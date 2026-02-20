Что выбрать: проверенный временем Mazda CX-5 или свежий Mazda CX-50 — анализ отличий, плюсов и минусов двух кроссоверов

20 февраля 2026, 15:50
Mazda CX-5 против Mazda CX-50: сравнение характеристик, цен и отзывов владельцев
Mazda CX-5 и Mazda CX-50 - два кроссовера, которые часто сравнивают между собой. В материале разбираются ключевые параметры, реальные отзывы владельцев и нюансы эксплуатации. Это поможет понять, какая модель подойдет именно вам.
Сравнение Mazda CX-5 и Mazda CX-50 сегодня актуально для тех, кто выбирает между двумя современными кроссоверами. Оба автомобиля относятся к одному классу, но различия в технических характеристиках, сборке и опыте эксплуатации отличаются.
Начнем с базовых параметров. Mazda CX-5 первого поколения выпускалась с 2011 по 2015 год и предлагалась с бензиновым капотом объемом 2,5 литра, мощностью 192 л.с., автоматической коробкой передачи и полным приводом. Mazda CX-50 - более свежая модель, появившаяся в 2021 году, оснащена двухлитровым мотором мощностью 155 л.с., автоматом и передним приводом. Уже на этом этапе видно, что CX-5 ориентирован на динамику и универсальность, а CX-50 – на экономичность и современный дизайн.
Страны производства тоже различаются: CX-5 собирали в Японии, России и Малайзии, а CX-50 — исключительно в Китае. Это влияет не только на восприятие бренда, но и на доступность запчастей, а также на стоимость обслуживания.
По цене Mazda CX-5 на момент выпуска стоила около 1,36 млн рублей, а на вторичном рынке сейчас ее можно найти примерно за 1,73 млн рублей. CX-50 пока официально не представлен на российском рынке, ее ввозят по парраллельному импорту. Оба кроссовера используют бензин АИ-95, имеют пятидверный кузов внедорожника и шестиступенчатый автомат.
Сравнивая технические характеристики, стоит отметить, что CX-5 выигрывает по мощности и крутящему моменту, а также обладает немного большим дорожным просветом (210 мм против 211 мм у CX-50). Однако CX-50 заметно длиннее (4785 мм против 4555 мм) и тяжелее (1609 кг против 1495 кг), что может сказаться на управляемости и расходе топлива. По расходу обе модели близки: 7,3 л/100 км у CX-5 и 7,2 л/100 км у CX-50.
Интересно, что несмотря на меньший объем двигателя, CX-50 предлагает значительно больший багажник — 889 литров против 403 у CX-5. Это важный аргумент для тех, кто часто наблюдает или возит много вещей.
Время разгона до 100 км/ч известно только для CX-5 - 7,9 секунды, что для кроссовера такого класса весьма достойно. Рейтинг владельцев также говорит в пользу CX-5: 9,3 балла из 10 на основе более 5000 отзывов против 8,6 у CX-50 (по 7 мнениям). Это задача не только временного присутствия моделей на рынке, но и проверенной надежности.
Владельцы Mazda CX-5 отмечают комфорт, но жалуются на шумоизоляцию и проблемы с катализаторами и задними амортизаторами. В то же время CX-50 хвалят за внешний вид и надежность мотора, но критикуют за качество отделки салона и высокий расход топлива в средних условиях (до 15 литров). Панорамный люк также вызывает вопросы по дизайну.
Таким образом, выбор между Mazda CX-5 и Mazda CX-50 зависит от приоритетов: если важны динамика, полный привод и проверенная репутация - CX-5 выглядит предпочтительнее. Если же нужен современный дизайн, просторный багажник и свежая модель – стоит присмотреться к CX-50. Окончательное решение остается за покупателем, но теперь оно будет более осознанным.
Похожие материалы Мазда
-
20.02.2026, 05:08
Сравнение Belgee X50, Mazda CX-5 и Skoda Kodiaq: нюансы эксплуатации и неожиданные выводы
В материале рассматриваются реальные плюсы и минусы Belgee X50, выявленные в процессе эксплуатации, а также проводится сравнение с Mazda CX-5 и Skoda Kodiaq. Особое внимание уделено эргономике, надежности и расходу топлива. Анализ поможет понять, насколько оправдан выбор каждого из этих кроссоверов сегодня.Читать далее
-
20.02.2026, 04:45
Mazda CX-50: опыт эксплуатации, плюсы и минусы после полугода на российских дорогах
Mazda CX-50 за полгода показала себя с разных сторон: комфорт, управляемость, расход топлива и современные технологии. Разбираемся, как кроссовер ведет себя в реальных условиях и на что стоит обратить внимание.Читать далее
-
19.02.2026, 07:11
Стоимость владения Mazda CX-5: во сколько обойдется самый продаваемый кроссовер
В 2026 году расходы на содержание автомобиля продолжают расти, и автолюбителям важно заранее понимать, во что обойдется эксплуатация машины. Мы рассчитали стоимость владения Mazda CX-5 учитывая ключевые статьи затрат.Читать далее
-
19.02.2026, 05:02
Mazda CX-5 ворвалась в топ продаж новых авто в России вопреки ограничениям
Mazda CX-5 неожиданно оказалась в числе лидеров российского рынка новых автомобилей. Модель обошла многих конкурентов, несмотря на отсутствие официальных поставок и санкционные барьеры. Эксперты отмечают уникальные особенности этой машины и объясняют, как ей удалось завоевать популярность в столь непростых условиях.Читать далее
-
18.02.2026, 12:39
TENET T8 2025: реальный опыт эксплуатации после Mazda CX-5 и неожиданные нюансы
Владелец TENET T8 2025 делится неожиданными плюсами и минусами после долгих лет на Mazda CX-5. Какие детали удивили, что оказалось важнее - современные технологии или привычная надежность? Подробности - в материале.Читать далее
-
18.02.2026, 08:07
Mazda CX-5 2026: отказ от кнопок и шайбы в пользу сенсорного экрана
Mazda неожиданно пересмотрела свою стратегию: новая CX-5 2026 года лишится привычных физических кнопок и шайбы управления медиасистемой. Японский производитель признал, что сенсорные экраны безопаснее и удобнее. Как изменится опыт вождения - разбираемся в деталях.Читать далее
-
14.02.2026, 04:37
Какие автомобили выгоднее всего привозить в Россию в 2026 году: новые тренды и цены
В 2026 году параллельный импорт автомобилей остается актуальным для россиян. Китайские и европейские бренды предлагают интересные решения, а новые правила утильсбора и скидки меняют расстановку сил на рынке. Эксперты выделяют ключевые направления и модели.Читать далее
-
11.02.2026, 11:43
Mazda CX-5 против Changan UNI-S: ключевые отличия и нюансы выбора
Вышло исследование: два популярных кроссовера - Mazda CX-5 и Changan UNI-S - столкнулись в прямом сравнении. Какие параметры действительно влияют на выбор, и что может удивить даже опытных водителей - разбираемся подробно.Читать далее
-
11.02.2026, 03:52
Какие проблемы чаще всего встречаются у Mazda CX-5 KF после 50 тысяч км пробега
Mazda CX-5 второго поколения остается популярным выбором, но даже у этого кроссовера есть свои уязвимости. Владелец делится личным опытом и отмечает, какие неисправности проявляются чаще всего после нескольких лет эксплуатации.Читать далее
-
10.02.2026, 15:32
Mazda CX-5 снова в России: продажи, комплектации и неожиданные минусы кроссовера
Mazda CX-5 после рестайлинга стремительно ворвалась в топы продаж в России. Какие плюсы и подводные камни скрывает возвращение японского кроссовера, и почему его выбирают несмотря на конкуренцию - разбираемся подробно.Читать далее
