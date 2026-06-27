Почему японцы выбирают дорогие комплектации CX-5 и как Mazda реагирует на рекордные продажи

27 июня 2026, 14:53
Mazda CX-5 2026: неожиданный спрос в Японии и рекордные заказы на топовые версии
Mazda CX-5 2026: неожиданный спрос в Японии и рекордные заказы на топовые версии
Mazda CX-5 нового поколения удивила даже саму компанию: за первый месяц в Японии оформлено в пять раз больше заказов, чем ожидалось. Большинство покупателей выбирают максимальные комплектации, несмотря на отсутствие гибридной версии и привычных физических кнопок.
Японский рынок удивил даже саму Mazda: новый CX-5 2026 года за месяц после старта продаж собрал 10 тысяч заказов — это в пять раз больше, чем прогнозировалось. Такой всплеск интереса к обновлённому кроссоверу стал неожиданностью для бренда, ведь ожидания были куда скромнее. Примечательно, что 65% покупателей выбрали самую дорогую комплектацию L, тогда как базовая S оказалась почти невостребованной.
Покупателей в Японии не смутили ни отсутствие гибридной версии на старте, ни переход на сенсорное управление климатом. Вместо экономии на опциях большинство клиентов предпочитают максимальный набор оборудования. Средняя комплектация G заняла 32% заказов, а на базовую S пришлось всего 3%. Среди цветов кузова лидирует Rhodium White Premium Metallic (25% всех заказов), а в интерьере чаще всего выбирают Sport Tan — этот вариант предпочли 40% покупателей топ-версии.
Обновлённый CX-5 разработан с учётом новых запросов аудитории: от молодых водителей до повышенных требований к комфорту. В салоне стало просторнее, особенно во втором ряду; задние сиденья теперь складываются в ровный пол, что удобно для перевозки крупного багажа и активного отдыха. Задние двери открываются шире, что упрощает установку детского кресла. Спереди установлен крупный 15,6-дюймовый мультимедийный экран, подчёркивающий технологичность модели.
Для японского рынка CX-5 2026 доступен только с бензиновым мотором e-Skyactiv G 2.5, работающим по циклу Миллера и дополненным мягкой гибридной системой на 24 вольта. Мощность — 176 л.с., крутящий момент — 237 Нм, что немного выше первоначально заявленных характеристик. Мягкий гибрид добавляет ещё 6 л.с. и 60 Нм, улучшая отклик на низких оборотах и делая работу стартера практически незаметной. Коробка передач — шестиступенчатый автомат, привод — передний или полный на выбор.
Для российского рынка важно отметить: CX-5 остаётся одной из самых популярных моделей Mazda в мире. Японский опыт показывает, что даже в условиях ограниченного выбора силовых установок и внедрения новых технологий спрос на хорошо оснащённые кроссоверы только растёт. Это может свидетельствовать об изменении потребительских тенденций и в России, где покупатели всё чаще выбирают автомобили с максимальным набором опций, несмотря на рост цен и отсутствие привычных решений.
Стартовая цена CX-5 2026 года в Японии — 3 300 000 иен (примерно 20 400 долларов США), при этом предыдущее поколение всё ещё продаётся по цене от 2 810 500 иен. Такой ценовой разрыв не отпугнул покупателей: спрос на новинку оказался рекордным. Интересно, что похожая тенденция — смещение спроса в сторону дорогих комплектаций и технологических опций — наблюдается и у других брендов. Например, недавно Skoda представила свой технологичный кроссовер Peaq, который также ориентирован на максимальное оснащение. Подробнее об этом можно узнать в отдельном материале о новых комплектациях Skoda Peaq для Великобритании .
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