Вышло исследование: почему кроссовер Mazda CX-5 стал самым востребованным автомобилем в России в 2026 году

Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

11 марта 2026, 04:41

В 2026 году Mazda CX-5 удивила рынок, заняв одну из ведущих позиций среди новых автомобилей в России. Эксперты анализируют, почему именно эта модель оказалась вне конкуренции, несмотря на санкционные ограничения и отсутствие официальных поставок. Какие особенности сделали CX-5 столь востребованной - в материале.

Российский авторынок в 2026 году продолжает удивлять: Mazda CX-5, несмотря на отсутствие официальных дилеров и жестких внешних ограничений, уверенно закрепилась в числе самых продаваемых новых автомобилей. Этот неожиданный успех вызвал немалый интерес у экспертов и автолюбителей, ведь еще недавно результат казался невозможным.

По информации Telegram-канала главы «Автостата» Сергея Целикова, только за первые недели года в России зарегистрировано более двух тысяч новых автомобилей Mazda, и подавляющее большинство из них — кроссоверы CX-5. Более 90% всех новых Mazda, появившихся на дорогах страны с начала года, — именно эта модель. Такой результат позволил CX-5 войти в десятку самых популярных новых легковых автомобилей на российском рынке, что особенно примечательно на фоне бесперебойных поставок.

Популярность Mazda CX-5 в 2026 году достигается сразу несколькими факторами. Во-первых, модель не попала под действие повышенного коэффициента использования утилизационного сбора, который был введен в декабре 2025 года для автомобилей с двигателем мощностью свыше 160 лошадиных сил. Двигатель CX-5 соответствует новым требованиям, что позволяет сохранить более доступную цену по сравнению с конкурентами.

Во-вторых, свою роль сыграла репутация бренда и техническая простота. Mazda CX-5 оснащается классической автоматической коробкой передач, зарекомендовавшей себя как надежная. Для российских покупателей это стало весомым преимуществом перед новыми китайскими кроссоверами, которые часто комплектуются роботизированными трансмиссиями.

Также стоит обратить внимание на вопрос поставок: почти все Mazda CX-5, зарегистрированные в 2026 году, произведены в Китае. Это позволяет организовать ввоз автомобилей через альтернативные каналы, минуя официальные структуры, что делает CX-5 прямой альтернативой на рынке среди китайских паркетников.

В условиях, когда западные бренды сохраняют осторожность, а ассортимент сокращается, Mazda не только удержала, но и укрепила свои позиции. Модель воспринимается как проверенный временем и надежный выбор в условиях рыночной стабильности. Покупатели ценят сочетание качества, доступности и узнаваемого имиджа.

Mazda CX-5 стала настоящим феноменом на российском автомобильном рынке, сумев не только выдержать конкуренцию с новыми игроками, но и обойти многих из них благодаря грамотной стратегии и востребованному продукту.

Упомянутые модели: Mazda CX-5 (от 1 955 000 Р)
Упомянутые марки: Mazda
