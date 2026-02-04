Что важно знать о Mazda CX-5 I перед покупкой: реальные отзывы, слабые места и сильные стороны кроссовера

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

4 февраля 2026, 15:24

Mazda CX-5 первого поколения: плюсы и минусы владения — стоит ли покупать с пробегом

Mazda CX-5 первого поколения: плюсы и минусы владения — стоит ли покупать с пробегом

Что важно знать о Mazda CX-5 I перед покупкой: реальные отзывы, слабые места и сильные стороны кроссовера

Mazda CX-5 первого поколения: плюсы и минусы владения — стоит ли покупать с пробегом

Mazda CX-5 первого поколения остается популярным выбором среди подержанных кроссоверов. В материале собраны ключевые плюсы и минусы модели, отмеченные владельцами, а также нюансы эксплуатации и оснащения.

Mazda CX-5 первого поколения остается популярным выбором среди подержанных кроссоверов. В материале собраны ключевые плюсы и минусы модели, отмеченные владельцами, а также нюансы эксплуатации и оснащения.

Покупка подержанной Mazda CX-5 первого поколения, особенно после рестайлинга, — это компромисс, который многие считают оправданным. Этот кроссовер сочетает в себе современный дизайн в стиле KODO, проверенные технологии и репутацию японского качества. Он появился в 2012 году, заменив сразу две модели, и с тех пор многие экземпляры собирались в России. На рынке особенно ценятся автомобили 2015–2017 годов выпуска по цене около 1,5–1,8 млн рублей, что делает их привлекательной альтернативой новым машинам.

Ключевые преимущества модели заключаются в ее сбалансированности. CX-5 радует водителя качественной отделкой салона, эргономикой и современным оснащением, включая двухзонный климат-контроль и различные ассистенты. Надежные атмосферные бензиновые двигатели в паре с классическим автоматом обеспечивают предсказуемую динамику, а хорошая управляемость выделяет его среди многих конкурентов. Кроссовер практичен: в нем достаточно места для семьи, а полный привод и клиренс помогают уверенно чувствовать себя на плохих дорогах.

Однако недостатки тоже следует учитывать. Владельцы отмечают, что лакокрасочное покрытие довольно тонкое и быстро покрывается сколами, а кожа на руле может стираться уже через несколько лет эксплуатации. Некоторые системы, такие как i-Stop или ассистенты безопасности, иногда работают нестабильно. Шумоизоляция, даже после рестайлинга, осталась на среднем уровне, а отсутствие подсветки некоторых кнопок и датчиков уровня жидкостей может создавать неудобства.

После обновления в 2014 году автомобиль стал комфортнее: появился электронный стояночный тормоз, светодиодная оптика, улучшенные материалы и дополнительные опции. Тем не менее, некоторые мелкие недочеты, характерные для первой генерации, полностью устранить не удалось. Это касается, например, механизма складывания зеркал, который может выходить из строя.

Несмотря на это, CX-5 остается одним из самых разумных выборов на вторичном рынке. Его сильные стороны — надежность, доступность запчастей и обслуживания, а также актуальный дизайн — перевешивают типичные для возраста недостатки. Для тех, кто ищет практичный и приятный в управлении кроссовер, эта модель представляет собой взвешенный и надежный вариант.

Упомянутые модели: Mazda CX-5 (от 1 955 000 Р)
Упомянутые марки: Mazda
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Мазда

Похожие материалы Мазда

Новые производственные мощности МАЗ: как меняется рынок пассажирских автобусов
Утильсбор в цене новых авто: сколько реально платит покупатель в 2026 году
Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Симферополь Тверь Владивосток
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться