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Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

9 ноября 2026, 18:51

Правда о Mazda CX-5 из Китая: почему в 2026 году эта схема больше не экономит деньги

Правда о Mazda CX-5 из Китая: почему в 2026 году эта схема больше не экономит деньги

Утильсбор все съел: почему ввоз Mazda CX-5 из Китая в 2026 году потерял смысл

Правда о Mazda CX-5 из Китая: почему в 2026 году эта схема больше не экономит деньги

В 2026 году ввоз Mazda CX-5 из Китая перестал быть способом сэкономить: коммерческий утильсбор для атмосферных 2.0–2.5 л уравнял итоговую цену с российской розницей, а параллельный импорт уже освоен дилерами.

В 2026 году ввоз Mazda CX-5 из Китая перестал быть способом сэкономить: коммерческий утильсбор для атмосферных 2.0–2.5 л уравнял итоговую цену с российской розницей, а параллельный импорт уже освоен дилерами.

В Китае CX-5 выпускает совместное предприятие Changan Mazda, и на внутреннем рынке машина стоит заметно дешевле российской розницы, однако с 2024–2025 годов льготный ввоз для физлиц фактически перестал работать как схема экономии: коммерческий утильсбор привязан к объему двигателя и мощности, и для атмосферных 2.0–2.5 л он съедает всю разницу.

Для личного пользования ввоз по льготной ставке формально сохраняется при соблюдении условий по сроку владения продавцом и назначению машины, но итоговая цена все равно приближается к российской или превышает ее, а параллельный импорт CX-5 уже освоен дилерами, у которых логистика и оформление дешевле.

Технически машина знакомая и ремонтопригодная: атмосферный Skyactiv-G в паре с классическим автоматом, сервис по агрегатам в России есть. Но китайская локализация означает другую головную мультимедиа с Baidu-сервисами, иную прошивку и иногда урезанные ассистенты, а русификация головного устройства — отдельная проблема и отдельные деньги. Комплектации не совпадают с российскими, по кузову свои артикулы, хотя агрегаты унифицированы. Гарантия Changan Mazda действует только на территории КНР, диагностика требует дилерского сканера, а при перепродаже китайская сборка снижает ликвидность по сравнению с японской.

Что говорят владельцы

Отзывы тех, кто уже привез CX-5 из Китая, делятся на две группы. Положительные отмечают именно агрегатную часть: атмосферный двигатель без турбо и наддува, обычный гидроавтомат, отсутствие сложной гибридной начинки — машина воспринимается как «старая добрая Мазда», которую можно обслуживать в любом приличном сервисе, а не только у дилера.

Владельцы хвалят управляемость и шумоизоляцию, отмечают, что кузов собран аккуратно, зазоры ровные, а пробег у машин с китайского вторичного рынка часто честный и подтверждается историей у дилера Changan Mazda. Негативные отзывы почти всегда касаются одного и того же: головное устройство с китайскими сервисами не русифицируется штатно, часть приложений не работает без VPN, а прошивки и обновления приходится искать через китайские форумы.

Несколько владельцев жалуются на то, что ассистенты и меню климата отличаются от российской версии, а диагностика нештатным сканером не видит часть блоков. Отдельная тема — запчасти по кузову: сроки ожидания доходят до месяца, потому что артикулы китайской сборки не всегда совпадают с японскими, хотя по ходовой и мотору все взаимозаменяемо. Про перепродажу отзывы единодушны: покупатели на вторичке относятся к китайской сборке настороженно и торгуются активнее, поэтому ликвидность ниже, чем у японской машины тех же лет.

Главные риски лежат в оформлениии: растаможка идет через брокера, сроки растягиваются на недели, ответственность за ЭПТС и СБКТС ложится на покупателя, а курс юаня за время логистики может съесть всю выгоду. Схема имеет смысл только для личного пользования при желании конкретной редкой комплектации, которой нет в России, и с готовностью к хлопотам. Как способ сэкономить в 2026 году она не работает.

Если нужна именно CX-5, разумнее смотреть российский рынок, включая параллельный импорт от дилеров с готовым ЭПТС. Ставки утильсбора и пошлин меняются, поэтому перед решением стоит проверить актуальные правила на дату сделки и проконсультироваться с брокером.

Упомянутые модели: Mazda CX-5 (от 1 955 000 Р)
Упомянутые марки: Mazda, Changan
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