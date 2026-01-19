Третья генерация Mazda CX-5 — неожиданные перемены или эволюция?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

19 января 2026, 04:44

Mazda CX-5 2026 года уже обсуждают во всем мире. Новая генерация обещает свежий взгляд на сегмент. Японцы делают ставку на электрификацию. Какие сюрпризы готовит кроссовер? Сравнение с главными соперниками - внутри.

В июле 2025 года Mazda официально представила третье поколение своего популярного кроссовера CX-5 сразу для стран Европы, США и Австралии. Новинка моментально оказалась в центре внимания - и не зря. Японцы решили не просто обновить дизайн, а полностью переосмыслить оснащение модели, осуществив внедрение современных технологий и электрификацию.

В Европе Mazda CX-5 2026 года выходит на рынок с акцентом на экологичность. После успешного старта седана 6e компания продолжает расширение линейки электромобилей. CX-5 теперь доступен не только с бензиновыми и дизельными моторами, но и с гибридными, а также полностью электрическими версиями. Такой шаг направлен на усиление мер по выбросам и растущей популярности электрокаров.

Внешне новый CX-5 стал заметно агрессивнее. Передняя часть получила более узкую оптику и массивную решетку радиатора, а профиль стал динамичнее за счет покатой линии крыши. В салоне - минимализм, качественные материалы и высокий экран мультимедийной системы. Mazda стремится конкурировать с премиальными брендами, создавая ощущение уюта и технологичности.

Техническая начинка CX-5 третьего поколения тоже не разочаровала. Базовой версией является 2,5-литровый бензиновый двигатель, а для Европы и Японии доступны гибридные и электрические модификации. Электрическая версия обещает запас хода до 500 км на одной зарядке, что ставит ее в один ряд с лидерами сегмента. Гибриды получили новую систему рекуперации энергии и интеллектуальный полный привод.

Цена на новый CX-5 стартует с отметки 29 990 долларов — это чуть выше, чем у некоторых альтернатив, но Mazda делает установку на богатое базовое оснащение. Уже в базовой комплектации - адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, камера кругового обзора и премиальная аудиосистема. За дополнительные опции, вроде панорамной крыши или проекционного дисплея, приходится доплачивать, но даже без них CX-5 выглядит убедительно.

Главные соперники Mazda CX-5 — Toyota RAV4, Honda CR-V и Hyundai Tucson. Каждый из них имеет свои сильные стороны: Toyota славится надежностью, Honda - просторным салоном, а Hyundai - технологичностью. Однако Mazda делает ставку на драйверские ощущения и премиальный подход к деталям. Управляемость CX-5 традиционно считается одной из лучших в классе, а шумоизоляция и плавность хода вышли на новый уровень.

В России интерес к Mazda CX-5 всегда был высоким, и третье поколение наверняка не станет исключением. Несмотря на сложности с поставками и логистикой, японский бренд продолжает удерживать позиции на рынке. Новая модель может стать отличной альтернативой как для поклонников классических ДВС, так и для тех, кто задумывается о переходе на электромобили.

В целом, Mazda CX-5 2026 года – это не просто очередное обновление, а попытка задать новые стандарты в сегменте компактных кроссоверов. Японцы не боятся экспериментировать, использовать свежие решения и смелый дизайн. Останется ли CX-5 лидером в своем классе - покажет время, но уже сейчас ясно: конкуренты получили серьезного соперника.

Упомянутые модели: Mazda CX-5 (от 1 955 000 Р)
Упомянутые марки: Mazda
