Свежий Mazda CX-5 удивляет технологиями и минимализмом – что изменилось в интерьере?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

28 ноября 2025, 20:21

Mazda CX-5 2026: новое поколение с Google Built-In и ИИ Gemini в салоне

Mazda CX-5 2026: новое поколение с Google Built-In и ИИ Gemini в салоне

Свежий Mazda CX-5 удивляет технологиями и минимализмом – что изменилось в интерьере?

Mazda CX-5 2026: новое поколение с Google Built-In и ИИ Gemini в салоне

Mazda CX-5 третьего поколения официально дебютировал в Европе, США и Австралии. Кроссовер стал крупнее, получил смелый дизайн и почти полностью избавился от кнопок. В салоне теперь интегрированы Google Built-In и искусственный интеллект Gemini. Какие еще перемены ждут поклонников модели?

Mazda CX-5 третьего поколения официально дебютировал в Европе, США и Австралии. Кроссовер стал крупнее, получил смелый дизайн и почти полностью избавился от кнопок. В салоне теперь интегрированы Google Built-In и искусственный интеллект Gemini. Какие еще перемены ждут поклонников модели?

В июле 2025 года компания Mazda представила долгожданное третье поколение своего популярного кроссовера CX-5 сразу для европейского, североамериканского и австралийского рынков. Новинка заметно подросла в размерах, стала чуть выразительнее внешне и получила множество технологических обновлений.

Главное, что бросается в глаза при первом знакомстве с новым CX-5, — это практически полное отсутствие привычных физических кнопок в салоне. Производитель сделал ставку на минимализм и цифровизацию, что особенно заметно на центральной консоли и приборной панели. Теперь управление большинством функций осуществляется с помощью сенсорных экранов и голосовых команд, а классические элементы управления уступили место современным решениям.

Одним из ключевых новшеств стал интегрированный сервис Google Internal, который позволяет использовать навигацию, дополнительные возможности и другие приложения Google без необходимости подключения смартфона. Кроме того, в систему встроен искусственный интеллект Gemini, способный обеспечить водителю различные настройки — от поиска маршрута до управления настройками автомобиля. Это делает взаимодействие с машиной еще более интуитивным и удобным.

Внешне Mazda CX-5 третьего поколения сохранила узнаваемые черты, но стала чуть крупнее и приобрела более динамичный облик. Дизайнеры поработали над деталями: появились новые варианты окраски кузова, а также свежие решения в оформлении оптики и решетки радиатора. Благодаря этим изменениям кроссовер выглядит современно и стильно, не теряя при этом марки фирменного стиля.

Внутри автомобиль встречает водителя и пассажиров просторным салоном с улучшенной эргономикой и качественными материалами отделки. Особое внимание уделено шумоизоляции и комфорту в дальних поездках. В комплектации оснащения — расширенный набор электронных ассистентов, продвинутая мультимедийная система и новые опции персонализации. Mazda уделяет особое внимание безопасности и комфорту.

Как сообщает autoevolution, новая Mazda CX-5 ориентирована на тех, кто ценит современные технологии и готов к переходу на полностью цифровое управление. Отсутствие привычных кнопок может стать спорным моментом для консервативных автолюбителей, однако производитель уверен, что такой подход отвечает духу времени и ожиданиям покупателей.

Напомним, ранее мы обращали внимание на то, что Mazda готовится к выходу обновленного CX-5 с купеобразным профилем и яркими цветочными решениями. В наших прошлых материалах отмечалось, что производитель держит в секрете многие детали, но обещает множество технологических новшеств. Подробнее о внешности и особенностях нового поколения можно узнать в Mazda CX-5 третьего поколения: купеобразный силуэт и яркие цвета в новом исполнении .

Упомянутые модели: Mazda CX-5 (от 1 955 000 Р)
Упомянутые марки: Mazda
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Мазда

Похожие материалы Мазда

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Дом на колёсах: почему автодома становятся всё популярнее в России
Больше 20 лет прошло, а она как новая: на Урале почти даром отдают идеальную «Шаху»
В Иркутске продают почти новый «Москвич-412» по цене Bеntley
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тула Хабаровск Ставропольский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться