Какие сюрпризы преподнесли свежие испытания безопасности — подробности и оценки

23 декабря 2025, 18:22
Mazda CX-5 и Mercedes CLA прошли новые краш-тесты Euro NCAP - результаты впечатляют
Mazda CX-5 и Mercedes CLA прошли новые краш-тесты Euro NCAP - результаты впечатляют
Euro NCAP провела свежие краш-тесты Mazda CX-5 и Mercedes CLA. Оценки безопасности оказались высокими. Эксперты изучили защиту водителя, пассажиров и пешеходов. Итоги испытаний удивили даже скептиков. Подробности - в нашем материале.
Европейская организация Euro NCAP недавно завершила серию испытаний, в ходе которых были проверены две новые модели - кроссовер Mazda CX-5 и компактный седан Mercedes-Benz CLA. Как сообщает Autonews, обе машины прошли через строгие тесты, призванные оценить уровень безопасности для водителя, пассажиров и пешеходов. Эти испытания традиционно считаются одними из самых авторитетных в Европе, ведь их результаты напрямую влияют на репутацию производителей и выбор покупателей.
Euro NCAP уже много лет формирует стандарты безопасности, которые учитывают не только статистику реальных аварий, но и современные технологии. Каждый год требования становятся все жестче, а производители вынуждены внедрять новые решения, чтобы соответствовать ожиданиям экспертов и клиентов. В этот раз под прицелом оказались две заметные новинки 2025 года, и их результаты оказались весьма показательными.
Кроссовер Mazda CX-5, представленный летом, заметно преобразился внешне и стал ближе к старшим моделям бренда. В испытаниях участвовала версия с 2,5-литровым мотором и системой мягкого гибрида. Эксперты оценили защиту взрослых пассажиров на 90%, детей - на 89%, а пешеходов - на 93%. Системы помощи водителю получили 83%. Итоговая оценка - максимальные пять звезд. Особое внимание специалисты обратили на боковые стойки и переднюю кромку капота, которые могут представлять опасность для пешеходов при столкновении. Тем не менее, общий уровень безопасности оказался на высоте, что подтверждает статус модели как одной из самых защищенных в своем классе.
Mercedes-Benz CLA нового поколения дебютировал весной и сразу привлек внимание своим аэродинамическим кузовом и скрытыми дверными ручками. В тестах участвовала модификация CLA 250 с классическим бензиновым двигателем. Защита водителя и взрослых пассажиров здесь оценена в 94%, детей - в 89%, а пешеходов - в 93%. Ассистенты безопасности получили 85%. Как и в случае с Mazda, наибольшую угрозу для пешеходов представляют боковые стойки. Однако в целом автомобиль продемонстрировал высокий уровень безопасности, что позволило ему также получить пять звезд по итогам испытаний.
Интересно, что оба автомобиля показали схожие результаты по защите детей и пешеходов, а различия в оценках систем помощи водителю и взрослых пассажиров оказались минимальными. Это говорит о том, что современные производители уделяют все больше внимания комплексной безопасности, а не только защите водителя. Важно отметить, что требования Euro NCAP постоянно ужесточаются, и получить пять звезд становится все сложнее. Поэтому успех Mazda CX-5 и Mercedes-Benz CLA можно считать значимым достижением для обеих компаний.
Ранее Euro NCAP уже тестировала другие новинки, включая гибридный кроссовер Geely EX5 EM-i, который также получил высшую оценку. Это подтверждает тенденцию: современные автомобили становятся не только технологичнее, но и безопаснее для всех участников дорожного движения.
Похожие материалы Мазда, Мерседес
-
19.12.2025, 15:48
Mercedes-Benz CLA 220 с китайским мотором вызвал споры среди поклонников бренда
Mercedes-Benz представил CLA 220 с мотором, созданным при участии Geely. Поклонники бренда спорят о будущем немецкой марки. Новинка вызвала неоднозначную реакцию в соцсетях. Почему этот шаг стал таким резонансным - читайте в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 21:23
Как выбрать надежный кроссовер Mazda CX-5 с пробегом до 150 тысяч км
Ищете кроссовер с полным приводом и автоматом до 2,5 млн рублей? Mazda CX-5 второго поколения может удивить вас надежностью и долговечностью. Узнайте, какие моторы лучше выбрать и на что обратить внимание при покупке. В статье также рассмотрены альтернативы Toyota RAV4.Читать далее
-
16.12.2025, 05:21
Mercedes-Benz представил CLA 220 с новым гибридным мотором и 48-вольтовой системой
Mercedes-Benz расширяет линейку CLA, добавляя гибридную версию 220. Новый седан получил 48-вольтовую систему и турбомотор. Электродвигатель обеспечивает отличную тягу на низких оборотах. Подробности о технических особенностях и перспективах модели – в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 20:04
Электрический Mercedes-Benz CLA признан одним из самых безопасных автомобилей Европы
Mercedes-Benz CLA на электротяге дебютировал весной и уже доступен в Европе. Безопасность модели долго оставалась загадкой, но теперь результаты Euro NCAP удивили даже скептиков. Эксперты признали CLA одним из лидеров по безопасности среди электромобилей. Узнайте, чем именно выделился этот седан и почему его стоит рассмотреть.Читать далее
-
09.12.2025, 16:12
10 подержанных авто, которые владельцы не спешат менять даже спустя годы
Некоторые автомобили остаются у первых владельцев дольше семи лет. Эксперты выяснили, какие модели не спешат менять. В списке нет ни одной китайской машины. Узнайте, кто попал в топ.Читать далее
-
28.11.2025, 20:21
Mazda CX-5 2026: новое поколение с Google Built-In и ИИ Gemini в салоне
Mazda CX-5 третьего поколения официально дебютировал в Европе, США и Австралии. Кроссовер стал крупнее, получил смелый дизайн и почти полностью избавился от кнопок. В салоне теперь интегрированы Google Built-In и искусственный интеллект Gemini. Какие еще перемены ждут поклонников модели?Читать далее
-
26.11.2025, 07:49
Mercedes-Benz CLA 2026 с технологией EQ стал дороже бензиновой версии на 4500 долларов
Mercedes-Benz представил обновленный CLA с гибридной платформой MMA. Новинка заметно прибавила в цене по сравнению с прежней бензиновой версией. Теперь стоимость стартует от 47 250 долларов (3,7 млн рублей) без учета доставки. Чем объясняется такой скачок цены и что предлагает новый CLA – читайте в нашем материале.Читать далее
-
25.11.2025, 19:27
В Великобритании стартовали продажи нового Mercedes-Benz CLA Shooting Brake с двумя электроверсиями
Mercedes-Benz представил в Великобритании универсал CLA Shooting Brake с двумя электромоторами. Модель уже доступна для заказа, а первые поставки начнутся в начале 2026 года. Стоимость стартует от 47 750 фунтов. Подробности о комплектациях и технических характеристиках – в нашем материале.Читать далее
-
25.11.2025, 10:31
Mazda официально вернулась в Россию с двумя кроссоверами из Китая
Японский бренд снова доступен в стране. Продажи стартовали на новой платформе. Представлены популярные модели кроссоверов. Их привозят из дружественной страны. Цены на автомобили могут удивить многих. Узнайте все подробности о возвращении.Читать далее
-
12.11.2025, 15:46
Продажи автомобилей Mazda в России показали взрывной рост. Названы топ-5 моделей
Спрос на японские авто растет. Продажи Mazda показали невероятный скачок. Россияне предпочитают конкретные кроссоверы. Почти все машины везут из Китая. Раскрываем детали и популярные модели.Читать далее
Похожие материалы Мазда, Мерседес
-
19.12.2025, 15:48
Mercedes-Benz CLA 220 с китайским мотором вызвал споры среди поклонников бренда
Mercedes-Benz представил CLA 220 с мотором, созданным при участии Geely. Поклонники бренда спорят о будущем немецкой марки. Новинка вызвала неоднозначную реакцию в соцсетях. Почему этот шаг стал таким резонансным - читайте в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 21:23
Как выбрать надежный кроссовер Mazda CX-5 с пробегом до 150 тысяч км
Ищете кроссовер с полным приводом и автоматом до 2,5 млн рублей? Mazda CX-5 второго поколения может удивить вас надежностью и долговечностью. Узнайте, какие моторы лучше выбрать и на что обратить внимание при покупке. В статье также рассмотрены альтернативы Toyota RAV4.Читать далее
-
16.12.2025, 05:21
Mercedes-Benz представил CLA 220 с новым гибридным мотором и 48-вольтовой системой
Mercedes-Benz расширяет линейку CLA, добавляя гибридную версию 220. Новый седан получил 48-вольтовую систему и турбомотор. Электродвигатель обеспечивает отличную тягу на низких оборотах. Подробности о технических особенностях и перспективах модели – в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 20:04
Электрический Mercedes-Benz CLA признан одним из самых безопасных автомобилей Европы
Mercedes-Benz CLA на электротяге дебютировал весной и уже доступен в Европе. Безопасность модели долго оставалась загадкой, но теперь результаты Euro NCAP удивили даже скептиков. Эксперты признали CLA одним из лидеров по безопасности среди электромобилей. Узнайте, чем именно выделился этот седан и почему его стоит рассмотреть.Читать далее
-
09.12.2025, 16:12
10 подержанных авто, которые владельцы не спешат менять даже спустя годы
Некоторые автомобили остаются у первых владельцев дольше семи лет. Эксперты выяснили, какие модели не спешат менять. В списке нет ни одной китайской машины. Узнайте, кто попал в топ.Читать далее
-
28.11.2025, 20:21
Mazda CX-5 2026: новое поколение с Google Built-In и ИИ Gemini в салоне
Mazda CX-5 третьего поколения официально дебютировал в Европе, США и Австралии. Кроссовер стал крупнее, получил смелый дизайн и почти полностью избавился от кнопок. В салоне теперь интегрированы Google Built-In и искусственный интеллект Gemini. Какие еще перемены ждут поклонников модели?Читать далее
-
26.11.2025, 07:49
Mercedes-Benz CLA 2026 с технологией EQ стал дороже бензиновой версии на 4500 долларов
Mercedes-Benz представил обновленный CLA с гибридной платформой MMA. Новинка заметно прибавила в цене по сравнению с прежней бензиновой версией. Теперь стоимость стартует от 47 250 долларов (3,7 млн рублей) без учета доставки. Чем объясняется такой скачок цены и что предлагает новый CLA – читайте в нашем материале.Читать далее
-
25.11.2025, 19:27
В Великобритании стартовали продажи нового Mercedes-Benz CLA Shooting Brake с двумя электроверсиями
Mercedes-Benz представил в Великобритании универсал CLA Shooting Brake с двумя электромоторами. Модель уже доступна для заказа, а первые поставки начнутся в начале 2026 года. Стоимость стартует от 47 750 фунтов. Подробности о комплектациях и технических характеристиках – в нашем материале.Читать далее
-
25.11.2025, 10:31
Mazda официально вернулась в Россию с двумя кроссоверами из Китая
Японский бренд снова доступен в стране. Продажи стартовали на новой платформе. Представлены популярные модели кроссоверов. Их привозят из дружественной страны. Цены на автомобили могут удивить многих. Узнайте все подробности о возвращении.Читать далее
-
12.11.2025, 15:46
Продажи автомобилей Mazda в России показали взрывной рост. Названы топ-5 моделей
Спрос на японские авто растет. Продажи Mazda показали невероятный скачок. Россияне предпочитают конкретные кроссоверы. Почти все машины везут из Китая. Раскрываем детали и популярные модели.Читать далее
- 2 790 000 РMazda CX-5 2019 в Зеленограде
- 4 411 970 РMercedes CLA 2020 в Москве
- 3 465 000 РMercedes CLA 2020 в Москве
- 890 000 РMazda CX-5 2020 в Москве
- 1 150 000 РMazda CX-5 2019 в Москве
- 3 850 000 РMazda CX-5 2021 в Москве
- 3 049 000 РMazda CX-5 2020 в Москве
- 2 840 000 РMazda CX-5 2019 в Зеленограде
- 2 115 000 РMazda CX-5 2013 в Москве
- 5 200 000 РMercedes CLA AMG 2019 в Москве