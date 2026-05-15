Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Мария Степанова

15 мая 2026, 15:51

Mazda CX-5: как кроссовер с китайской сборкой обошел конкурентов на российском рынке

Король не из Китая, но сделан в Китае: почему Mazda CX-5 исчезла из топ-10, но осталась лучшей в классе

Mazda CX-5 неожиданно вернулась в число лидеров российского рынка благодаря сочетанию доступности, надежности и классических решений. Разбираемся, чем отличается китайская сборка, почему модель востребована и что теряют покупатели, выбирая этот кроссовер в 2026 году.

В начале 2026 года Mazda CX-5 неожиданно оказалась в центре внимания российского авторынка. Согласно данным продаж, именно эта модель стала самой популярной иномаркой среди мировых брендов, купленных в стране в январе-феврале. Более 18% всех новых некитайских кроссоверов пришлось на CX-5, что позволило ей обойти даже Toyota RAV4: 4,4 тысячи проданных машин против 1,5 тысяч у конкурента. Такой успех объясняется не только льготным утилизационным сбором для двухлитровых моторов, но и сохранением привычных для россиян качеств – надежности, простоты и понятной эргономики.

Однако с марта динамика продаж начала снижаться, а сама Mazda вышла из десятки самых популярных брендов по новым автомобилям. Тем не менее, CX-5 удерживает высокие позиции среди одноклассников, хотя теперь поставляется исключительно из Китая. Кроссовер собирается на совместном предприятии Mazda и Changan, а в России представлен всего в двух комплектациях: базовой Active и топовой Supreme. Даже самая богатая версия заметно проще прежней: здесь 17-дюймовые диски вместо 19-ти, обычная кожа, отсутствие премиальной акустики Bose и ряда привычных опций.

Внешне CX-5 почти не изменился за последние годы. Дизайн KODO уже не выглядит свежо, но на фоне обилия китайских моделей с агрессивными линиями и хромом Mazda выделяется сдержанностью и гармонией. В салоне – минимум излишеств, но есть всё необходимое: двухзонный климат-контроль, электропривод багажника, система кругового обзора (пусть и с не самой качественной камерой) и адаптивный круиз-контроль, который работает заметно лучше, чем у большинства китайских конкурентов.

Технически CX-5 из Китая поставляется только с передним приводом и двухлитровым атмосферным мотором SkyActiv-G мощностью 155 л.с. в паре с классическим шестиступенчатым автоматом. Такой тандем обеспечивает удовлетворительное поведение на дороге, но динамики не хватает – разгон до сотни занимает около 11 секунд, а на высоких оборотах двигатель становится шумным. Шумоизоляция уступает японской сборке, особенно на зимней шипованной резине. Тем не менее подвеска осталась комфортной, а управляемость – одной из лучших в классе.

Оснащение по комплектациям различается существенно: в базовой версии – тканевый салон и пластиковый руль, в Supreme – кожа и электропривод водительского кресла, но нет подогрева заднего дивана и лючка для длинномеров. Зимний пакет урезан: подогрев лобового стекла отсутствует, а задние пассажиры лишены привычного комфорта. Мультимедийная система поддерживает Apple CarPlay, но экран небольшой, а картинка с камер напоминает бюджетные решения.

Цены на CX-5 в 2026 году стартуют от 3 760 000 рублей за Active и доходят до 4 720 000 рублей за Supreme. Это сопоставимо с флагманскими версиями Geely Monjaro, но часть машин ввозится по параллельному импорту и стоит дешевле, хотя и без официальных гарантий. Несмотря на спад после зимнего пика, интерес к Mazda CX-5 сохраняется – во многом благодаря репутации японских автомобилей и усталости покупателей от обилия новых китайских моделей.

Многие автолюбители сегодня ценят не столько модные опции и огромные экраны, сколько надежность, простоту и экономичность. Mazda CX-5 отвечает этим ожиданиям: атмосферный мотор с цепным приводом ГРМ, классический автомат, проверенная управляемость и не перегруженная электроника. Расход топлива составляет около 9 литров на 100 км, максимальная скорость – 187 км/ч, а для обслуживания требуется только 95-й бензин.

В этом смысле CX-5 продолжает традицию старой школы, что особенно важно в условиях перемен на российском рынке. Покупатели все чаще выбирают выверенные временем решения вместо погони за новизной, и Mazda удачно попадает в этот запрос.

Таким образом, при всех компромиссах, связанных с китайской сборкой и урезанным оснащением, Mazda CX-5 остается востребованным автомобилем благодаря балансу цены, надежности и понятных потребительских качеств, выгодно отличающих её от перегруженных электроникой конкурентов.

Для сравнения, у других популярных кроссоверов тоже есть свои слабые места: например, у Nissan Qashqai J11 владельцы часто сталкиваются с проблемами с моторами и вариаторами, о чем рассказывали в разборе этой модели . На этом фоне выбор в пользу Mazda CX-5 выглядит осознанным решением для тех, кто ищет баланс между привычным качеством и актуальными условиями рынка.

Упомянутые модели: Mazda CX-5 (от 1 955 000 Р)
Упомянутые марки: Mazda
