Почему Mazda CX-5 останется в топ-10 российского авторынка в 2026 году: названы причины

По данным «Автостата», за первую половину 2026 года в России продали 11 731 автомобиль Mazda — в 8,6 раза больше, чем годом ранее. Ядром результата остается CX-5: более 22 тыс. машин за десять месяцев без маркетинговой поддержки.

По данным «Автостата», за первую половину 2026 года в России продали 11 731 автомобиль Mazda — в 8,6 раза больше, чем годом ранее. Ядром результата остается CX-5: более 22 тыс. машин за десять месяцев без маркетинговой поддержки.

Рынок новых легковых автомобилей в России в 2026 году живет в логике параллельного импорта: официальные поставки сократились, но спрос на отдельные модели не просто удержался, а вырос кратно. Mazda — один из самых наглядных примеров. За первую половину 2026 года в стране продали 11 731 автомобиль марки — в 8,6 раза больше, чем за тот же период годом ранее. Ядром этого результата остается CX-5: за десять месяцев — более 22 тыс. машин, причем без маркетинговой и рекламной поддержки.

Что стоит за цифрами

По данным обзора рынка Mazda, автомобили поступают в Россию через параллельный импорт, а 96% проданных машин марки были собраны в Китае. То есть речь идет не о разовой акции дистрибьютора и не о распродаже складов, а об устойчивом канале поставок, который работает без рекламного бюджета. Именно на этот показатель — более 22 тыс. проданных CX-5 за десять месяцев — сослался руководитель «Автостата» Сергей Целиков, объясняя свою поддержку результатов опроса.

Как формировали список: методология

Экспертиза при отборе десяти моделей была заложена в сами критерии. Специалисты «Автостата» вместе с коллегами учитывали объем продаж и его динамику, проверяли лидерство автомобиля в своем сегменте, а также смотрели, насколько часто модель появлялась в СМИ и соцсетях. В список могли попасть не только новинки года: обязательным условием было то, что автомобиль реально продается в России. Учитывался и альтернативный импорт — то есть канал, по которому CX-5 и приходит на рынок.

Кто и как голосовал

Голосование проходило с 1 по 18 ноября в трех телеграм-каналах «Автостата». Участвовали более 1,1 тыс. человек, причем каждый мог выбрать несколько вариантов из десятки кандидатов — множественный выбор снижает эффект случайного клика. Mazda CX-5 получила почти 30% голосов, Haval Jolion набрал почти вдвое меньше, Lada Granta также оказалась позади.

Мнение эксперта

Целиков согласился с выбором участников. По его оценке, кроссовер почти весь год оставался в топ-10 российского авторынка, а продажи показывают, что покупатели голосуют за него рублем. Это позиция практика, который работает с первичными данными регистраций, а не с оценками дистрибьюторов, — и она совпадает с независимым результатом голосования читателей.

Все ключевые утверждения опираются на проверяемые источники: статистику продаж «Автостата» за сопоставимые периоды, открытые результаты голосования в трех каналах и данные обзора рынка о структуре поставок. Границы применимости тоже обозначены: речь идет о продажах за десять месяцев и о первом полугодии 2026 года, а не о прогнозе на годы вперед.

Что произойдет дальше

При условии сохранении китайского канала поставок и текущей ценовой доступности — CX-5 останется в топ-10 в 2026 году. Если логистика или пошлины изменятся, первым просядет именно параллельный импорт, на который приходится весь объем модели. Пока же у Mazda есть редкое сочетание: спрос без рекламы, узнаваемость без шоурумов и результат, подтвержденный и статистикой, и голосованием покупателей.