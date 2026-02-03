Виртуальный проект Mazda CX-5e: как может выглядеть электрокроссовер на базе популярной модели

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

3 февраля 2026, 18:01

Mazda CX-5 2027: электрическая версия кроссовера обсуждается в Сети

Mazda CX-5 2027: электрическая версия кроссовера обсуждается в Сети

Виртуальный проект Mazda CX-5e: как может выглядеть электрокроссовер на базе популярной модели

Mazda CX-5 2027: электрическая версия кроссовера обсуждается в Сети

Mazda CX-5 остается ключевым игроком среди компактных кроссоверов, несмотря на жесткую конкуренцию. В Сети обсуждают возможность появления полностью электрической версии, вдохновленной европейскими новинками бренда. Почему этот проект вызывает интерес у экспертов и автолюбителей - в нашем материале.

Mazda CX-5 остается ключевым игроком среди компактных кроссоверов, несмотря на жесткую конкуренцию. В Сети обсуждают возможность появления полностью электрической версии, вдохновленной европейскими новинками бренда. Почему этот проект вызывает интерес у экспертов и автолюбителей - в нашем материале.

В автомобильном мире редко происходят события, способные изменить восприятие целого сегмента рынка. Но когда речь заходит о Mazda CX-5, ситуация становится особенной: эта модель не просто удерживает позиции, а задает тон в классе компактных кроссоверов. Недавно Mazda отметила знаковое достижение — пять миллионов проданных по всему миру CX-5. Это не только коммерческий успех, но и подтверждение того, что ставка на технологии Skyactiv оказалась верной. В условиях, когда конкуренция достигает максимума, CX-5 продолжает оставаться в центре внимания.

Американский рынок традиционно предъявляет высокие требования, и здесь CX-5 сталкивается с сильными соперниками: Nissan Rogue, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Mitsubishi Outlander, Subaru Forester, Ford Bronco Sport, Volkswagen Tiguan, MINI Countryman, Chevrolet Equinox, а также с лидерами сегмента — Honda CR-V и Toyota RAV4. В такой ситуации любая новость о возможных изменениях в линейке Mazda вызывает живой интерес.

На этот раз внимание привлекла идея создания полностью электрической версии CX-5, предложенная энтузиастами в формате виртуального концепта. Проект получил условное название Mazda CX-5 Electric 2027 или CX-5e. Вдохновением для него послужили новые европейские электромобили Mazda, такие как CX-60, но виртуальный кроссовер задуман именно для рынка США.

Интересно, что концепт основан не только на дизайнерской фантазии, но и соответствует реальному развитию бренда. Mazda активно сотрудничает с китайской компанией Changan Automobile. Их совместные разработки уже легли в основу моделей EZ-6 и EZ-60 для Китая, а также Mazda 6 и CX-60 для Европы. Однако ни одна из этих новинок пока не предназначена для рынка Северной Америки, что и стало поводом для дискуссии: а что, если CX-5 станет первым электрокроссовером Mazda в США?

Виртуальный концепт, созданный дизайнерами, повторяет узнаваемые черты обычной CX-5, с добавлением современных элементов от новых моделей бренда. В интерьере также прослеживается влияние актуальных трендов — в частности, появился широкоформатный экран мультимедийной системы. В остальном концепт остался верен фирменному стилю Mazda, что позволяет легко узнавать модель даже в новом, электрическом исполнении.

Вопрос о необходимости выхода CX-5e на американский рынок остается открытым. С одной стороны, электрификация — очевидный тренд, и Mazda не может оставаться в стороне. С другой — уже анонсирован гибридный вариант CX-5, который должен появиться к 2027 году. Не исключено, что именно гибрид станет промежуточным решением для тех, кто пока не готов полностью перейти на электромобили.

Тем не менее, обсуждение виртуального концепта CX-5e демонстрирует высокий интерес к будущим электромобилям Mazda. Даже если проект пока существует только в цифровом пространстве, он отражает ожидания рынка и возможные направления развития бренда. В ближайшие годы подобные идеи могут воплотиться в реальных изменениях модельной линейки.

Упомянутые модели: Mazda CX-5 (от 1 955 000 Р)
Упомянутые марки: Mazda
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Мазда

Похожие материалы Мазда

Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
С 1 февраля: новые правила возврата авто, штрафы для бизнеса и рост цен
Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермь Ярославль Новосибирск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться