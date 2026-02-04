Что важно знать о Mazda CX-5 I перед покупкой: реальные отзывы, слабые места и сильные стороны кроссовера

Mazda CX-5 первого поколения: плюсы и минусы владения — стоит ли покупать с пробегом

Mazda CX-5 первого поколения остается популярным выбором среди подержанных кроссоверов. В материале собраны ключевые плюсы и минусы модели, отмеченные владельцами, а также нюансы эксплуатации и оснащения.

Mazda CX-5 первого поколения остается популярным выбором среди подержанных кроссоверов. В материале собраны ключевые плюсы и минусы модели, отмеченные владельцами, а также нюансы эксплуатации и оснащения.

Покупка подержанной Mazda CX-5 первого поколения, особенно после рестайлинга, — это компромисс, который многие считают оправданным. Этот кроссовер сочетает в себе современный дизайн в стиле KODO, проверенные технологии и репутацию японского качества. Он появился в 2012 году, заменив сразу две модели, и с тех пор многие экземпляры собирались в России. На рынке особенно ценятся автомобили 2015–2017 годов выпуска по цене около 1,5–1,8 млн рублей, что делает их привлекательной альтернативой новым машинам.

Ключевые преимущества модели заключаются в ее сбалансированности. CX-5 радует водителя качественной отделкой салона, эргономикой и современным оснащением, включая двухзонный климат-контроль и различные ассистенты. Надежные атмосферные бензиновые двигатели в паре с классическим автоматом обеспечивают предсказуемую динамику, а хорошая управляемость выделяет его среди многих конкурентов. Кроссовер практичен: в нем достаточно места для семьи, а полный привод и клиренс помогают уверенно чувствовать себя на плохих дорогах.

Однако недостатки тоже следует учитывать. Владельцы отмечают, что лакокрасочное покрытие довольно тонкое и быстро покрывается сколами, а кожа на руле может стираться уже через несколько лет эксплуатации. Некоторые системы, такие как i-Stop или ассистенты безопасности, иногда работают нестабильно. Шумоизоляция, даже после рестайлинга, осталась на среднем уровне, а отсутствие подсветки некоторых кнопок и датчиков уровня жидкостей может создавать неудобства.

После обновления в 2014 году автомобиль стал комфортнее: появился электронный стояночный тормоз, светодиодная оптика, улучшенные материалы и дополнительные опции. Тем не менее, некоторые мелкие недочеты, характерные для первой генерации, полностью устранить не удалось. Это касается, например, механизма складывания зеркал, который может выходить из строя.

Несмотря на это, CX-5 остается одним из самых разумных выборов на вторичном рынке. Его сильные стороны — надежность, доступность запчастей и обслуживания, а также актуальный дизайн — перевешивают типичные для возраста недостатки. Для тех, кто ищет практичный и приятный в управлении кроссовер, эта модель представляет собой взвешенный и надежный вариант.