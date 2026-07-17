Идеальна почти во всем: кому стоит покупать Mazda CX-5 2026, а кому — присмотреться к топу

Mazda CX-5 2026: высшая оценка IIHS и нюансы с фарами в новых комплектациях

Mazda CX-5 2026 года вновь подтвердила статус одного из самых безопасных кроссоверов по версии IIHS, но не все комплектации получили идеальные фары. Разбираемся, как это влияет на итоговую оценку и что важно учесть при выборе автомобиля.

Mazda CX-5 2026 года вновь подтвердила статус одного из самых безопасных кроссоверов по версии IIHS, но не все комплектации получили идеальные фары. Разбираемся, как это влияет на итоговую оценку и что важно учесть при выборе автомобиля.

В 2026 году Mazda CX-5 вновь оказалась в центре внимания благодаря результатам свежих краш-тестов IIHS. Для многих покупателей именно безопасность становится решающим фактором при выборе кроссовера, и японский бренд традиционно делает на этом акцент. Однако даже у признанных лидеров есть нюансы, на которые стоит обратить внимание.

По результатам испытаний Mazda CX-5 2026 модельного года уверенно получила высшую награду Top Safety Pick+ от известного института IIHS. Это означает, что автомобиль прошел все основные краш-тесты с использованием различных методов: минимальные деформации кузова, низкий риск травмирования водителя и пассажиров, а также эффективная работа электронных ассистентов. Особенно хорошо CX-5 проявила себя в тестах на фронтальных ударах — как с малым, так и с умеренным перекрытием. В обоих случаях манекены практически не пострадали, а салон сохранял форму даже при сильных ударах.

Впрочем, не обошлось без замечаний. В боковом краш-тесте, который считается одним из самых сложных для современных кроссоверов, Mazda CX-5 получила оценку «приемлемо» за защиту грудной клетки водителя. Каркас кузова выдержал удар, но датчики зафиксировали небольшую чрезмерную нагрузку на торс. Для большинства конкурентов этот показатель остается слабым, и Mazda здесь не стала исключением.

Электронные системы предотвращения аварий, включая функцию торможения перед препятствиями и пешеходами, сработали безупречно. Все сценарии, которые моделировали в IIHS, CX-5 прошла по максимальным баллам. Также отмечены удобные крепления для детских кресел и безопасность ремней — оба параметра получили высшую оценку.

Главный нюанс — фары. IIHS отдельно тестирует светотехнику, и здесь Mazda CX-5 2026 года получила сразу две оценки. В топовой комплектации 2.5 S Premium Plus установлены фары с рейтингом «хорошо», а вот более доступные версии — 2.5 S, Select, Preferred и Premium — оснащаются простыми статичными светодиодными блоками, которые получили лишь оценку «приемлемо». Причина — недостаточная освещенность на плавных левых поворотах и на правой стороне дороги. Для покупателей это означает: чтобы быть уверенным в защите ночью, стоит присмотреться к верхней комплектации.

Для российского рынка Mazda CX-5 традиционно остается одной из самых востребованных моделей среди кроссоверов среднего класса. Высокие оценки IIHS могут стать дополнительным аргументом для тех, кто выбирает автомобиль с прицелом на безопасность семьи. Важно помнить, что даже у лидеров сегмента есть нюансы: например, не все комплектации одинаково хорошо освещают дорогу ночью, а защита водителя при боковом ударе пока не идеальна. Тем не менее, Mazda CX-5 2026 года выглядит как один из самых сбалансированных вариантов по сочетанию цены, оснащения и уровня безопасности на дороге.

Интересно, что Mazda продолжает совершенствовать свои технологии безопасности не только в кроссоверах. Например, компания недавно разработала компактный инвертор для гибридных моделей, который, по мнению экспертов, может повысить надежность и безопасность будущих автомобилей. Подробнее о технических новинках Mazda можно узнать из патента на новый инвертор для гибридов .