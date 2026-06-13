Mazда против всех: Как кроссовер CX-5 превратили в «премиум» за счет одной детали

Mazda CX-5 2026: новый экстерьер, три варианта дисков и заниженная подвеска

Mazda CX-5 2026 года выходит на рынок с обновленным внешним видом, тремя вариантами крупных колесных дисков и заниженной подвеской. Эти изменения подчеркивают динамичный характер модели и отражают современные тренды в сегменте кроссоверов.

Mazda CX-5 2026 года выходит на рынок с обновленным внешним видом, тремя вариантами крупных колесных дисков и заниженной подвеской. Эти изменения подчеркивают динамичный характер модели и отражают современные тренды в сегменте кроссоверов.

В 2026 году Mazda CX-5 вновь оказалась в центре внимания благодаря обновлению внешности и технических решений. Японский кроссовер получил сразу три новых комплекта колёсных дисков увеличенного диаметра и заниженную подвеску, что делает его визуально ближе к премиальным конкурентам и отвечает растущему спросу на индивидуализацию массовых моделей.

Третье поколение CX-5, стартовавшее в 2025 году, стало основой для этих перемен. Автомобиль примерил переработанную версию фирменного стиля Kodo, а также получил чёрный логотип Mazda на решётке радиатора и минималистичное оформление задней части. Благодаря этим деталям кроссовер выглядит свежее и качественнее, хотя узнаваемые линии кузова сохранены.

Особое внимание уделяется колёсам: три варианта дисков придают автомобилю разный характер. Y-образные вогнутые диски особенно гармонируют с уменьшенным клиренсом, делая CX-5 более спортивным и подтянутым. Однако стоит учитывать, что такие доработки могут снизить комфорт на неровных дорогах, что важно для российских условий.

Техническая часть осталась прежней: под капотом атмосферный мотор SkyActiv-G 2.5L DOHC мощностью 187 л.с. и крутящим моментом 252 Нм. Базовая версия 2.5 S оценивается в 29 990 долларов, более оснащённые комплектации — от 31 990 до 38 990 долларов. Интересно, что разница в цене с CX-50 минимальна: эта модель стартует с 29 900 долларов на рынке США. Тенденция к индивидуализации массовых автомобилей становится всё заметнее. Виртуальные рендеры, подобные тем, что были созданы для CX-5, часто вдохновляют владельцев и тюнинг-ателье на эксперименты с внешностью. Производители всё чаще внедряют заводские доработки или сотрудничают с известными дизайнерами, чтобы предложить клиентам больше вариантов персонализации. В целом, Mazda CX-5 2026 года с обновлённым исполнением, крупными колёсами и заниженной подвеской доказывает, что даже массовый кроссовер может выглядеть актуально и индивидуально. Подобный подход может заинтересовать не только поклонников марки, но и тех, кто ищет баланс между практичностью и выразительным внешним видом. Для российского рынка особенно важна возможность выбора между разными вариантами колёс и подвесок, что позволяет адаптировать автомобиль под свои предпочтения и условия эксплуатации. Интерес к необычным кроссоверам прослеживается и в премиальном сегменте. Например, недавно на рынке появился гибридный Lamborghini Urus SE мощностью 789 л.с., который уже стал редкостью среди коллекционеров. О том, как новые технологии и дизайн влияют на восприятие автомобилей, можно узнать на примере перспективных электрических пикапов Ford - подробности об испытаниях и особенностях будущих моделей .