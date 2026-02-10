Тест-драйв обновленной Mazda CX-5: чем она отличается от конкурентов на рынке SUV

10 февраля 2026, 15:32
Mazda CX-5 снова в России: продажи, комплектации и неожиданные минусы кроссовера
Mazda CX-5 после рестайлинга стремительно ворвалась в топы продаж в России. Какие плюсы и подводные камни скрывает возвращение японского кроссовера, и почему его выбирают несмотря на конкуренцию - разбираемся подробно.
Возвращение Mazda CX-5 на российский рынок стало одной из самых обсуждаемых новостей среди автолюбителей в 2026 году. Причина проста: в условиях ограниченного выбора и роста цен на новые автомобили, появление проверенного японского кроссовера с официальной гарантией и понятной историей эксплуатации воспринимается как глоток свежего воздуха. Для многих покупателей это не просто очередная модель, а символ стабильности и предсказуемости в мире, где автомобильный рынок меняется с бешеной скоростью.
С мая 2025 года Mazda CX-5 второго поколения после рестайлинга вновь доступна в России благодаря усилиям партнеров японской марки. Автомобиль предлагается с трехлетней гарантией или лимитом в 100 тысяч километров пробега, что особенно важно для тех, кто ценит уверенность в будущем. В январе 2026 года было реализовано 1 890 экземпляров CX-5, и это позволило модели занять четвертое место среди всех SUV в стране. Впереди оказались только две версии Tenet и абсолютный лидер среди иностранных брендов - Haval Jolion.
В отличие от большинства новых китайских кроссоверов, CX-5 делает ставку на классический дизайн и эргономику, которые не устаревают годами. После рестайлинга 2021 года автомобиль получил обновленные фары с двумя светодиодными полосами, задние фонари с узнаваемым рисунком, а также переработанные бамперы и крупную решетку радиатора. Производство организовано на совместном предприятии Mazda и Changan в Китае, что позволяет удерживать цену на приемлемом уровне.
Интерьер CX-5 выполнен в лучших традициях японского автопрома: мягкие материалы, вставки из дерева и металла, а также продуманная эргономика. В топовых комплектациях водителя встречает 10,25-дюймовый горизонтальный тачскрин мультимедиа, двухзонный климат-контроль, электрорегулировки и память положения кресла. Однако мультимедийная система по-прежнему не поддерживает русский язык, что может стать неожиданным препятствием для части покупателей.
Техническая часть CX-5 не преподносит сюрпризов: под капотом - 2,0-литровый атмосферный бензиновый мотор Skyactiv-G мощностью 155 л.с., работающий в паре с шестиступенчатым автоматом. Такой тандем обеспечивает разгон до 100 км/ч за 9,9 секунды и расход топлива в смешанном цикле около 9,3-9,6 литра на 100 км. Подвеска стала заметно мягче, что положительно сказалось на комфорте, но не в ущерб управляемости - CX-5 по-прежнему приятно рулится и не боится плохих дорог.
Багажник CX-5 вмещает 506 литров в стандартной конфигурации и до 1620 литров при сложенных задних сиденьях. В подполье - докатка, а не полноценное запасное колесо, что для некоторых может стать минусом, особенно при дальних поездках по российским трассам.
Цены на Mazda CX-5 стартуют с отметки 3,7 млн рублей за версию Comfort с тканевым салоном и базовым набором опций. Более дорогие комплектации Smart Pro и Smart Elegant Pro предлагают кожаную отделку, расширенный набор электронных помощников и другие приятные мелочи, но стоимость доходит до 4,72 млн рублей. Важно отметить, что автомобиль оснащается мотором до 160 л.с., что позволяет ему попадать под льготную ставку утилизационного сбора - это еще один аргумент в пользу выбора CX-5 для прагматичных покупателей.
Среди явных плюсов модели - узнаваемый стиль, продуманная эргономика, надежный двигатель, отличная управляемость и вместительный багажник. Однако не обошлось и без недостатков: дизайн уже не выглядит свежо на фоне новых конкурентов, мультимедийная система не русифицирована, расход топлива выше среднего, а полного привода и полноценной запаски нет даже в топовых версиях.
Интересно, что на фоне возвращения Mazda CX-5 многие эксперты сравнивают ситуацию с другими популярными кроссоверами. Например, в недавнем обзоре о сравнении Haval F7 и Skoda Kodiaq подробно разбирались ключевые параметры, которые оказываются решающими для российских водителей. Это наглядно показывает, что даже в условиях ограниченного выбора покупатели продолжают искать баланс между ценой, комфортом и надежностью.
Как сообщает Autonews, возвращение Mazda CX-5 стало своеобразным вызовом для конкурентов. В условиях, когда рынок SUV в России стремительно меняется, а новые игроки появляются чуть ли не каждый месяц, успех CX-5 доказывает: классика по-прежнему востребована, если она предлагает честную цену и проверенное качество.
