Тонкая краска и вечный мотор: вся правда о Mazda CX-5 с пробегом, которую раскрыли владельцы

18 июня 2026, 05:51
Mazda CX-5 первого поколения: плюсы, минусы и подводные камни на вторичке
Mazda CX-5 первого поколения: плюсы, минусы и подводные камни на вторичке
Mazda CX-5 первого поколения остается одним из самых востребованных кроссоверов на российском рынке. В материале - ключевые достоинства и недостатки модели, а также нюансы, которые важно учесть при покупке с пробегом. Практические советы помогут избежать ошибок и выбрать действительно удачный вариант.
Покупка Mazda CX-5 первого поколения на вторичном рынке по-прежнему вызывает интерес у российских автолюбителей. Модель, появившаяся в нашей стране с ярким дизайном и практичным салоном, быстро заняла лидирующие позиции в классе кроссоверов. Даже спустя годы спрос на неё не снижается: узнаваемый стиль KODO и сбалансированные пропорции делают автомобиль актуальным даже на фоне новых конкурентов.
Внутреннее пространство CX-5 радует вместительностью. Колесная база в 2700 мм обеспечивает комфорт для пассажиров, а багажник трансформируется до 1560 литров. Уже в базовых версиях предусмотрены кнопка запуска двигателя, шесть подушек безопасности и кондиционер; топовые комплектации предлагают кожаную отделку салона, электроприводы и камеру заднего вида. Управляемость остаётся одной из сильнейших сторон модели, а клиренс в 210–215 мм позволяет уверенно чувствовать себя на российских дорогах. Экономичные бензиновые двигатели SkyActiv расходуют около 10 литров на 100 км, что считается достойным показателем для этого класса.
Однако у CX-5 есть и свои слабые места. Лакокрасочное покрытие довольно тонкое, поэтому сколы появляются быстро, хотя коррозия встречается редко (в основном страдает крышка багажника). В салоне пластик склонен к царапинам, краска на кнопках стирается, а руль и водительское сиденье могут потерять внешний вид даже при небольшом пробеге. Владельцы также отмечают жёсткую подвеску, недостаточную шумоизоляцию в дорестайлинговых версиях и отсутствие некоторых зимних опций, например, подогрева руля.
Главное преимущество Mazda CX-5 — надёжные атмосферные моторы SkyActiv объёмом 2,0 и 2,5 литра, а также классические автоматические коробки передач, которые при регулярном обслуживании редко доставляют проблемы. Вместе с тем обслуживание может оказаться недешёвым: лобовое стекло с датчиками стоит до 100 тысяч рублей, а система старт-стоп требует качественного аккумулятора. Среди типичных неполадок — сбои в работе электропривода зеркал при запуске двигателя и необходимость внимательно следить за уровнем масла в более мощных моторах.
На вторичном рынке дорестайлинговые CX-5 (выпущенные до 2015 года) стартуют от 1 миллиона рублей, средняя цена составляет около 1,5 миллиона. Рестайлинговые версии оцениваются уже в 1,8 миллиона, а хорошо ухоженные экземпляры могут достигать 2,5 миллионов рублей. Чаще всего встречаются бензиновые модификации с автоматом; дизельные и механические версии — большая редкость. Ключевые факторы при выборе — техническое состояние и реальный пробег, поэтому тщательная диагностика перед покупкой обязательна.
В заключение стоит добавить: Mazda CX-5 первого поколения — это удачный компромисс между стилем, надёжностью и практичностью. При выборе важно обращать внимание на состояние кузова, салона и технических узлов, а также реальную стоимость обслуживания. Модель остаётся востребованной благодаря сбалансированным характеристикам и проверенной временем конструкции, что делает её отличным вариантом для тех, кто ищет надёжный кроссовер на каждый день.
Для сравнения, в сегменте семейных кроссоверов эксперты отмечают, что Honda CR-V 2026 года также обладает исключительной надёжностью и практичностью, о чём подробно рассказывается в профильном материале о новых стандартах комфорта и безопасности . Это позволяет оценить Mazda CX-5 на фоне современных консервативных идей и актуальных ее преимуществ, и недостатков.
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