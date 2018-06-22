22 июня 2018, 13:39
Mazda CX-5 получит 2,5-литровый турбомотор
Компания Mazda сертифицировала в США 2,5-литровый мотор семейства SkyАctive. Согласно документации, двигатель предполагается устанавливать, как на большой кроссовер CX-9, так и на его «младшего» брата CX-5. Возможно, позднее новая модификация CX-5 появится и на других рынках.
Mazda CX-5
Выпускается с 2011 г.
Новый от 1 431 000 до 2 003 000 Р
Отзывов: 5
Турбированный SkyАctive 2.5 изначально ставили только на полноразмерные кроссоверы CX-9. Здесь его отдача составляет 231 л.с. и 420 Нм. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Осенью прошлого года на мотор-шоу в Лос-Анджелесе японская марка показала обновленный седан Mazda 6, который также получил 2,5-литровый турбомотор. Поэтому появление новой модификации CX-5 выглядит вполне закономерно.
Российским покупателям сейчас предлагается четыре версии кроссовера. С базовым 2,0-литровым мотором можно выбрать «механику» или «автомат», также полный привод или передний. Топовый 2,5-литровый атмосферный агрегат идет только в сочетании с автоматической коробкой передач и полным приводом. Стоимость базовой переднеприводной версии с «механикой» начинается от 1 445 000 рублей.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
| Кому: Олег были проходили. мне тоже не понравилось
Какие задиры на Киа/ Хенде??? Там толкатели изнашиваются, вот и стучит. Гидрокомпенсаторов там нет. А что движок от Мицы? Первый раз слышу. Корейцы сами все разрабатывают.
"Версия Mazda CX-5 2017 модельного года с 2-литровым бензиновым двигателям V4 способна развивать мощность 114 л.с. и 200 нм крутящего момента. Существует похожая модификация, но уже с объемом 2,5 литра, такой мотор генерирует мощность 140 л.с. и 251 нм крутящего момента." Таких двигателей даже на предыдущей ...
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