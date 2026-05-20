Надежность выше бездорожья: почему Mazda CX-5 после рестайлинга не ломается, но буксует в мелочах

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

20 мая 2026, 07:30

Mazda CX-5 после рестайлинга: реальные плюсы и минусы глазами владельцев

Mazda CX-5 после рестайлинга: реальные плюсы и минусы глазами владельцев

Надежность выше бездорожья: почему Mazda CX-5 после рестайлинга не ломается, но буксует в мелочах

Mazda CX-5 после рестайлинга: реальные плюсы и минусы глазами владельцев

Mazda CX-5 второго поколения после рестайлинга продолжает вызывать жаркие обсуждения среди российских автолюбителей. В материале - честный разбор сильных и слабых сторон модели, которые редко встречаются в официальных обзорах. Почему одни готовы мириться с недостатками, а другие разочаровываются - подробности в нашем анализе.

Mazda CX-5 второго поколения после рестайлинга продолжает вызывать жаркие обсуждения среди российских автолюбителей. В материале - честный разбор сильных и слабых сторон модели, которые редко встречаются в официальных обзорах. Почему одни готовы мириться с недостатками, а другие разочаровываются - подробности в нашем анализе.

Владельцы Mazda CX-5 второго поколения после рестайлинга продолжают активно делиться опытом эксплуатации, и их мнения часто расходятся. Этот кроссовер не оставляет равнодушными: одни ценят его за драйв и качество, другие отмечают досадные недочеты, которые не встречаются в рекламных материалах. В условиях российских дорог и климата Mazda CX-5 ведет себя неоднозначно, что порождает постоянные споры среди автолюбителей.

Среди главных преимуществ модели отмечают уверенную динамику и экономичный расход топлива. Даже в плотном городском потоке машина ведет себя бодро, а на трассе приятно удивляет аппетитом. Мотор срабатывает быстро, коробка передач работает без задержек, что особенно ценится в плотном движении. Для кроссовера такого класса расход топлива на шоссе выглядит весьма достойно.

Интерьер Mazda CX-5 заслуживает отдельного внимания. Отделочные материалы не вызывают ощущения бюджетности: пластик не скрипит, обивка приятна на ощупь и устойчива к износу. Даже после нескольких зим водительское кресло сохраняет презентабельный вид. Эргономика салона продумана – все органы управления под рукой, кресла не утомляют даже в длительных поездках. Атмосфера внутри не давит, что особенно важно для дальних маршрутов.

Надежность – еще один плюс модели. Владельцы, проехавшие на CX-5 десятки тысяч километров, отмечают, что серьезных поломок практически не бывает. Двигатель и автоматическая коробка передач работают стабильно, подвеска достойно справляется с дорожными условиями. Обслуживание не требует заоблачных затрат, на рынке представлен широкий выбор расходников, и нет жесткой привязки к официальным дилерам.

Однако у Mazda CX-5 есть и свои слабые стороны. Первый минус – небольшой багажник. Для семьи из четырех человек места для вещей может не хватить, особенно если речь идет о поездке на дачу или в отпуск. Крупные покупки или перевозка велосипеда требуют складывания задних сидений, что не всегда удобно.

Второй недостаток – устаревшая мультимедийная система. В условиях, когда смартфоны обновляют карты ежедневно, штатная навигация CX-5 выглядит архаично: интерфейс напоминает прошлое десятилетие, обновления карт приходят с задержкой. Владельцы советуют сразу использовать телефон на держателе — так быстрее и точнее.

Зимой проявляются еще два нюанса: шумоизоляция и работа климатической системы. На скорости в салоне становится шумно, особенно при встречном ветре. Печка прогревает салон не так быстро, как хотелось бы, а задние пассажиры иногда жалуются на недостаток тепла. Для регионов с суровыми зимами это может стать серьезным минусом.

Еще один момент – стоимость оригинальных запчастей. Хотя серьезных поломок почти не бывает, плановое обслуживание и замена деталей по регламенту обходятся недешево. Владельцы находят выход в использовании качественных неоригинальных запчастей, которых достаточно на рынке. Главное – не экономить на качестве и выбирать проверенные бренды.

В целом Mazda CX-5 после рестайлинга – это кроссовер с ярко выраженным характером. Он подойдет тем, кто ценит удовольствие от вождения и не требует от машины универсальности семейного минивэна. Если объем багажника не критичен и штатная навигация не нужна, CX-5 может стать оптимальным выбором для города и трассы. Тем, кто ищет советы по продлению срока службы автомобиля, полезно ознакомиться с основными действиями после покупки новой машины эксперты выделяют важные шаги для длительной эксплуатации .

Упомянутые модели: Mazda CX-5 (от 1 955 000 Р)
Упомянутые марки: Mazda
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Мазда

Похожие материалы Мазда

Kia Seltos 2026: новый дизайн, классические моторы и простор в салоне
JAC Motors открыл завод в Ташкенте: старт сборки и новые модели для рынка
9 советов при покупке первого электромобиля: как не потерять деньги и нервы
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодар Красноярск Воронеж
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться