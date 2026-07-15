Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

15 июля 2026, 15:50

Mazda CX-5 и Haval Jolion: сравнение характеристик, цен и отзывов владельцев

Mazda CX-5 и Haval Jolion: сравнение характеристик, цен и отзывов владельцев

Динамика против простора: что выгоднее — подержанная Mazda CX-5 с полным приводом или новый Haval Jolion

Mazda CX-5 и Haval Jolion: сравнение характеристик, цен и отзывов владельцев

В 2026 году выбор между Mazda CX-5 и Haval Jolion становится особенно актуальным: автомобили заметно различаются по техническим параметрам, стоимости и пользовательским оценкам. Разбираемся, что важно знать перед покупкой и на что обратить внимание при выборе кроссовера.

В 2026 году выбор между Mazda CX-5 и Haval Jolion становится особенно актуальным: автомобили заметно различаются по техническим параметрам, стоимости и пользовательским оценкам. Разбираемся, что важно знать перед покупкой и на что обратить внимание при выборе кроссовера.

В 2026 году российский рынок кроссоверов продолжит меняться, и сравнение Mazda CX-5 с Haval Jolion отличается особой оригинальностью. Оба автомобиля активно продаются, но различия между ними становятся всё более заметными на фоне роста цен и изменений в предпочтениях покупателей.

Технические характеристики данных моделей имеют принципиальные различия. Mazda CX-5 первого поколения оснащается 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 192 л.с., автоматической коробкой передач и полным приводом. Haval Jolion после рестайлинга 2024 года комплектуется 1,5-литровым мотором на 143 л.с., роботизированной трансмиссией и передним приводом. Mazda требует бензин АИ-95, а Haval — более доступный АИ-92, что может стать плюсом для экономии на топливе.

Производство Mazda CX-5 налажено в Японии, России и Малайзии, тогда как Haval Jolion собирается только в России. Это влияет на восприятие качества и стоимость обслуживания. На вторичном рынке Mazda CX-5 стоит в среднем 1 720 000 рублей, а Haval Jolion — от 2 449 000 рублей, что делает китайский кроссовер заметно дороже.

Практические параметры также различаются. Mazda CX-5 быстрее разгоняется до 100 км/ч (7,9 секунды против 9,8 у Jolion), имеет больший клиренс (210 мм против 190 мм), вместительный багажник (403 л против 337 л) и чуть крупнее по габаритам. Haval Jolion легче примерно на 50 кг, что сказывается на управляемости, но по расходу топлива Mazda CX-5 выигрывает — 7,3 л/100 км против 8,1 у Jolion.

Отзывы владельцев подтверждают эти различия. Mazda CX-5 получает 9,3 балла из 10 на основе более 5 тысяч оценок. Владельцы отмечают надёжность, экономичность и комфорт, но жалуются на слабую шумоизоляцию и дорогой ремонт катализаторов. Haval Jolion набирает 9,1 балла по 921 отзыву: его хвалят за просторный салон, современную мультимедийную систему и лёгкость управления, однако критикуют за спорный дизайн, работу подвески после 90 тысяч километров и сложности с гарантийным ремонтом, особенно при использовании в такси.

Выбор между моделями зависит от приоритетов. Mazda CX-5 подойдёт тем, кто ценит динамику, полный привод и экономию топлива. Haval Jolion может заинтересовать покупателей, которым важны компактность, необычное исполнение и оригинальный дизайн, несмотря на более высокую цену и некоторые особенности эксплуатации.

Для российского рынка важно учитывать, что Mazda CX-5 уже зарекомендовала себя как надёжный вариант с доступным обслуживанием, а Haval Jolion — относительно новый игрок, который быстро набирает популярность благодаря оснащению и свежему дизайну. Оба кроссовера входят в число самых обсуждаемых моделей последних лет, что обеспечивает их актуальность для российских автолюбителей.

Упомянутые модели: Mazda CX-5 (от 1 955 000 Р), Haval Jolion (от 1 259 000 Р)
Упомянутые марки: Mazda, Haval, Great Wall
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