Опыт владения Mazda CX-5: надежность, стоимость ремонта, реальные расходы и подводные камни после 75 000 км

Mazda CX-5: плюсы и минусы эксплуатации, реальные расходы на ремонт и обслуживание

Mazda CX-5 часто выбирают за стиль и управляемость, но насколько она оправдывает ожидания в реальной эксплуатации? В материале - честный разбор плюсов, минусов, затрат на обслуживание и нюансов, которые важно знать перед покупкой в 2026 году.

Mazda CX-5 часто выбирают за стиль и управляемость, но насколько она оправдывает ожидания в реальной эксплуатации? В материале - честный разбор плюсов, минусов, затрат на обслуживание и нюансов, которые важно знать перед покупкой в 2026 году.

В 2026 году Mazda CX-5 по-прежнему остаётся одной из самых обсуждаемых моделей среди традиционных кроссоверов. Причина проста: сочетание эффектного дизайна, управляемости и японской сборки привлекает внимание, но за внешней привлекательностью скрываются нюансы, которые могут удивить даже опытных автолюбителей.

Первое, что отмечают владельцы, — салон CX-5 действительно производит впечатление. Мягкий пластик, эргономика, кожаный руль и качественная отделка создают ощущение класса выше. Однако на дальних дорогах сиденья могут показаться неудобными, а шумоизоляция — средней: на скорости отчётливо слышны ветер и шины. Мультимедиа MZD Connect морально устарела, Bluetooth работает с задержками, а Android Auto приходится доустанавливать отдельно.

Динамика в версии с мотором 2.0 SkyActiv-G (150 л. с.) достаточная для города, автоматическая коробка передач работает плавно, подвеска уверенно держит дорогу. Клиренс 192 мм позволяет не бояться бордюров и лёгкого бездорожья, но багажник объёмом 403 литра ограничивает возможности для семейных поездок. Расход топлива в смешанном цикле — 8–9 литров по городу и 6–7 по трассе, что выглядит разумно для этого класса.

С точки зрения надёжности Mazda CX-5 показывает себя достойно, но стоимость обслуживания и ремонта может неприятно удивить. За 75 000 км пробега возникают проблемы с заменой втулок стабилизатора, амортизаторов, катушек зажигания и термостата. Оригинальные детали стоят дорого: например, замена задних амортизаторов — 15 000 рублей, катушки — 8 000 рублей, термостат — 6 000 рублей. Электрика иногда преподносит сюрпризы: бесключевой доступ и парктроники могут выйти из строя, для устранения неисправностей требуются время и средства.

Кузов Mazda CX-5 оцинкован, но лакокрасочное покрытие тонкое — сколы на капоте появляются уже после первой зимы. Владельцы часто делают керамическую защиту, чтобы сохранить внешний вид. Из недостатков — скрипы в салоне после 30 000 км и быстрое изнашивание лобового стекла, которое легко трескается от камней.

По данным JD Power, Mazda CX-5 получает 4 из 5 баллов по надёжности, что выше среднего по сегменту. Однако среднегодовые расходы на содержание и ремонт могут составить 120 000 рублей за 5 лет, что сближает её с премиальными марками. Это подтверждает и опыт владельцев, которые отмечают: экономить на неоригинальных запчастях рискованно, а дилерский сервис обходится недешёво.

Среди главных достоинств CX-5 — управляемость, внешний вид, комфорт и экономичность. Но есть и минусы: дорогие запчасти, слабая шумоизоляция, маленький багажник и капризная электрика. Для тех, кто ценит драйв и стиль, Mazda CX-5 остаётся привлекательным выбором, но важно быть готовым к затратам на обслуживание.

На вторичном рынке в 2026 году Mazda CX-5 2015–2018 годов оценивается в 1,5–2,2 миллиона рублей, а новые экземпляры стартуют от 3 миллионов. При выборе стоит обратить внимание на пробег (после 80 000 км возможны проблемы с подшипниками и подвеской), состояние кузова и сервисную историю. Оптимальным решением считается комплектация Active+ или Supreme с пробегом до 80 000 км и установленным Android Auto.

Для сравнения с другими кроссоверами до 3 млн рублей, которые обеспечивают надёжность на вторичном рынке, можно ознакомиться с подборкой ликвидных моделей в материале о наиболее востребованных кроссоверах на вторичном рынке .