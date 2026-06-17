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Автор: Мария Степанова

17 июня 2026, 05:56

Mazda CX-5 уверенно обходит Toyota RAV4 на российском рынке кроссоверов

Mazda CX-5 уверенно обходит Toyota RAV4 на российском рынке кроссоверов

Почему Mazda CX-5 обошла Toyota RAV4 по продажам в 2026 году — названы причины популярности модели

Mazda CX-5 уверенно обходит Toyota RAV4 на российском рынке кроссоверов

В 2026 году Mazda CX-5 неожиданно вышла в лидеры среди кроссоверов иностранных брендов в России, оставив позади Toyota RAV4. Эксперты объясняют этот успех сочетанием качества, дизайна и выгодных условий покупки, что особенно актуально в условиях ограниченного выбора.

В 2026 году Mazda CX-5 неожиданно вышла в лидеры среди кроссоверов иностранных брендов в России, оставив позади Toyota RAV4. Эксперты объясняют этот успех сочетанием качества, дизайна и выгодных условий покупки, что особенно актуально в условиях ограниченного выбора.

В начале 2026 года российский рынок кроссоверов удивил даже опытных аналитиков: Mazda CX-5 заняла первое место по продажам среди автомобилей иностранных марок, уверенно опередив Toyota RAV4. За первые месяцы года было зарегистрировано более 4,4 тысячи новых Mazda CX-5, тогда как Toyota RAV4 сменила около 1,5 тысячи владельцев. Такой разрыв стал предметом дискуссий среди экспертов и автолюбителей, ведь ещё недавно ситуация на рынке выглядела иначе.

Эксперты отмечают, что Mazda CX-5 добилась успеха благодаря сразу нескольким факторам. Российские автовладельцы традиционно доверяют японским маркам за их надёжность и качество. Mazda CX-5 отличается высоким уровнем сборки и вниманием к деталям, что формирует ощущение уверенности в автомобиле. По мнению независимого эксперта Алексея Тузова, именно сочетание продуманной эргономики и качественных материалов стало решающим аргументом для многих покупателей.

Дизайн Mazda CX-5 также играет важную роль: современный внешний вид, комфортабельный салон и отличная управляемость делают этот кроссовер универсальным выбором как для города, так и для дальних поездок. Автомобиль хорошо адаптирован к состоянию российских дорог, что особенно важно в условиях переменчивого климата и высокой загруженности трасс.

Ещё один значимый фактор – экономическая выгода. Для Mazda CX-5 с двигателем мощностью менее 160 лошадиных сил не применяется повышенная утилизационная пошлина, что делает модель более доступной на фоне роста цен и ограниченного выбора среди официально представленных иностранных автомобилей. Это обстоятельство заметно выделяет CX-5 на фоне конкурентов.

Не стоит забывать и о вторичном рынке: Mazda CX-5 сохраняет ликвидность, а подержанные экземпляры пользуются стабильным спросом. Надёжные двигатели, достойное оснащение и низкие затраты на обслуживание делают эту модель привлекательной для тех, кто рассчитывает на перспективу дальнейшей перепродажи.

В условиях, когда многие мировые автопроизводители сократили или приостановили поставки в Россию, спрос на проверенные временем японские кроссоверы только растёт. Mazda CX-5 и Toyota RAV4 остаются одними из немногих моделей, которые не теряют актуальности и продолжают формировать рыночные тенденции. Покупатели всё чаще выбирают автомобили с проверенной репутацией и развитой сетью сервисного обслуживания.

Mazda CX-5 закрепляет за собой статус одного из самых рациональных и востребованных кроссоверов среди иностранных марок в России. Модель сочетает в себе надёжность, экономичность и ликвидность, что особенно важно в условиях ограниченного предложения и роста цен. Для многих российских водителей именно такие параметры становятся определяющими при выборе нового автомобиля.

Интересно, что подобные рыночные повороты уже наблюдались в истории российского автопрома. Например, выбор Fiat 124 в качестве прототипа для ВАЗ-2101 в 1960-х годах оказал огромное влияние на развитие отечественного автомобилестроения – подробнее об этом можно узнать в соответствующем материале о судьбоносном выборе Fiat 124 для ВАЗ-2101 .

Упомянутые модели: Mazda CX-5 (от 1 955 000 Р), Toyota RAV4 (от 1 281 000 Р)
Упомянутые марки: Mazda, Toyota
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