Свежий Mazda CX-5 удивляет технологиями и минимализмом – что изменилось в интерьере?

28 ноября 2025, 20:21
Mazda CX-5 2026: новое поколение с Google Built-In и ИИ Gemini в салоне
Mazda CX-5 2026: новое поколение с Google Built-In и ИИ Gemini в салоне
Mazda CX-5 третьего поколения официально дебютировал в Европе, США и Австралии. Кроссовер стал крупнее, получил смелый дизайн и почти полностью избавился от кнопок. В салоне теперь интегрированы Google Built-In и искусственный интеллект Gemini. Какие еще перемены ждут поклонников модели?
В июле 2025 года компания Mazda представила долгожданное третье поколение своего популярного кроссовера CX-5 сразу для европейского, североамериканского и австралийского рынков. Новинка заметно подросла в размерах, стала чуть выразительнее внешне и получила множество технологических обновлений.
Главное, что бросается в глаза при первом знакомстве с новым CX-5, — это практически полное отсутствие привычных физических кнопок в салоне. Производитель сделал ставку на минимализм и цифровизацию, что особенно заметно на центральной консоли и приборной панели. Теперь управление большинством функций осуществляется с помощью сенсорных экранов и голосовых команд, а классические элементы управления уступили место современным решениям.
Одним из ключевых новшеств стал интегрированный сервис Google Internal, который позволяет использовать навигацию, дополнительные возможности и другие приложения Google без необходимости подключения смартфона. Кроме того, в систему встроен искусственный интеллект Gemini, способный обеспечить водителю различные настройки — от поиска маршрута до управления настройками автомобиля. Это делает взаимодействие с машиной еще более интуитивным и удобным.
Внешне Mazda CX-5 третьего поколения сохранила узнаваемые черты, но стала чуть крупнее и приобрела более динамичный облик. Дизайнеры поработали над деталями: появились новые варианты окраски кузова, а также свежие решения в оформлении оптики и решетки радиатора. Благодаря этим изменениям кроссовер выглядит современно и стильно, не теряя при этом марки фирменного стиля.
Внутри автомобиль встречает водителя и пассажиров просторным салоном с улучшенной эргономикой и качественными материалами отделки. Особое внимание уделено шумоизоляции и комфорту в дальних поездках. В комплектации оснащения — расширенный набор электронных ассистентов, продвинутая мультимедийная система и новые опции персонализации. Mazda уделяет особое внимание безопасности и комфорту.
Как сообщает autoevolution, новая Mazda CX-5 ориентирована на тех, кто ценит современные технологии и готов к переходу на полностью цифровое управление. Отсутствие привычных кнопок может стать спорным моментом для консервативных автолюбителей, однако производитель уверен, что такой подход отвечает духу времени и ожиданиям покупателей.
Напомним, ранее мы обращали внимание на то, что Mazda готовится к выходу обновленного CX-5 с купеобразным профилем и яркими цветочными решениями. В наших прошлых материалах отмечалось, что производитель держит в секрете многие детали, но обещает множество технологических новшеств. Подробнее о внешности и особенностях нового поколения можно узнать в Mazda CX-5 третьего поколения: купеобразный силуэт и яркие цвета в новом исполнении .
