Король не из Китая, но сделан в Китае: почему Mazda CX-5 исчезла из топ-10, но осталась лучшей в классе

15 мая 2026, 15:51
Mazda CX-5: как кроссовер с китайской сборкой обошел конкурентов на российском рынке
Mazda CX-5: как кроссовер с китайской сборкой обошел конкурентов на российском рынке
Mazda CX-5 неожиданно вернулась в число лидеров российского рынка благодаря сочетанию доступности, надежности и классических решений. Разбираемся, чем отличается китайская сборка, почему модель востребована и что теряют покупатели, выбирая этот кроссовер в 2026 году.
В начале 2026 года Mazda CX-5 неожиданно оказалась в центре внимания российского авторынка. Согласно данным продаж, именно эта модель стала самой популярной иномаркой среди мировых брендов, купленных в стране в январе-феврале. Более 18% всех новых некитайских кроссоверов пришлось на CX-5, что позволило ей обойти даже Toyota RAV4: 4,4 тысячи проданных машин против 1,5 тысяч у конкурента. Такой успех объясняется не только льготным утилизационным сбором для двухлитровых моторов, но и сохранением привычных для россиян качеств – надежности, простоты и понятной эргономики.
Однако с марта динамика продаж начала снижаться, а сама Mazda вышла из десятки самых популярных брендов по новым автомобилям. Тем не менее, CX-5 удерживает высокие позиции среди одноклассников, хотя теперь поставляется исключительно из Китая. Кроссовер собирается на совместном предприятии Mazda и Changan, а в России представлен всего в двух комплектациях: базовой Active и топовой Supreme. Даже самая богатая версия заметно проще прежней: здесь 17-дюймовые диски вместо 19-ти, обычная кожа, отсутствие премиальной акустики Bose и ряда привычных опций.
Внешне CX-5 почти не изменился за последние годы. Дизайн KODO уже не выглядит свежо, но на фоне обилия китайских моделей с агрессивными линиями и хромом Mazda выделяется сдержанностью и гармонией. В салоне – минимум излишеств, но есть всё необходимое: двухзонный климат-контроль, электропривод багажника, система кругового обзора (пусть и с не самой качественной камерой) и адаптивный круиз-контроль, который работает заметно лучше, чем у большинства китайских конкурентов.
Технически CX-5 из Китая поставляется только с передним приводом и двухлитровым атмосферным мотором SkyActiv-G мощностью 155 л.с. в паре с классическим шестиступенчатым автоматом. Такой тандем обеспечивает удовлетворительное поведение на дороге, но динамики не хватает – разгон до сотни занимает около 11 секунд, а на высоких оборотах двигатель становится шумным. Шумоизоляция уступает японской сборке, особенно на зимней шипованной резине. Тем не менее подвеска осталась комфортной, а управляемость – одной из лучших в классе.
Оснащение по комплектациям различается существенно: в базовой версии – тканевый салон и пластиковый руль, в Supreme – кожа и электропривод водительского кресла, но нет подогрева заднего дивана и лючка для длинномеров. Зимний пакет урезан: подогрев лобового стекла отсутствует, а задние пассажиры лишены привычного комфорта. Мультимедийная система поддерживает Apple CarPlay, но экран небольшой, а картинка с камер напоминает бюджетные решения.
Цены на CX-5 в 2026 году стартуют от 3 760 000 рублей за Active и доходят до 4 720 000 рублей за Supreme. Это сопоставимо с флагманскими версиями Geely Monjaro, но часть машин ввозится по параллельному импорту и стоит дешевле, хотя и без официальных гарантий. Несмотря на спад после зимнего пика, интерес к Mazda CX-5 сохраняется – во многом благодаря репутации японских автомобилей и усталости покупателей от обилия новых китайских моделей.
Многие автолюбители сегодня ценят не столько модные опции и огромные экраны, сколько надежность, простоту и экономичность. Mazda CX-5 отвечает этим ожиданиям: атмосферный мотор с цепным приводом ГРМ, классический автомат, проверенная управляемость и не перегруженная электроника. Расход топлива составляет около 9 литров на 100 км, максимальная скорость – 187 км/ч, а для обслуживания требуется только 95-й бензин.
В этом смысле CX-5 продолжает традицию старой школы, что особенно важно в условиях перемен на российском рынке. Покупатели все чаще выбирают выверенные временем решения вместо погони за новизной, и Mazda удачно попадает в этот запрос.
Таким образом, при всех компромиссах, связанных с китайской сборкой и урезанным оснащением, Mazda CX-5 остается востребованным автомобилем благодаря балансу цены, надежности и понятных потребительских качеств, выгодно отличающих её от перегруженных электроникой конкурентов.
Для сравнения, у других популярных кроссоверов тоже есть свои слабые места: например, у Nissan Qashqai J11 владельцы часто сталкиваются с проблемами с моторами и вариаторами, о чем рассказывали в разборе этой модели . На этом фоне выбор в пользу Mazda CX-5 выглядит осознанным решением для тех, кто ищет баланс между привычным качеством и актуальными условиями рынка.
Похожие материалы Мазда
-
15.05.2026, 08:23
Mazda CX-5 второго поколения: реальные плюсы и минусы рестайлинга
Мало кто знает, но рестайлинговая Mazda CX-5 второго поколения оказалась не такой однозначной, как кажется на первый взгляд. Владельцы делятся неожиданными деталями эксплуатации, отмечая как сильные стороны, так и скрытые недостатки. Какие проблемы чаще всего всплывают, что действительно радует, а что вызывает вопросы - рассказываем, почему этот кроссовер обсуждают до сих пор.Читать далее
-
14.05.2026, 17:07
Как в 2026 году ввезти культовый автомобиль старше 30 лет без утильсбора
С 2026 года в России действует новая схема расчета утильсбора, но для автомобилей старше 30 лет есть исключения. Разбираемся, как легально ввезти культовую машину без переплат, какие документы нужны и на что обратить внимание при выборе модели.Читать далее
-
07.05.2026, 16:31
Импортные автомобили в России вновь подорожают из-за новых правил утильсбора
В 2026 году в России изменяется расчет утильсбора. Страны ЕАЭС ответят зеркально. Это повлияет на стоимость иномарок. Новые правила затронут весь рынок. Ожидаются перемены для покупателей.Читать далее
-
06.05.2026, 19:47
Mazda CX-5 2026: обновление, которое удивило не только дизайном
Mazda CX-5 третьего поколения вышел на рынок с заметными изменениями в дизайне и оснащении. Однако не все новшества оказались однозначно положительными: эксперты отмечают снижение качества отделки салона и спорные решения по материалам. Почему это важно для покупателей семейных кроссоверов - разбираемся в деталях.Читать далее
-
05.05.2026, 06:50
Почему почти новые Mazda CX-5 из Китая теряют интерес на вторичном рынке
Владелец Mazda CX-5 2025 года выпуска из Китая столкнулся с полным отсутствием интереса к продаже почти нового автомобиля. Почему даже минимальный пробег и привлекательная цена не спасают такие машины на рынке - разбор ключевых факторов и свежих трендов.Читать далее
-
04.05.2026, 14:20
Как выбрать надёжный кроссовер до 3 млн рублей: рейтинг от эксперта
На рынке подержанных авто до 3 млн рублей можно найти кроссоверы, которые не только сохраняют ликвидность, но и радуют надежностью. Эксперт выделил пять моделей, заслуживающих внимания. Почему именно эти машины оказались в топе - рассказываем в материале.Читать далее
-
01.05.2026, 05:59
Belgee X50, Haval и Tenet: как изменился топ самых продаваемых новых авто в Москве
В начале 2026 года рынок новых автомобилей в Москве удивил: в пятерке лидеров оказались машины из четырех стран, а абсолютным фаворитом стал кроссовер белорусской сборки. Эксперты отмечают смещение интереса покупателей и новые предпочтения, которые могут изменить расстановку сил на рынке.Читать далее
-
29.04.2026, 20:59
Mazda CX-5 китайской сборки: плюсы, минусы и отличия от японской версии
Mazda CX-5 китайской сборки становится все заметнее на рынке из-за роста цен и сложностей с поставками японских авто. Эксперты подробно разобрали, чем отличается китайская версия, выделили плюсы и минусы, а также дали советы по выбору. Почему это важно для покупателей именно сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
26.04.2026, 05:50
Дефицит параллельного импорта: почему привычные авто исчезают с рынка
Параллельный импорт автомобилей в России сталкивается с новыми барьерами: спрос стабильно высок, но предложение быстро сокращается. Эксперты отмечают рост цен, сложности с таможней и меняющиеся предпочтения покупателей. Почему ситуация становится критической - в нашем материале.Читать далее
-
23.04.2026, 06:38
Lada сохранила лидерство, Toyota заняла второе место: рейтинг популярности авто с пробегом
Эксперты СберАвто подвели итоги продаж автомобилей в начале 2026 года и выявили неожиданные перемещения в рейтинге самых востребованных марок. Toyota стремительно укрепляет позиции на вторичном рынке, а привычные лидеры уступают место новым игрокам. Аналитика спроса и средние чеки - в свежем обзоре.Читать далее
Похожие материалы Мазда
-
15.05.2026, 08:23
Mazda CX-5 второго поколения: реальные плюсы и минусы рестайлинга
Мало кто знает, но рестайлинговая Mazda CX-5 второго поколения оказалась не такой однозначной, как кажется на первый взгляд. Владельцы делятся неожиданными деталями эксплуатации, отмечая как сильные стороны, так и скрытые недостатки. Какие проблемы чаще всего всплывают, что действительно радует, а что вызывает вопросы - рассказываем, почему этот кроссовер обсуждают до сих пор.Читать далее
-
14.05.2026, 17:07
Как в 2026 году ввезти культовый автомобиль старше 30 лет без утильсбора
С 2026 года в России действует новая схема расчета утильсбора, но для автомобилей старше 30 лет есть исключения. Разбираемся, как легально ввезти культовую машину без переплат, какие документы нужны и на что обратить внимание при выборе модели.Читать далее
-
07.05.2026, 16:31
Импортные автомобили в России вновь подорожают из-за новых правил утильсбора
В 2026 году в России изменяется расчет утильсбора. Страны ЕАЭС ответят зеркально. Это повлияет на стоимость иномарок. Новые правила затронут весь рынок. Ожидаются перемены для покупателей.Читать далее
-
06.05.2026, 19:47
Mazda CX-5 2026: обновление, которое удивило не только дизайном
Mazda CX-5 третьего поколения вышел на рынок с заметными изменениями в дизайне и оснащении. Однако не все новшества оказались однозначно положительными: эксперты отмечают снижение качества отделки салона и спорные решения по материалам. Почему это важно для покупателей семейных кроссоверов - разбираемся в деталях.Читать далее
-
05.05.2026, 06:50
Почему почти новые Mazda CX-5 из Китая теряют интерес на вторичном рынке
Владелец Mazda CX-5 2025 года выпуска из Китая столкнулся с полным отсутствием интереса к продаже почти нового автомобиля. Почему даже минимальный пробег и привлекательная цена не спасают такие машины на рынке - разбор ключевых факторов и свежих трендов.Читать далее
-
04.05.2026, 14:20
Как выбрать надёжный кроссовер до 3 млн рублей: рейтинг от эксперта
На рынке подержанных авто до 3 млн рублей можно найти кроссоверы, которые не только сохраняют ликвидность, но и радуют надежностью. Эксперт выделил пять моделей, заслуживающих внимания. Почему именно эти машины оказались в топе - рассказываем в материале.Читать далее
-
01.05.2026, 05:59
Belgee X50, Haval и Tenet: как изменился топ самых продаваемых новых авто в Москве
В начале 2026 года рынок новых автомобилей в Москве удивил: в пятерке лидеров оказались машины из четырех стран, а абсолютным фаворитом стал кроссовер белорусской сборки. Эксперты отмечают смещение интереса покупателей и новые предпочтения, которые могут изменить расстановку сил на рынке.Читать далее
-
29.04.2026, 20:59
Mazda CX-5 китайской сборки: плюсы, минусы и отличия от японской версии
Mazda CX-5 китайской сборки становится все заметнее на рынке из-за роста цен и сложностей с поставками японских авто. Эксперты подробно разобрали, чем отличается китайская версия, выделили плюсы и минусы, а также дали советы по выбору. Почему это важно для покупателей именно сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
26.04.2026, 05:50
Дефицит параллельного импорта: почему привычные авто исчезают с рынка
Параллельный импорт автомобилей в России сталкивается с новыми барьерами: спрос стабильно высок, но предложение быстро сокращается. Эксперты отмечают рост цен, сложности с таможней и меняющиеся предпочтения покупателей. Почему ситуация становится критической - в нашем материале.Читать далее
-
23.04.2026, 06:38
Lada сохранила лидерство, Toyota заняла второе место: рейтинг популярности авто с пробегом
Эксперты СберАвто подвели итоги продаж автомобилей в начале 2026 года и выявили неожиданные перемещения в рейтинге самых востребованных марок. Toyota стремительно укрепляет позиции на вторичном рынке, а привычные лидеры уступают место новым игрокам. Аналитика спроса и средние чеки - в свежем обзоре.Читать далее