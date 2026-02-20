Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

20 февраля 2026, 15:50

Что выбрать: проверенный временем Mazda CX-5 или свежий Mazda CX-50 — анализ отличий, плюсов и минусов двух кроссоверов

Mazda CX-5 и Mazda CX-50 - два кроссовера, которые часто сравнивают между собой. В материале разбираются ключевые параметры, реальные отзывы владельцев и нюансы эксплуатации. Это поможет понять, какая модель подойдет именно вам.

Сравнение Mazda CX-5 и Mazda CX-50 сегодня актуально для тех, кто выбирает между двумя современными кроссоверами. Оба автомобиля относятся к одному классу, но различия в технических характеристиках, сборке и опыте эксплуатации отличаются.

Начнем с базовых параметров. Mazda CX-5 первого поколения выпускалась с 2011 по 2015 год и предлагалась с бензиновым капотом объемом 2,5 литра, мощностью 192 л.с., автоматической коробкой передачи и полным приводом. Mazda CX-50 - более свежая модель, появившаяся в 2021 году, оснащена двухлитровым мотором мощностью 155 л.с., автоматом и передним приводом. Уже на этом этапе видно, что CX-5 ориентирован на динамику и универсальность, а CX-50 – на экономичность и современный дизайн.

Фото: Mazda

Страны производства тоже различаются: CX-5 собирали в Японии, России и Малайзии, а CX-50 — исключительно в Китае. Это влияет не только на восприятие бренда, но и на доступность запчастей, а также на стоимость обслуживания.

По цене Mazda CX-5 на момент выпуска стоила около 1,36 млн рублей, а на вторичном рынке сейчас ее можно найти примерно за 1,73 млн рублей. CX-50 пока официально не представлен на российском рынке, ее ввозят по парраллельному импорту. Оба кроссовера используют бензин АИ-95, имеют пятидверный кузов внедорожника и шестиступенчатый автомат.

Сравнивая технические характеристики, стоит отметить, что CX-5 выигрывает по мощности и крутящему моменту, а также обладает немного большим дорожным просветом (210 мм против 211 мм у CX-50). Однако CX-50 заметно длиннее (4785 мм против 4555 мм) и тяжелее (1609 кг против 1495 кг), что может сказаться на управляемости и расходе топлива. По расходу обе модели близки: 7,3 л/100 км у CX-5 и 7,2 л/100 км у CX-50.

Интересно, что несмотря на меньший объем двигателя, CX-50 предлагает значительно больший багажник — 889 литров против 403 у CX-5. Это важный аргумент для тех, кто часто наблюдает или возит много вещей.

Время разгона до 100 км/ч известно только для CX-5 - 7,9 секунды, что для кроссовера такого класса весьма достойно. Рейтинг владельцев также говорит в пользу CX-5: 9,3 балла из 10 на основе более 5000 отзывов против 8,6 у CX-50 (по 7 мнениям). Это задача не только временного присутствия моделей на рынке, но и проверенной надежности.

Владельцы Mazda CX-5 отмечают комфорт, но жалуются на шумоизоляцию и проблемы с катализаторами и задними амортизаторами. В то же время CX-50 хвалят за внешний вид и надежность мотора, но критикуют за качество отделки салона и высокий расход топлива в средних условиях (до 15 литров). Панорамный люк также вызывает вопросы по дизайну.

Таким образом, выбор между Mazda CX-5 и Mazda CX-50 зависит от приоритетов: если важны динамика, полный привод и проверенная репутация - CX-5 выглядит предпочтительнее. Если же нужен современный дизайн, просторный багажник и свежая модель – стоит присмотреться к CX-50. Окончательное решение остается за покупателем, но теперь оно будет более осознанным.

Упомянутые модели: Mazda CX-5 (от 1 955 000 Р), Mazda CX-50
Упомянутые марки: Mazda
