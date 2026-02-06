Выбираем самый надежный: Какие моторы ставили на Mazda CX-5 первого поколения и почему один из них вызывает вопросы у владельцев

Mazda CX-5: три двигателя — какой из них самый надежный

Mazda CX-5 первого поколения остается одним из самых востребованных кроссоверов на вторичном рынке. Однако не все двигатели этой модели одинаково надежны и просты в обслуживании. Разбираемся, на что стоит обратить внимание при выборе.

Mazda CX-5 первого поколения остается одним из самых востребованных кроссоверов на вторичном рынке. Однако не все двигатели этой модели одинаково надежны и просты в обслуживании. Разбираемся, на что стоит обратить внимание при выборе.

Популярность Mazda CX-5 на российском рынке отличается не только качеством и комфортом, но и репутацией одного из самых выносливых кроссоверов своего времени. Однако за внешними простотами скрываются нюансы, которые могут серьезно повлиять на эксплуатационные расходы и расходы на техническое обслуживание. Это особенный вид, каждый из которых имеет свои особенности и подводные камни.

Первое поколение CX-5, появившееся у нас в 2011 году, поставлялось исключительно из Японии. Большинство машин были с полным приводом, а переднеприводные версии чаще всего комплектовались базовым атмосферным мотором 2.0. Дизельные СХ-5 встречаются редко — их доля не составляет 5%. Самый популярный, это бензиновый двигатель — атмосферник 2.5, а механическая коробка передач встречается еще реже, чем дизель.

Автоматические коробки передач FW6A и GW6A, которые устанавливаются на бензиновые и дизельные версии, весьма надежны. До рестайлинга у FW6A была проблема с быстрым износом муфты обратного хода, но после перехода этот недостаток устранили. При регулярном обслуживании автоматы способны пройти до 250 тысяч километров без серьезного вмешательства.

На вторичном рынке CX-5 ценится за ликвидность и отсутствие слабых мест. Однако у модели есть ряд мелких недостатков: мягкое лакокрасочное покрытие, хрупкий привод боковых зеркал, быстро изнашивающийся руль, посредственная шумоизоляция и периодические сбои электроники. Впрочем, подобные проблемы характерны для многих современных автомобилей.

Skyactiv: поставка атмосферных моторов

Главная особенность Mazda CX-5 - использование моделей Skyactiv. Вопреки тенденциям, компания отказалась от турбонаддува и роботизированных коробок, сделав установку на атмосферные моторы с высокой степенью сжатия (13-14 против привычных 10-12). Этот ресурс укладывается в экологические нормы Евро-6, но отсюда возрастают требования по топливу: можно использовать только бензин не ниже АИ-95, а в идеале - АИ-98.

Рассмотрим подробнее каждый из этих моторов, чтобы понять, какой из них действительно может гарантировать надежность, а какой может преподнести неприятные сюрпризы.

PE-VPS 2.0 (150 л.с.): тонкости конструкции

Этот мотор - единственный, с которым можно сочетать механическую коробку передач. Передний привод встречается чаще, чем полный. До рестайлинга 2014 года слабым местом системы полного привода был угловой редуктор: часто текли сальник хвостовика и внутренние манжеты.

Высокая степень сжатия обеспечивает отдачу и экономичность, но делает двигатель более чувствительным к качеству топлива. Использование АИ-92 практически гарантирует перегрев и риск серьезной поломки. Кроме того, мотор требует постоянного уровня масла: масляное голодание переносится плохо.

Конструкция двигателя сложнее, чем у большинства атмосферников: полностью алюминиевый блок, непосредственный впрыск, ТНВД, система изменения фаз газораспределения на обоих валах. Гидрокомпенсаторы выполнены в виде рокеров с игольчатыми подшипниками, что усложняет и удорожает ремонт. Несмотря на это, мотор считается очень надежным и способен проходить более 300 тысяч километров, а производители автомобилей заявляют и вовсе о 400 тысяч.

У первых моделей встретились проблемы с холодным запуском, которые устранили обновлением прошивки. Некачественный бензин может привести к засорению топливной системы и выходу из строя катушек зажигания, хотя они рассчитаны на 200 тысяч километров. На небольших пробегах иногда включается масложор и выходят из строя нейтрализатор, что связано с низким качеством топлива. Быстро изнашивается пластиковый ролик привода навесных агрегатов, но цепь ГРМ служит более 200 тысяч километров.

Дизель 2.2 и бензиновый 2.5: редкость и золотая середина

Дизельный двигатель 2.2 встречается редко и всегда работает в паре с полным приводом. Его стоимость на вторичном рынке примерно на 210 тысяч рублей выше, чем у бензиновой версии 2.0. Бензиновый 2.5 - компромисс между динамикой и надежностью, его цена обычно находится между дизелем и базовым мотором.

Механические коробки передач — настоящая редкость для CX-5. Большинство машин оснащены автоматами. Важно помнить, что любые отклонения от регламента обслуживания могут привести к дорогостоящему ремонту, особенно если речь идет о сложных агрегатах Skyactiv.

Выводы: на что обратить внимание при покупке

Выбирая Mazda CX-5 первого поколения, стоит внимательно изучить историю обслуживания и уделить особое внимание состоянию двигателя. Мотор 2.0 требует качественного топлива и регулярного контроля уровня масла, а его сложная конструкция делает ремонт более затратным. Дизель — редкость, но может стать интересным решением для тех, кто ищет экономичность и полный привод. Бензиновый 2.5 — золотая середина для тех, кто ценит баланс между мощностью и надежностью.

В целом, CX-5 остается одним из самых удачных кроссоверов своего времени, но требует внимательного отношения к деталям.