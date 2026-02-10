Реальный отзыв о Mazda CX-5: плюсы, минусы и детали эксплуатации, которые важно знать перед выбором кроссовера

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

10 февраля 2026, 08:45

Mazda CX-5: опыт владельца после четырех лет и причины повторной покупки

Mazda CX-5: опыт владельца после четырех лет и причины повторной покупки

Реальный отзыв о Mazda CX-5: плюсы, минусы и детали эксплуатации, которые важно знать перед выбором кроссовера

Mazda CX-5: опыт владельца после четырех лет и причины повторной покупки

Владелец Mazda CX-5 из Екатеринбурга делится личным опытом: почему спустя четыре года он снова выбрал этот кроссовер, на что стоит обратить внимание при покупке и какие нюансы эксплуатации могут удивить даже опытных водителей.

Владелец Mazda CX-5 из Екатеринбурга делится личным опытом: почему спустя четыре года он снова выбрал этот кроссовер, на что стоит обратить внимание при покупке и какие нюансы эксплуатации могут удивить даже опытных водителей.

Истории о том, как водитель после нескольких лет эксплуатации возвращается к той же модели автомобиля, встречаются нечасто. Но именно такой случай произошел с владельцем из Екатеринбурга, который после четырех лет владения Mazda CX-5 вновь сделал выбор в пользу этого кроссовера. Его опыт интересен тем, кто ищет надежный и практичный автомобиль для российских дорог.

Владелец всегда был приверженцем Honda, но Mazda CX-5 сумела изменить его взгляды. В свое время он приобрел CX-5 второго поколения в комплектации Activ+ — с 19-дюймовыми дисками и адаптированным биксеноном. За четыре года пробег составил 89 тысяч километров, и за это время серьезных проблем не возникло. Когда пришло время сменить машину, сомнений не осталось: только новая CX-5.

Продать автомобиль с пробегом за сумму свыше миллиона рублей оказалось трудно, владелец воспользовался программой по программе trade-in. Официальный дилер предложил 1 миллион 5 тысяч рублей, что устроило владельца. Через месяц он уже забрал из салона новую Mazda CX-5, получив скидку 160 тысяч рублей, а также приятные бонусы: навигацию, москитную сетку, летние коврики и секретки на колеса.

Практичность и надежность в деталях

За годы эксплуатации автомобиль показал себя надежным: днище было отлично защищено от механических повреждений. Даже после поездок по сложным маршрутам серьезного износа не наблюдалось. Среди владельцев Mazda CX-5 распространено мнение о возможном перегреве муфты заднего привода при интенсивной нагрузке, но в данном случае этой проблемы не возникало.

Стоимость обслуживания приятно удивила. Оригинальный масляный фильтр обошелся дешевле, чем на некоторых отечественных моделях, например, Lada XRAY. Техническое обслуживание проводилось чаще, чем рекомендует производитель — каждые 7,5 тысяч километров, что, по мнению владельца, положительно сказалось на ресурсе двигателя.

Комфорт для семьи и дальних поездок

Салон CX-5 оказался хорошо приспособленным для семейных поездок. Регулируемый наклон спинки задних сидений создает удобство, хотя места для ног во втором ряду хотелось бы больше. Багажник на 442 литра и возможность раздельного складывания сидений позволяют перевозить крупные вещи без лишних хлопот.

Расход топлива приятно удивил: при благоприятных условиях на трассе удавалось ограничиться 4,8 литра на 100 км, а в смешанном цикле - около 11,2 литра. Владелец принципиально заправлялся только на проверенных АЗС, отдавая предпочтение «Лукойлу».

Технологии и впечатления от эксплуатации

Особое впечатление производит адаптивная оптика: фара оснащена 14 светодиодами, что обеспечивает отличный световой поток и безопасность в темное время суток. Проекционный индикатор с навигацией и референцией оказался не просто модной опцией, а действительно играет роль в дороге. Современные электронные помощники больше подходят начинающим водителям. 

Личный опыт и рекомендации

В целом Mazda CX-5 зарекомендовала себя как сбалансированный и надежный автомобиль, который не требует излишних вложений и умеет радовать владельцев годами. Владелец уверен: если нужен кроссовер для города и путешествий, CX-5 — один из лучших вариантов на рынке. Его история - наглядное подтверждение того.

Упомянутые модели: Mazda CX-5 (от 1 955 000 Р)
Упомянутые марки: Mazda
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Мазда

Похожие материалы Мазда

Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Tenet T7 неожиданно стал лидером продаж SUV, сместив Haval Jolion
Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Благовещенск Московская область Сочи
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться