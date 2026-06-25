Что важно знать о Mazda CX-5 перед покупкой: отзывы владельцев, слабые места и сильные стороны кроссовера

25 июня 2026, 20:16
Mazda CX-5 первого поколения: плюсы, минусы и нюансы покупки на вторичном рынке
Mazda CX-5 первого поколения: плюсы, минусы и нюансы покупки на вторичном рынке
Mazda CX-5 первого поколения остается востребованным кроссовером на вторичном рынке благодаря удачному сочетанию дизайна, надежности и практичности. Но у этой модели есть особенности, которые важно учитывать при выборе автомобиля с пробегом.
Покупка подержанного кроссовера — это всегда компромисс между ценой, состоянием и реальными возможностями машины. Mazda CX‑5 первого поколения, появившаяся в 2012 году, быстро закрепилась в числе лидеров сегмента. Особенно ценятся версии после рестайлинга 2014 года: они получили доработки по комфорту и оснащению. Автомобили 2015–2017 годов стабильно держатся в цене, что говорит о высоком доверии к модели.
Главное преимущество CX‑5 — сбалансированность характеристик. Водители отмечают качественную отделку салона, продуманную эргономику и современное оснащение: двухзонный климат-контроль, электронный стояночный тормоз, светодиодную оптику и ряд электронных ассистентов. Атмосферные бензиновые двигатели в паре с классическим автоматом обеспечивают достойную динамику и не требуют сложного обслуживания.
Управляемость CX‑5 выгодно отличает её от конкурентов. Полный привод и приличный дорожный просвет позволяют уверенно чувствовать себя на разбитых дорогах и в условиях российской зимы. Просторный салон и вместительный багажник делают модель удобной для семьи, а доступность запчастей и недорогое обслуживание поддерживают интерес к автомобилю даже спустя годы.
Однако у CX‑5 есть и свои слабые стороны. Владельцы часто жалуются на тонкое лакокрасочное покрытие — сколы и царапины на капоте и крыльях появляются быстро. Кожа на руле может потерять вид уже через пару лет, а некоторые электронные системы, такие как i‑Stop или ассистенты безопасности, иногда работают нестабильно. После рестайлинга шумоизоляция осталась на среднем уровне, отсутствие подсветки некоторых кнопок и датчиков уровня жидкости вызывает вопросы к детализации. Механизм складывания зеркал также не отличается надёжностью и может потребовать ремонта.
С практической точки зрения CX‑5 отлично подходит для семьи: просторный салон, вместительный багажник, удобная посадка. Доступные запчасти и недорогое обслуживание в сочетании с японской надёжностью обеспечивают высокий уровень доверия даже спустя годы эксплуатации.
Несмотря на перечисленные минусы, Mazda CX‑5 первого поколения остаётся одним из самых разумных вариантов на вторичном рынке. Современный внешний вид, сбалансированные характеристики и репутация марки делают этот кроссовер привлекательным выбором для тех, кто ищет надёжный и практичный автомобиль без переплат за новый экземпляр. На сегодняшний день CX‑5 часто выбирают из-за универсальности, простоты обслуживания и уверенного поведения на российских дорогах. Именно поэтому интерес к модели не угасает даже спустя годы после выхода.
При покупке обязательно внимательно осмотрите кузов на предмет ремонта и проверьте работу всех электронных систем. Некоторые мелкие недочёты, характерные для первого поколения, полностью устранить не удалось даже после обновления. Важно помнить, что на рынке есть и другие интересные предложения — например, недавно вышедший Sollers SP7, который, как отмечают эксперты, предлагает премиальный салон и конкурентную цену среди минивэнов ( подробнее о новинке российского рынка ).
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