные бренды. Эксперты анализируют причины и последствия этого тренда.Читать далее
-
08.07.2026, 16:12
Mazda CX-5 из Китая: почему почти новые кроссоверы не находят покупателей
Владельцы Mazda CX-5 из Китая сталкиваются с неожиданными трудностями при продаже почти новых автомобилей. На рынке наблюдается снижение интереса к таким машинам из-за особенностей ценообразования и отсутствия официальной поддержки. Эта тенденция отражает новые реалии российского авторынка.Читать далее
-
03.07.2026, 06:21
Рейтинг бюджетных кроссоверов 2026: просторные салоны и новые стандарты рынка
В 2026 году бюджетные кроссоверы меняют представление о практичности: эксперты выделили модели, которые при доступной цене предлагают рекордный простор и функциональность. Семейные водители и прагматики найдут в этом рейтинге актуальные решения.Читать далее
-
30.06.2026, 18:02
Mazda CX-5 второго поколения: особенности, риски и нюансы эксплуатации в 2026
Mazda CX-5 второго поколения сохраняет популярность в России благодаря сочетанию комфорта, управляемости и премиального оснащения. Однако модель предъявляет особые требования к топливу и безопасности, что становится особенно актуально в 2026 году.Читать далее
-
30.06.2026, 18:01
Топ-10 надежных автомобилей параллельного импорта для России в 2026 году
Российский рынок авто изменился за последние годы. Параллельный импорт стал привычным явлением. Покупатели ищут проверенные модели. Эксперты делятся свежими наблюдениями.Читать далее
-
28.06.2026, 19:38
Belgee X50, Mazda CX-5 и Skoda Kodiaq: неожиданные нюансы эксплуатации и расхода
Сравнение Belgee X50, Mazda CX-5 и Skoda Kodiaq выявило скрытые плюсы и минусы популярных кроссоверов. Анализ особенностей эксплуатации и расхода топлива поможет сделать осознанный выбор в условиях меняющегося рынка 2026 года.Читать далее