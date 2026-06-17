Почему Mazda CX-5 обошла Toyota RAV4 по продажам в 2026 году — названы причины популярности модели

17 июня 2026, 05:56
Mazda CX-5 уверенно обходит Toyota RAV4 на российском рынке кроссоверов
Mazda CX-5 уверенно обходит Toyota RAV4 на российском рынке кроссоверов
В 2026 году Mazda CX-5 неожиданно вышла в лидеры среди кроссоверов иностранных брендов в России, оставив позади Toyota RAV4. Эксперты объясняют этот успех сочетанием качества, дизайна и выгодных условий покупки, что особенно актуально в условиях ограниченного выбора.
В начале 2026 года российский рынок кроссоверов удивил даже опытных аналитиков: Mazda CX-5 заняла первое место по продажам среди автомобилей иностранных марок, уверенно опередив Toyota RAV4. За первые месяцы года было зарегистрировано более 4,4 тысячи новых Mazda CX-5, тогда как Toyota RAV4 сменила около 1,5 тысячи владельцев. Такой разрыв стал предметом дискуссий среди экспертов и автолюбителей, ведь ещё недавно ситуация на рынке выглядела иначе.
Эксперты отмечают, что Mazda CX-5 добилась успеха благодаря сразу нескольким факторам. Российские автовладельцы традиционно доверяют японским маркам за их надёжность и качество. Mazda CX-5 отличается высоким уровнем сборки и вниманием к деталям, что формирует ощущение уверенности в автомобиле. По мнению независимого эксперта Алексея Тузова, именно сочетание продуманной эргономики и качественных материалов стало решающим аргументом для многих покупателей.
Дизайн Mazda CX-5 также играет важную роль: современный внешний вид, комфортабельный салон и отличная управляемость делают этот кроссовер универсальным выбором как для города, так и для дальних поездок. Автомобиль хорошо адаптирован к состоянию российских дорог, что особенно важно в условиях переменчивого климата и высокой загруженности трасс.
Ещё один значимый фактор – экономическая выгода. Для Mazda CX-5 с двигателем мощностью менее 160 лошадиных сил не применяется повышенная утилизационная пошлина, что делает модель более доступной на фоне роста цен и ограниченного выбора среди официально представленных иностранных автомобилей. Это обстоятельство заметно выделяет CX-5 на фоне конкурентов.
Не стоит забывать и о вторичном рынке: Mazda CX-5 сохраняет ликвидность, а подержанные экземпляры пользуются стабильным спросом. Надёжные двигатели, достойное оснащение и низкие затраты на обслуживание делают эту модель привлекательной для тех, кто рассчитывает на перспективу дальнейшей перепродажи.
В условиях, когда многие мировые автопроизводители сократили или приостановили поставки в Россию, спрос на проверенные временем японские кроссоверы только растёт. Mazda CX-5 и Toyota RAV4 остаются одними из немногих моделей, которые не теряют актуальности и продолжают формировать рыночные тенденции. Покупатели всё чаще выбирают автомобили с проверенной репутацией и развитой сетью сервисного обслуживания.
Mazda CX-5 закрепляет за собой статус одного из самых рациональных и востребованных кроссоверов среди иностранных марок в России. Модель сочетает в себе надёжность, экономичность и ликвидность, что особенно важно в условиях ограниченного предложения и роста цен. Для многих российских водителей именно такие параметры становятся определяющими при выборе нового автомобиля.
Интересно, что подобные рыночные повороты уже наблюдались в истории российского автопрома. Например, выбор Fiat 124 в качестве прототипа для ВАЗ-2101 в 1960-х годах оказал огромное влияние на развитие отечественного автомобилестроения – подробнее об этом можно узнать в соответствующем материале о судьбоносном выборе Fiat 124 для ВАЗ-2101 .
Похожие материалы Мазда, Тойота
-
18.06.2026, 10:17
Три кроссовера до 4 млн рублей: какие авто выгоднее всего ввозить через Киргизию
Эксперты назвали три кроссовера, которые сейчас выгоднее всего ввозить в Россию через Киргизию при бюджете до 4 млн рублей. В списке - модели Volkswagen, Geely и Toyota. Почему именно эти авто оказались в топе, какие плюсы и подводные камни стоит учесть, а также как изменились цены - разбираемся подробно. Мало кто знает, что спрос на эти машины растет, а предложения быстро уходят с рынка.Читать далее
-
18.06.2026, 06:02
Haval M6 против Mazda CX-5: вместимость или управляемость - что важнее для России
В условиях роста цен и перемен на рынке выбор между Haval M6 и Mazda CX-5 становится особенно актуальным. Оба кроссовера предлагают разные преимущества для российских дорог, но какой из них окажется практичнее для семьи и города - зависит от приоритетов владельца.Читать далее
-
18.06.2026, 05:51
Mazda CX-5 первого поколения: плюсы, минусы и подводные камни на вторичке
Mazda CX-5 первого поколения остается одним из самых востребованных кроссоверов на российском рынке. В материале - ключевые достоинства и недостатки модели, а также нюансы, которые важно учесть при покупке с пробегом. Практические советы помогут избежать ошибок и выбрать действительно удачный вариант.Читать далее
-
17.06.2026, 07:52
Топ кроссоверов, которые не требуют ремонта: проверенные модели для российских дорог
Растущие расходы на обслуживание заставляют искать кроссоверы, которые не подведут даже на сложных трассах. Эксперты выделили модели, способные проехать сотни тысяч километров без серьезных вложений, и объяснили, почему простота конструкции - ключ к долговечности.Читать далее
-
17.06.2026, 05:36
Kia Sportage 2026: новые стандарты в классе кроссоверов и вызов Toyota RAV4
Kia Sportage 2026 после рестайлинга удивил экспертов сочетанием яркого дизайна, продвинутого оснащения и выгодной цены. Модель уже обсуждают как серьезного конкурента Toyota RAV4, что особенно актуально для российского рынка в условиях параллельного импорта.Читать далее
-
16.06.2026, 09:42
Mazda CX-5: реальные минусы после 1000 км и неожиданные нюансы эксплуатации
Mazda CX-5 остается одной из самых популярных моделей среди кроссоверов, но первые 1000 км выявили ряд особенностей, которые могут повлиять на выбор. Владелец из Москвы делится опытом, который будет полезен тем, кто рассматривает покупку этой машины.Читать далее
-
15.06.2026, 15:20
Сравнение гибридных кроссоверов: нюансы Honda CR-V и Toyota RAV4 для российских дорог
Гибридные кроссоверы Honda CR-V и Toyota RAV4 продолжают вызывать споры среди российских водителей. Мы разобрали их ключевые отличия: от особенностей посадки и подвески до расхода топлива и эргономики. Почему эти детали становятся решающими при выборе - в нашем материале.Читать далее
-
13.06.2026, 05:16
Mazda CX-5 2026: новый экстерьер, три варианта дисков и заниженная подвеска
Mazda CX-5 2026 года выходит на рынок с обновленным внешним видом, тремя вариантами крупных колесных дисков и заниженной подвеской. Эти изменения подчеркивают динамичный характер модели и отражают современные тренды в сегменте кроссоверов.Читать далее
-
11.06.2026, 07:06
Ford готовит электрический пикап 2028 года: первые детали и особенности конструкции
Ford активно тестирует прототип электрического пикапа на базе Universal EV Platform. Модель обещает стать доступной альтернативой бензиновым и электрическим грузовикам, а также удивить аэродинамикой и просторным салоном. Почему этот проект важен для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
11.06.2026, 06:12
Пять внедорожников 2026 года, которые меняют стандарты рынка и технологий
В 2026 году российский рынок внедорожников переживает заметные перемены: новые модели вытесняют привычных лидеров, а требования к надежности и технологиям ужесточаются. Эксперты выделяют пять автомобилей, которые отвечают современным запросам и способны удивить даже опытных водителей.Читать далее
Похожие материалы Мазда, Тойота
-
18.06.2026, 10:17
Три кроссовера до 4 млн рублей: какие авто выгоднее всего ввозить через Киргизию
Эксперты назвали три кроссовера, которые сейчас выгоднее всего ввозить в Россию через Киргизию при бюджете до 4 млн рублей. В списке - модели Volkswagen, Geely и Toyota. Почему именно эти авто оказались в топе, какие плюсы и подводные камни стоит учесть, а также как изменились цены - разбираемся подробно. Мало кто знает, что спрос на эти машины растет, а предложения быстро уходят с рынка.Читать далее
-
18.06.2026, 06:02
Haval M6 против Mazda CX-5: вместимость или управляемость - что важнее для России
В условиях роста цен и перемен на рынке выбор между Haval M6 и Mazda CX-5 становится особенно актуальным. Оба кроссовера предлагают разные преимущества для российских дорог, но какой из них окажется практичнее для семьи и города - зависит от приоритетов владельца.Читать далее
-
18.06.2026, 05:51
Mazda CX-5 первого поколения: плюсы, минусы и подводные камни на вторичке
Mazda CX-5 первого поколения остается одним из самых востребованных кроссоверов на российском рынке. В материале - ключевые достоинства и недостатки модели, а также нюансы, которые важно учесть при покупке с пробегом. Практические советы помогут избежать ошибок и выбрать действительно удачный вариант.Читать далее
-
17.06.2026, 07:52
Топ кроссоверов, которые не требуют ремонта: проверенные модели для российских дорог
Растущие расходы на обслуживание заставляют искать кроссоверы, которые не подведут даже на сложных трассах. Эксперты выделили модели, способные проехать сотни тысяч километров без серьезных вложений, и объяснили, почему простота конструкции - ключ к долговечности.Читать далее
-
17.06.2026, 05:36
Kia Sportage 2026: новые стандарты в классе кроссоверов и вызов Toyota RAV4
Kia Sportage 2026 после рестайлинга удивил экспертов сочетанием яркого дизайна, продвинутого оснащения и выгодной цены. Модель уже обсуждают как серьезного конкурента Toyota RAV4, что особенно актуально для российского рынка в условиях параллельного импорта.Читать далее
-
16.06.2026, 09:42
Mazda CX-5: реальные минусы после 1000 км и неожиданные нюансы эксплуатации
Mazda CX-5 остается одной из самых популярных моделей среди кроссоверов, но первые 1000 км выявили ряд особенностей, которые могут повлиять на выбор. Владелец из Москвы делится опытом, который будет полезен тем, кто рассматривает покупку этой машины.Читать далее
-
15.06.2026, 15:20
Сравнение гибридных кроссоверов: нюансы Honda CR-V и Toyota RAV4 для российских дорог
Гибридные кроссоверы Honda CR-V и Toyota RAV4 продолжают вызывать споры среди российских водителей. Мы разобрали их ключевые отличия: от особенностей посадки и подвески до расхода топлива и эргономики. Почему эти детали становятся решающими при выборе - в нашем материале.Читать далее
-
13.06.2026, 05:16
Mazda CX-5 2026: новый экстерьер, три варианта дисков и заниженная подвеска
Mazda CX-5 2026 года выходит на рынок с обновленным внешним видом, тремя вариантами крупных колесных дисков и заниженной подвеской. Эти изменения подчеркивают динамичный характер модели и отражают современные тренды в сегменте кроссоверов.Читать далее
-
11.06.2026, 07:06
Ford готовит электрический пикап 2028 года: первые детали и особенности конструкции
Ford активно тестирует прототип электрического пикапа на базе Universal EV Platform. Модель обещает стать доступной альтернативой бензиновым и электрическим грузовикам, а также удивить аэродинамикой и просторным салоном. Почему этот проект важен для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
11.06.2026, 06:12
Пять внедорожников 2026 года, которые меняют стандарты рынка и технологий
В 2026 году российский рынок внедорожников переживает заметные перемены: новые модели вытесняют привычных лидеров, а требования к надежности и технологиям ужесточаются. Эксперты выделяют пять автомобилей, которые отвечают современным запросам и способны удивить даже опытных водителей.Читать далее