Что выбрать: проверенный временем Mazda CX-5 или новый Mazda CX-50 — сравнительный анализ отличий, плюсов и минусов двух кроссоверов

9 июня 2026, 20:05
Mazda CX-5 и Mazda CX-50: сравнение характеристик, опыта и нюансов эксплуатации
Mazda CX-5 и Mazda CX-50: сравнение характеристик, опыта и нюансов эксплуатации
Mazda CX-5 и Mazda CX-50 часто рассматривают как альтернативу друг другу, но различия между ними заметны не только по внешности. В материале - разбор технических параметров, особенностей эксплуатации и мнений владельцев, что особенно актуально на фоне изменений на рынке кроссоверов.
Сравнение Mazda CX-5 и Mazda CX-50 сегодня вызывает особый интерес у тех, кто ищет сбалансированный кроссовер для российских дорог. Несмотря на схожий класс, эти модели отличаются подходом к конструкции, оснащению и оценкам владельцев.
Главное различие — в поколениях и философии. Mazda CX-5, появившаяся еще в 2011 году, ориентирована на универсальность и динамику: 2,5-литровый бензиновый мотор (192 л.с.), полный привод и автоматическую коробку. CX-50 — более свежая разработка, стартовавшая в 2021 году, с двухлитровым двигателем (155 л.с.), передним приводом и акцентом на экономичность и современный дизайн.
Производство тоже разнесено по разным странам: CX-5 собирали в Японии, России и Малайзии, а CX-50 выпускают только в США. Это влияет на доступность запчастей и сохранение остаточной стоимости — важный фактор при покупке на вторичном рынке. CX-5 официально продавалась в России, а CX-50 ввозится по схеме параллельного импорта.
По техническим параметрам CX-5 выигрывает по мощности и крутящему моменту, а также быстрее разгоняется до 100 км/ч — за 7,9 секунды. CX-50 длиннее (4785 мм против 4555 мм), тяжелее (1609 кг против 1495 кг) и предлагает больший багажник — до 889 литров при сложенных сиденьях, что может быть решающим для семейных поездок или перевозки крупногабаритных вещей.
Расход топлива у сравниваемых моделей близок: 7,3 л/100 км у CX-5 и 7,2 л/100 км у CX-50 по паспорту, но владельцы CX-50 отмечают, что в городе расход может доходить до 15 литров. Оба кроссовера используют бензин АИ-95 и оснащены шестиступенчатой автоматической коробкой передач.
Владельцы Mazda CX-5 чаще всего хвалят комфорт и управляемость, но жалуются на шумоизоляцию, а также отмечают проблемы с катализаторами и задними амортизаторами. CX-50 получает высокие оценки за внешний вид и надежность мотора, однако возникают вопросы по качеству отделки салона и надежности панорамной крыши. Рейтинг CX-5 на основе более 5000 отзывов — 9,3 из 10, у CX-50 — 8,6.
Если подытожить, CX-5 выглядит предпочтительнее для тех, кто ценит динамику, полный привод и проверенную репутацию. CX-50 подойдет тем, кто ищет современный дизайн, просторный багажник и свежую модель, несмотря на нюансы с расходом и отделкой. Важно помнить, что выбор между двумя кроссоверами зависит от личных приоритетов, а также от доступности сервисного обслуживания и запчастей в конкретных регионах. Судя по отзывам и техническим данным, обе модели способны закрыть разные потребности, но CX-5 пока сохраняет лидерство по совокупности факторов.
На старте продаж CX-5 стоила около 1,36 млн рублей, сейчас на вторичке — примерно 1,73 млн. CX-50 официально не продается, поэтому ее цена и доступность зависят от каналов поставки. Для сравнения на рынке кроссоверов (например, Tenet T8 на базе Chery Tiggo 8 Plus), который также ориентирован на комфорт и оснащение, подробнее о нем можно узнать отдельно в материале о оссийской версии Tenet T8 .
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