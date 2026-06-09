Подводные камни китайской Mazda CX‑5: что не так с подвеской, светом и зимним пакетом

Mazda CX-5 из Китая: реальные отличия, неожиданные минусы и плюсы для России

Mazda CX-5 китайской сборки заметно отличается от японской версии: изменились подвеска, комплектация и даже мультимедиа. В материале - практические нюансы, неожиданные минусы и плюсы, а также советы, которые помогут избежать лишних расходов при покупке.

Mazda CX-5 китайской сборки заметно отличается от японской версии: изменились подвеска, комплектация и даже мультимедиа. В материале - практические нюансы, неожиданные минусы и плюсы, а также советы, которые помогут избежать лишних расходов при покупке.

В последние годы российский рынок новых автомобилей переживает серьёзные перемены, и Mazda CX-5 — запоминающийся пример того, как привычная модель может неожиданно измениться. Всё больше покупателей сталкивается с проблемой выбора между «японской» и «китайской» сборкой, причём разница между ними оказывается не только в цене.

Владелец Mazda CX-5 2018 года, собранной в Японии, после почти 190 тысяч километров пересел на рестайлинговую версию 2023 года, произведённую на заводе Changan-Mazda в Китае. Ожидания были высокими, но реальность преподнесла немало сюрпризов. За шесть лет стоимость CX-5 выросла в 2,5 раза, однако даже за эти деньги покупатель не получает привычного «зимнего пакета»: подогрев руля отсутствует, а значит, в морозы руки будут мёрзнуть. Омыватель фар также исчез, бачок для жидкости стал меньше, а уровень датчика омывающей жидкости — ниже. Для российской зимы такие детали могут стать критическими.

Светотехника тоже изменилась: интеллектуальная система освещения Mazda в китайской версии не предусмотрена, остался только базовый автосвет. Тем не менее, фары светят ярко, что частично компенсирует отсутствие продвинутых опций. Люк теперь вошёл в базу всех китайских CX-5, но для жителей холодных регионов это скорее минус — зимой он может доставить неудобства.

Особое внимание уделяется подвеске. По отзывам владельцев, стойки на китайской версии хуже справляются с нагрузками: появляется шум, подвеска не всегда выдерживает удары. Замена отбойников и пыльников помогла только сзади, а передние стойки по-прежнему не выдерживают нагрузки. Китайские производители заявляют об увеличенном клиренсе на 1 см, но создаётся впечатление, что просто растянули пружины. Стоимость замены стоек немаленькая, уверенности в результате нет.

Среди плюсов — обновлённая мультимедийная система, правда, меню только на английском языке. Неожиданно приятным моментом стало отсутствие характерного запаха новой машины в салоне: для многих это плюс, ведь химические ароматы часто раздражают. Однако сразу после покупки пришлось задуматься об антикоррозийной обработке — без неё кузов может быстро потерять товарный вид, даже если планируется продажа через несколько лет.

Для справки: Mazda CX-5 остаётся одной из самых популярных моделей в своём сегменте, несмотря на рост цен и изменения в комплектациях. Важно помнить, что китайская сборка может отличаться не только по оснащению, но и по ряду технических характеристик. Перед покупкой стоит внимательно изучить все нюансы, чтобы избежать лишних затрат и разочарований.

В условиях выбора новых автомобилей на российском рынке такие тонкости становятся особенно важными. Для тех, кто привык к японскому качеству, переход на китайскую сборку Mazda CX-5 может стать неожиданным испытанием. Как отмечают эксперты, подобная конструкция влияет на комфорт и расходы владельца. Кстати, основные отличия между китайской и японской Mazda CX-5, а также анализ плюсов и минусов для покупателей можно найти в сравнении основных особенностей модели .