Японский тюнинг для Mazda CX-5 - свежие детали и спортивный обвес, которые удивят владельцев

Mazda CX-5 2026: новые комплекты KM-07 и KM-07 AX от AutoExe для городской езды и активного отдыха

AutoExe представил два новых комплекта для Mazda CX-5 2026 года - KM-07 для города и KM-07 AX для активного образа жизни. Эти решения позволяют выделиться на дороге и добавить индивидуальности, пока заводские версии не предлагают специализированных модификаций.

AutoExe представил два новых комплекта для Mazda CX-5 2026 года - KM-07 для города и KM-07 AX для активного образа жизни. Эти решения позволяют выделиться на дороге и добавить индивидуальности, пока заводские версии не предлагают специализированных модификаций.

Японский рынок тюнинга снова удивляет: компания AutoExe, основанная бывшим заводским гонщиком Mazda Ёдзиро Терадой, представила свежие комплекты для Mazda CX-5 третьего поколения. Эта модель, обновлённая летом прошлого года, быстро завоевала популярность среди поклонников марки, но до сих пор не обзавелась заводскими версиями с акцентом на спорт или внедорожные приключения. Теперь ситуация меняется — благодаря инициативным тюнерам.

В США Mazda CX-5 2026 года предлагается только с 2,5-литровым бензиновым мотором на 187 л.с. и 186 Нм, выбор комплектаций ограничен стандартными городскими версиями. Официальных модификаций для бездорожья или спорта пока нет, хотя слухи о появлении внедорожной версии для конкуренции с Toyota RAV4 Woodland и Subaru Forester Wilderness ходят давно. Однако японские тюнеры реагируют быстрее: AutoExe вывел на рынок сразу два новых комплекта — KM-07 для городской езды и KM-07 AX для активного образа жизни.

Комплект KM-07 ориентирован на любителей динамичного городского стиля. Сюда входят новые панели с алмазной обработкой на переднем и заднем спойлерах, свежий дизайн заднего крыла и глянцевая отделка «пиано блэк» для всего спойлерного блока. Для желающих добавить индивидуальности доступны опции с карбоновым эффектом на дефлекторах окон и защитных дверных ручках. В ближайшее время ожидается расширение ассортимента: представят детали подвески, усилители кузова, улучшенные системы впуска и выпуска.

Для тех, кто предпочитает активный отдых и выезды за город, создан комплект KM-07 AX (Active Xross). Здесь акцент на визуальной внедорожности: переработанный бампер со встроенными LED-огнями, алюминиевые кронштейны-пластины, расширители колёсных арок (матовые или глянцевые), а также задний диффузор со стилем подсветки, который также выполняет защитную функцию. Дополнительно можно заказать раллийные брызговики (красные или металлические), декоративные наклейки на капот и двери, а также элементы для ручек.

Все комплекты и дополнительные детали доступны только на японском рынке, что делает их желанными, но недоступными для зарубежных поклонников Mazda. Стоимость базового KM-07 составляет 445 060 иен (примерно 2 800 долларов), более внедорожного KM-07 AX — 501 710 иен (около 3 200 долларов). Для сравнения, аналогичные заводские решения чаще всего стоят дороже, и не всегда обеспечивают такой уровень индивидуализации.

Интересно, что японский подход к тюнингу CX-5 может быть полезен и владельцам, которые ищут способы защиты на дороге или сохранения кузова от сложных загрязнений. Кстати, если вас интересуют эффективные методы ухода за лакокрасочным покрытием, обратите внимание на материал о том, как удалить битум и следы насекомых с кузова автомобиля .