Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

23 декабря 2025, 18:22

Mazda CX-5 и Mercedes CLA прошли новые краш-тесты Euro NCAP - результаты впечатляют

Какие сюрпризы преподнесли свежие испытания безопасности — подробности и оценки

Mazda CX-5 и Mercedes CLA прошли новые краш-тесты Euro NCAP - результаты впечатляют

Euro NCAP провела свежие краш-тесты Mazda CX-5 и Mercedes CLA. Оценки безопасности оказались высокими. Эксперты изучили защиту водителя, пассажиров и пешеходов. Итоги испытаний удивили даже скептиков. Подробности - в нашем материале.

Европейская организация Euro NCAP недавно завершила серию испытаний, в ходе которых были проверены две новые модели - кроссовер Mazda CX-5 и компактный седан Mercedes-Benz CLA. Как сообщает Autonews, обе машины прошли через строгие тесты, призванные оценить уровень безопасности для водителя, пассажиров и пешеходов. Эти испытания традиционно считаются одними из самых авторитетных в Европе, ведь их результаты напрямую влияют на репутацию производителей и выбор покупателей.

Euro NCAP уже много лет формирует стандарты безопасности, которые учитывают не только статистику реальных аварий, но и современные технологии. Каждый год требования становятся все жестче, а производители вынуждены внедрять новые решения, чтобы соответствовать ожиданиям экспертов и клиентов. В этот раз под прицелом оказались две заметные новинки 2025 года, и их результаты оказались весьма показательными.

Кроссовер Mazda CX-5, представленный летом, заметно преобразился внешне и стал ближе к старшим моделям бренда. В испытаниях участвовала версия с 2,5-литровым мотором и системой мягкого гибрида. Эксперты оценили защиту взрослых пассажиров на 90%, детей - на 89%, а пешеходов - на 93%. Системы помощи водителю получили 83%. Итоговая оценка - максимальные пять звезд. Особое внимание специалисты обратили на боковые стойки и переднюю кромку капота, которые могут представлять опасность для пешеходов при столкновении. Тем не менее, общий уровень безопасности оказался на высоте, что подтверждает статус модели как одной из самых защищенных в своем классе.

Mercedes-Benz CLA нового поколения дебютировал весной и сразу привлек внимание своим аэродинамическим кузовом и скрытыми дверными ручками. В тестах участвовала модификация CLA 250 с классическим бензиновым двигателем. Защита водителя и взрослых пассажиров здесь оценена в 94%, детей - в 89%, а пешеходов - в 93%. Ассистенты безопасности получили 85%. Как и в случае с Mazda, наибольшую угрозу для пешеходов представляют боковые стойки. Однако в целом автомобиль продемонстрировал высокий уровень безопасности, что позволило ему также получить пять звезд по итогам испытаний.

Интересно, что оба автомобиля показали схожие результаты по защите детей и пешеходов, а различия в оценках систем помощи водителю и взрослых пассажиров оказались минимальными. Это говорит о том, что современные производители уделяют все больше внимания комплексной безопасности, а не только защите водителя. Важно отметить, что требования Euro NCAP постоянно ужесточаются, и получить пять звезд становится все сложнее. Поэтому успех Mazda CX-5 и Mercedes-Benz CLA можно считать значимым достижением для обеих компаний.

Ранее Euro NCAP уже тестировала другие новинки, включая гибридный кроссовер Geely EX5 EM-i, который также получил высшую оценку. Это подтверждает тенденцию: современные автомобили становятся не только технологичнее, но и безопаснее для всех участников дорожного движения.

Упомянутые модели: Mazda CX-5 (от 1 955 000 Р), Mercedes CLA (от 2 180 000 Р)
Упомянутые марки: Mazda, Mercedes
