Реальный отзыв о Mazda CX-5: плюсы, минусы и детали эксплуатации, которые важно знать перед выбором кроссовера

10 февраля 2026, 08:45
Mazda CX-5: опыт владельца после четырех лет и причины повторной покупки
Владелец Mazda CX-5 из Екатеринбурга делится личным опытом: почему спустя четыре года он снова выбрал этот кроссовер, на что стоит обратить внимание при покупке и какие нюансы эксплуатации могут удивить даже опытных водителей.
Истории о том, как водитель после нескольких лет эксплуатации возвращается к той же модели автомобиля, встречаются нечасто. Но именно такой случай произошел с владельцем из Екатеринбурга, который после четырех лет владения Mazda CX-5 вновь сделал выбор в пользу этого кроссовера. Его опыт интересен тем, кто ищет надежный и практичный автомобиль для российских дорог.
Владелец всегда был приверженцем Honda, но Mazda CX-5 сумела изменить его взгляды. В свое время он приобрел CX-5 второго поколения в комплектации Activ+ — с 19-дюймовыми дисками и адаптированным биксеноном. За четыре года пробег составил 89 тысяч километров, и за это время серьезных проблем не возникло. Когда пришло время сменить машину, сомнений не осталось: только новая CX-5.
Продать автомобиль с пробегом за сумму свыше миллиона рублей оказалось трудно, владелец воспользовался программой по программе trade-in. Официальный дилер предложил 1 миллион 5 тысяч рублей, что устроило владельца. Через месяц он уже забрал из салона новую Mazda CX-5, получив скидку 160 тысяч рублей, а также приятные бонусы: навигацию, москитную сетку, летние коврики и секретки на колеса.
Практичность и надежность в деталях
За годы эксплуатации автомобиль показал себя надежным: днище было отлично защищено от механических повреждений. Даже после поездок по сложным маршрутам серьезного износа не наблюдалось. Среди владельцев Mazda CX-5 распространено мнение о возможном перегреве муфты заднего привода при интенсивной нагрузке, но в данном случае этой проблемы не возникало.
Стоимость обслуживания приятно удивила. Оригинальный масляный фильтр обошелся дешевле, чем на некоторых отечественных моделях, например, Lada XRAY. Техническое обслуживание проводилось чаще, чем рекомендует производитель — каждые 7,5 тысяч километров, что, по мнению владельца, положительно сказалось на ресурсе двигателя.
Комфорт для семьи и дальних поездок
Салон CX-5 оказался хорошо приспособленным для семейных поездок. Регулируемый наклон спинки задних сидений создает удобство, хотя места для ног во втором ряду хотелось бы больше. Багажник на 442 литра и возможность раздельного складывания сидений позволяют перевозить крупные вещи без лишних хлопот.
Расход топлива приятно удивил: при благоприятных условиях на трассе удавалось ограничиться 4,8 литра на 100 км, а в смешанном цикле - около 11,2 литра. Владелец принципиально заправлялся только на проверенных АЗС, отдавая предпочтение «Лукойлу».
Технологии и впечатления от эксплуатации
Особое впечатление производит адаптивная оптика: фара оснащена 14 светодиодами, что обеспечивает отличный световой поток и безопасность в темное время суток. Проекционный индикатор с навигацией и референцией оказался не просто модной опцией, а действительно играет роль в дороге. Современные электронные помощники больше подходят начинающим водителям.
Личный опыт и рекомендации
В целом Mazda CX-5 зарекомендовала себя как сбалансированный и надежный автомобиль, который не требует излишних вложений и умеет радовать владельцев годами. Владелец уверен: если нужен кроссовер для города и путешествий, CX-5 — один из лучших вариантов на рынке. Его история - наглядное подтверждение того.
Похожие материалы Мазда
-
10.02.2026, 10:40
Три японских кроссовера, которые сохраняют ресурс даже при больших пробегах
Эксперты выделили три модели из Японии, которые остаются востребованными на вторичном рынке благодаря надежности и низким расходам на обслуживание. Почему именно эти кроссоверы выдерживают испытание временем - в нашем материале.Читать далее
-
10.02.2026, 07:33
Утильсбор не страшен: лучшие автомобили до 160 л.с. из Китая для российского рынка
Китайские автомобили мощностью до 160 л.с. уверенно заняли место на российском рынке благодаря сочетанию современного оснащения и разумной стоимости. В подборке - самые интересные модели последних лет, которые не требуют переплат и подходят для разных задач.Читать далее
-
09.02.2026, 15:01
Haval M6 против Mazda CX-5: сравнение характеристик, комфорта и цен на рынке
Два популярных кроссовера - Haval M6 и Mazda CX-5 - оказались в центре внимания благодаря разнице в оснащении, расходе топлива и стоимости обслуживания. Мы разобрали реальные отзывы, технические параметры и актуальные цены, чтобы понять, какой из них выгоднее и удобнее для российских дорог.Читать далее
-
08.02.2026, 12:27
Mazda CX-5 2018 против Geely Monjaro 2024: реальный опыт эксплуатации и сравнение
Владелец двух кроссоверов делится личными наблюдениями о Mazda CX-5 2018 и Geely Monjaro 2024. В материале - нюансы эксплуатации, плюсы и минусы, а также неожиданные детали, которые могут повлиять на выбор автомобиля сегодня.Читать далее
-
08.02.2026, 08:53
Exeed LX против Mazda CX-5: сравнение эргономики, подвески и расхода топлива
В этом материале разбираются ключевые отличия Exeed LX и Mazda CX-5: от удобства салона до поведения на дороге и затрат на топливо. Почему китайский кроссовер вызывает вопросы у экспертов, и чем Mazda удерживает лидерство в классе - подробности в нашем обзоре.Читать далее
-
06.02.2026, 05:31
Mazda CX-5: три двигателя — какой из них самый надежный
Mazda CX-5 первого поколения остается одним из самых востребованных кроссоверов на вторичном рынке. Однако не все двигатели этой модели одинаково надежны и просты в обслуживании. Разбираемся, на что стоит обратить внимание при выборе.Читать далее
-
05.02.2026, 14:01
Сколько реально стоит год владения Mazda CX-5: расходы, которые часто недооценивают
Владение Mazda CX-5 - это не только покупка, но и целый комплекс регулярных расходов. В статье разобраны ключевые статьи затрат, которые могут удивить даже опытных водителей. Актуальные цифры и нюансы для тех, кто планирует покупку или уже управляет этим кроссовером.Читать далее
-
04.02.2026, 15:24
Mazda CX-5 первого поколения: плюсы и минусы владения — стоит ли покупать с пробегом
Mazda CX-5 первого поколения остается популярным выбором среди подержанных кроссоверов. В материале собраны ключевые плюсы и минусы модели, отмеченные владельцами, а также нюансы эксплуатации и оснащения.Читать далее
-
04.02.2026, 14:23
Рейтинг кроссоверов 2026: какие модели лидируют в России и сколько они стоят
Какие кроссоверы оказались самыми популярными в России в начале 2026 года и почему их выбирают чаще других. Какие модели удивили, а какие укрепили позиции - подробности в нашем обзоре. От 1,99 млн рублей: что происходит с ценами и спросом - мало кто знает детали.Читать далее
-
03.02.2026, 18:01
Mazda CX-5 2027: электрическая версия кроссовера обсуждается в Сети
Mazda CX-5 остается ключевым игроком среди компактных кроссоверов, несмотря на жесткую конкуренцию. В Сети обсуждают возможность появления полностью электрической версии, вдохновленной европейскими новинками бренда. Почему этот проект вызывает интерес у экспертов и автолюбителей - в нашем материале.Читать далее
