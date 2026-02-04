Что важно знать о Mazda CX-5 I перед покупкой: реальные отзывы, слабые места и сильные стороны кроссовера

4 февраля 2026, 15:24
Mazda CX-5 первого поколения: плюсы и минусы владения — стоит ли покупать с пробегом
Mazda CX-5 первого поколения: плюсы и минусы владения — стоит ли покупать с пробегом
Mazda CX-5 первого поколения остается популярным выбором среди подержанных кроссоверов. В материале собраны ключевые плюсы и минусы модели, отмеченные владельцами, а также нюансы эксплуатации и оснащения.
Покупка подержанной Mazda CX-5 первого поколения, особенно после рестайлинга, — это компромисс, который многие считают оправданным. Этот кроссовер сочетает в себе современный дизайн в стиле KODO, проверенные технологии и репутацию японского качества. Он появился в 2012 году, заменив сразу две модели, и с тех пор многие экземпляры собирались в России. На рынке особенно ценятся автомобили 2015–2017 годов выпуска по цене около 1,5–1,8 млн рублей, что делает их привлекательной альтернативой новым машинам.
Ключевые преимущества модели заключаются в ее сбалансированности. CX-5 радует водителя качественной отделкой салона, эргономикой и современным оснащением, включая двухзонный климат-контроль и различные ассистенты. Надежные атмосферные бензиновые двигатели в паре с классическим автоматом обеспечивают предсказуемую динамику, а хорошая управляемость выделяет его среди многих конкурентов. Кроссовер практичен: в нем достаточно места для семьи, а полный привод и клиренс помогают уверенно чувствовать себя на плохих дорогах.
Однако недостатки тоже следует учитывать. Владельцы отмечают, что лакокрасочное покрытие довольно тонкое и быстро покрывается сколами, а кожа на руле может стираться уже через несколько лет эксплуатации. Некоторые системы, такие как i-Stop или ассистенты безопасности, иногда работают нестабильно. Шумоизоляция, даже после рестайлинга, осталась на среднем уровне, а отсутствие подсветки некоторых кнопок и датчиков уровня жидкостей может создавать неудобства.
После обновления в 2014 году автомобиль стал комфортнее: появился электронный стояночный тормоз, светодиодная оптика, улучшенные материалы и дополнительные опции. Тем не менее, некоторые мелкие недочеты, характерные для первой генерации, полностью устранить не удалось. Это касается, например, механизма складывания зеркал, который может выходить из строя.
Несмотря на это, CX-5 остается одним из самых разумных выборов на вторичном рынке. Его сильные стороны — надежность, доступность запчастей и обслуживания, а также актуальный дизайн — перевешивают типичные для возраста недостатки. Для тех, кто ищет практичный и приятный в управлении кроссовер, эта модель представляет собой взвешенный и надежный вариант.
Похожие материалы Мазда
-
04.02.2026, 14:23
Рейтинг кроссоверов 2026: какие модели лидируют в России и сколько они стоят
Какие кроссоверы оказались самыми популярными в России в начале 2026 года и почему их выбирают чаще других. Какие модели удивили, а какие укрепили позиции - подробности в нашем обзоре. От 1,99 млн рублей: что происходит с ценами и спросом - мало кто знает детали.Читать далее
-
03.02.2026, 18:01
Mazda CX-5 2027: электрическая версия кроссовера обсуждается в Сети
Mazda CX-5 остается ключевым игроком среди компактных кроссоверов, несмотря на жесткую конкуренцию. В Сети обсуждают возможность появления полностью электрической версии, вдохновленной европейскими новинками бренда. Почему этот проект вызывает интерес у экспертов и автолюбителей - в нашем материале.Читать далее
-
21.01.2026, 12:01
Какие иномарки выгодно ввозить в Россию по новым правилам утильсбора в 2026 году
В 2026 году изменились условия ввоза подержанных авто. Новые ставки утильсбора не остановили спрос. Какие иномарки все еще выгодны? Эксперты раскрыли неожиданные детали. Список моделей удивляет.Читать далее
-
21.01.2026, 09:45
Toyota RAV4, Mazda CX-5 или Honda CR-V: какой кроссовер удобнее для жизни
Три японских кроссовера, три разных подхода к комфорту и практичности. Какой из них окажется лучшим для семьи, а какой - для драйва? Мы разобрали плюсы и минусы каждого, чтобы вы не ошиблись с выбором.Читать далее
-
19.01.2026, 04:44
Mazda CX-5 2026: чем удивит новое поколение и сможет ли обойти конкурентов
Mazda CX-5 2026 года уже обсуждают во всем мире. Новая генерация обещает свежий взгляд на сегмент. Японцы делают ставку на электрификацию. Какие сюрпризы готовит кроссовер? Сравнение с главными соперниками - внутри.Читать далее
-
14.01.2026, 09:06
Mazda CX-5 2026 выходит в США: стартовая цена ниже 30 тысяч долларов
Mazda готовит к запуску третье поколение CX-5. Базовая версия стоит чуть меньше 30 тысяч долларов. CX-5 дороже CX-50, но оснащение впечатляет. В линейке - пять комплектаций и полный привод. Ожидается появление гибридной версии.Читать далее
-
23.12.2025, 18:22
Mazda CX-5 и Mercedes CLA прошли новые краш-тесты Euro NCAP - результаты впечатляют
Euro NCAP провела свежие краш-тесты Mazda CX-5 и Mercedes CLA. Оценки безопасности оказались высокими. Эксперты изучили защиту водителя, пассажиров и пешеходов. Итоги испытаний удивили даже скептиков. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 21:23
Как выбрать надежный кроссовер Mazda CX-5 с пробегом до 150 тысяч км
Ищете кроссовер с полным приводом и автоматом до 2,5 млн рублей? Mazda CX-5 второго поколения может удивить вас надежностью и долговечностью. Узнайте, какие моторы лучше выбрать и на что обратить внимание при покупке. В статье также рассмотрены альтернативы Toyota RAV4.Читать далее
-
09.12.2025, 16:12
10 подержанных авто, которые владельцы не спешат менять даже спустя годы
Некоторые автомобили остаются у первых владельцев дольше семи лет. Эксперты выяснили, какие модели не спешат менять. В списке нет ни одной китайской машины. Узнайте, кто попал в топ.Читать далее
-
09.12.2025, 10:14
Топ-5 надежных японских кроссоверов с пробегом до 1,5 млн рублей
Ищете надежный кроссовер с пробегом? Есть отличные японские варианты. Они прослужат очень долго. Узнайте о пяти лучших моделях. Их цена вас приятно удивит. Секрет долговечности прост.Читать далее
Похожие материалы Мазда
-
04.02.2026, 14:23
Рейтинг кроссоверов 2026: какие модели лидируют в России и сколько они стоят
Какие кроссоверы оказались самыми популярными в России в начале 2026 года и почему их выбирают чаще других. Какие модели удивили, а какие укрепили позиции - подробности в нашем обзоре. От 1,99 млн рублей: что происходит с ценами и спросом - мало кто знает детали.Читать далее
-
03.02.2026, 18:01
Mazda CX-5 2027: электрическая версия кроссовера обсуждается в Сети
Mazda CX-5 остается ключевым игроком среди компактных кроссоверов, несмотря на жесткую конкуренцию. В Сети обсуждают возможность появления полностью электрической версии, вдохновленной европейскими новинками бренда. Почему этот проект вызывает интерес у экспертов и автолюбителей - в нашем материале.Читать далее
-
21.01.2026, 12:01
Какие иномарки выгодно ввозить в Россию по новым правилам утильсбора в 2026 году
В 2026 году изменились условия ввоза подержанных авто. Новые ставки утильсбора не остановили спрос. Какие иномарки все еще выгодны? Эксперты раскрыли неожиданные детали. Список моделей удивляет.Читать далее
-
21.01.2026, 09:45
Toyota RAV4, Mazda CX-5 или Honda CR-V: какой кроссовер удобнее для жизни
Три японских кроссовера, три разных подхода к комфорту и практичности. Какой из них окажется лучшим для семьи, а какой - для драйва? Мы разобрали плюсы и минусы каждого, чтобы вы не ошиблись с выбором.Читать далее
-
19.01.2026, 04:44
Mazda CX-5 2026: чем удивит новое поколение и сможет ли обойти конкурентов
Mazda CX-5 2026 года уже обсуждают во всем мире. Новая генерация обещает свежий взгляд на сегмент. Японцы делают ставку на электрификацию. Какие сюрпризы готовит кроссовер? Сравнение с главными соперниками - внутри.Читать далее
-
14.01.2026, 09:06
Mazda CX-5 2026 выходит в США: стартовая цена ниже 30 тысяч долларов
Mazda готовит к запуску третье поколение CX-5. Базовая версия стоит чуть меньше 30 тысяч долларов. CX-5 дороже CX-50, но оснащение впечатляет. В линейке - пять комплектаций и полный привод. Ожидается появление гибридной версии.Читать далее
-
23.12.2025, 18:22
Mazda CX-5 и Mercedes CLA прошли новые краш-тесты Euro NCAP - результаты впечатляют
Euro NCAP провела свежие краш-тесты Mazda CX-5 и Mercedes CLA. Оценки безопасности оказались высокими. Эксперты изучили защиту водителя, пассажиров и пешеходов. Итоги испытаний удивили даже скептиков. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 21:23
Как выбрать надежный кроссовер Mazda CX-5 с пробегом до 150 тысяч км
Ищете кроссовер с полным приводом и автоматом до 2,5 млн рублей? Mazda CX-5 второго поколения может удивить вас надежностью и долговечностью. Узнайте, какие моторы лучше выбрать и на что обратить внимание при покупке. В статье также рассмотрены альтернативы Toyota RAV4.Читать далее
-
09.12.2025, 16:12
10 подержанных авто, которые владельцы не спешат менять даже спустя годы
Некоторые автомобили остаются у первых владельцев дольше семи лет. Эксперты выяснили, какие модели не спешат менять. В списке нет ни одной китайской машины. Узнайте, кто попал в топ.Читать далее
-
09.12.2025, 10:14
Топ-5 надежных японских кроссоверов с пробегом до 1,5 млн рублей
Ищете надежный кроссовер с пробегом? Есть отличные японские варианты. Они прослужат очень долго. Узнайте о пяти лучших моделях. Их цена вас приятно удивит. Секрет долговечности прост.Читать далее