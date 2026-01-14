CX-5 или CX-50 — кто победит в битве кроссоверов?

14 января 2026, 09:06
Mazda CX-5 2026 выходит в США: стартовая цена ниже 30 тысяч долларов
Mazda готовит к запуску третье поколение CX-5. Базовая версия стоит чуть меньше 30 тысяч долларов. CX-5 дороже CX-50, но оснащение впечатляет. В линейке - пять комплектаций и полный привод. Ожидается появление гибридной версии.
Третье поколение Mazda CX-5 уже готовится к поставкам дилерам, и производитель объявил цены на новинку. Базовая комплектация S оценена в 29 990 долларов, что на 90 долларов дороже, чем CX-50, что сразу вызывает вопрос о целесообразности переплаты. Однако даже стартовая версия 2026 года оснащена весьма щедро: 17-дюймовые диски, современная мультимедийная система с 12,9-дюймовым экраном, цифровая приборная панель, двухзонный климат-контроль, а также множество удобств для водителя и пассажиров.
Более высокие комплектации последовательно добавляют дополнительные опции. S Select предлагает затемненные стекла, беспроводную зарядку, кожзам в отделке сидений и беспроводное подключение смартфонов. Версия S Preferred отличается 19-дюймовыми колесами, рейлингами, электроприводом багажника, проекционным дисплеем и подогревом передних сидений с рулем. Уровень S Premium добавляет элементы экстерьера в черном цвете, кожаный салон, вентиляцию передних и подогрев задних сидений, а также премиальную аудиосистему Bose.
Топовая комплектация S Premium Plus фокусируется на передовых технологиях. Она включает увеличенный экран мультимедиа, систему кругового обзора, адаптивные фары и расширенный пакет ассистентов водителя, таких как ассистент движения в пробках с функцией смены полосы и система автоматического торможения при пересечении пути поперечного движения.
Все версии новинки оснащаются 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 187 л.с., шестиступенчатым автоматом и полным приводом i-Activ. Гибридная модификация появится лишь в следующем году. Официальный старт продаж в США намечен на ближайшие месяцы. Богатое оснащение и свежий дизайн новой CX-5, а также минимальная разница в цене с моделью CX-50 обещают острую конкурентную борьбу за внимание покупателей.
