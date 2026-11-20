20 ноября 2026, 04:49
Народное голосование без накруток показало, какой старый «японец» легко бьет Haval и Lada
Народное голосование без накруток показало, какой старый «японец» легко бьет Haval и Lada
Mazda CX-5 набрала 29,9% голосов в опросе аудитории трех Telegram-каналов, опередив Haval Jolion на 12,1 процентного пункта. Но результат нельзя переносить на всю страну: подписчики могли выбирать несколько моделей, а выборка не была репрезентативной. Однако за десять месяцев зарегистрировано свыше 22 тысяч таких кроссоверов.
Ограничение этого голосования видно по сумме: доли десяти моделей в совокупности достигли 149,8%. Участники могли отметить несколько машин, поэтому проценты отражают распределение ответов, а не доли единого выбора.
При таких правилах Mazda CX-5 все равно заняла первое место: за нее проголосовал 331 человек из 1105, или 29,9%. Haval Jolion получил 17,8%. У LADA Granta - 17,4%. Отрыв лидера от ближайшего соперника составил 12,1 процентного пункта. Результаты опубликовал глава Автостата Сергей Целиков.
Опрос проходил с 1 по 18 ноября в трех Telegram-каналах. В десятку включили машины с заметными продажами; при отборе учитывали рыночную динамику, а присутствие в медиа рассматривали отдельно. Официальные итоги голосования мы опубликовали в материале о премии.
Есть и рыночный контекст. Производитель официально не поставляет Mazda CX-5 в Россию, однако за десять месяцев здесь зарегистрировали свыше 22 тысяч таких автомобилей. С января по сентябрь показатель составил 19 631 регистрацию. Аналитический материал Eastern Economy также связывает растущий интерес к Mazda в России прежде всего с CX-5: в нем приводится оценка роста продаж марки в 8,6 раза, до 11 731 автомобиля.
Заметную роль сыграла китайская сборка. Двухлитровые версии мощностью 150 л.с. остаются ниже порога 160 л.с. От него зависит применение повышенного утилизационного сбора при ввозе.
Однако CX-5 для модельного года 2026 получила третье поколение. Американская версия это пятиместный кроссовер длиной 4689 мм с колесной базой около 2814 мм. Обе величины выросли относительно предшественника на 4,5 дюйма.
Американская CX-5 2026 оснащается атмосферным бензиновым двигателем объемом 2,5 л и мощностью 187 л.с., а также шестиступенчатым автоматом. В испытании MotorTrend разгон до 60 миль/ч занял 8,8 секунды. Это результат конкретного тестового автомобиля. EPA указывает расход 24/30/26 миль на галлон: в городе, на трассе и в смешанном цикле. За вторым рядом предусмотрено 33,7 кубического фута багажного места; со сложенными сиденьями объем достигает 66,5 кубического фута.
Голосование отражает мнение подписчиков профильных каналов, а не репрезентативной выборки населения. За десять месяцев зарегистрировано свыше 22 тысяч Mazda CX-5.
Похожие материалы Мазда, Хавейл
-
20.11.2026, 17:37
Вариатор, робот или классический автомат? Какой кроссовер за 2 млн рублей не разорит владельца
В бюджете до 2,5 млн рублей встречаются кроссоверы с пробегом примерно 50-120 тыс. км. В подборке - десять японских, корейских и немецких моделей: от компактных машин до семиместных, с удачными сочетаниями моторов и коробок и перечнем уязвимых узлов.Читать далее
-
09.11.2026, 18:51
Правда о Mazda CX-5 из Китая: почему в 2026 году эта схема больше не экономит деньги
В 2026 году ввоз Mazda CX-5 из Китая перестал быть способом сэкономить: коммерческий утильсбор для атмосферных 2.0–2.5 л уравнял итоговую цену с российской розницей, а параллельный импорт уже освоен дилерами.Читать далее
-
05.11.2026, 12:29
Как пермяк отсудил у автосалона сотни тысяч за Mazda CX-5, у которой «исчез» полный привод
Покупатель подержанной Mazda CX-5 рассчитывал на полный привод, но после сделки обнаружил передний. Пермский краевой суд оставил в силе решение о компенсации и напомнил, какую информацию обязан точно указывать автосалон.Читать далее
-
26.10.2026, 09:51
Владельцы Mazda CX-5 из Китая назвали главные минусы переднеприводных версий
Параллельный импорт привел в Россию китайские Mazda CX-5, но знакомый шильдик не гарантирует полного сходства с японскими версиями. Три владельца поделились опытом эксплуатации: их наблюдения помогут оценить спорные жалобы до покупки.Читать далее
-
22.10.2026, 18:18
Детонация и некачественный бензин: какие двигатели в группе риска
Детонация способна повредить поршни и ускорить износ деталей двигателя, а отложения ухудшают работу топливной системы. Разбираем, чем опасен бензин сомнительного качества для Kia Seltos, Volkswagen Tiguan и других популярных кроссоверов.Читать далее
-
22.10.2026, 00:21
Mazda CX-5 с пробегом 155 334 км или новый Haval Jolion: опыт владения
После семи лет и 155 334 км на Mazda CX-5, владелец пересел на Haval Jolion в комплектации Tech+ за 2 899 000 рублей без учета скидки за трейд-ин. Владелец сравнил цифровое оснащение и динамику с расходами на содержание.Читать далее
-
20.10.2026, 10:31
Haval Jolion вместо CX-5: опыт владения, полный привод и скрытые расходы
Новый Jolion обошёлся Дмитрию в 2 899 000 рублей до учёта трейд-ин. Его впечатления от Mazda CX-5 и Haval стоит оценивать с поправкой на пробег старой машины.Читать далее
-
17.10.2026, 12:04
Утилизационный сбор в 2027 году: новые ставки
С 1 января 2027 года индексация утильсбора может повлиять на цены машин, особенно с моторами мощнее 160 л.с. В подборке пять японских моделей с ценами от 3,15 млн рублей.Читать далее
-
14.10.2026, 08:03
Отзыв владельца Mazda CX-5 после 3000 км — что разочаровало и удивило
После 110 тысяч километров на Mazda CX-5 водитель пересел на RAV4 2026 модельного года. За первые 3000 км проявились расход в городе и неудобства сенсорного управления.Читать далее
-
13.10.2026, 10:48
Mazda CX-5 из Китая: как кроссовер обходит утильсбор и возвращается в топ
Очереди на Mazda CX-5 из Китая растут: кроссовер не попадает под коммерческий утилизационный сбор и стартует от 2 миллионов рублей. На рынке, где новые иномарки становятся роскошью, эта модель быстро набирает популярность.Читать далее
Похожие материалы Мазда, Хавейл
-
20.11.2026, 17:37
Вариатор, робот или классический автомат? Какой кроссовер за 2 млн рублей не разорит владельца
В бюджете до 2,5 млн рублей встречаются кроссоверы с пробегом примерно 50-120 тыс. км. В подборке - десять японских, корейских и немецких моделей: от компактных машин до семиместных, с удачными сочетаниями моторов и коробок и перечнем уязвимых узлов.Читать далее
-
09.11.2026, 18:51
Правда о Mazda CX-5 из Китая: почему в 2026 году эта схема больше не экономит деньги
В 2026 году ввоз Mazda CX-5 из Китая перестал быть способом сэкономить: коммерческий утильсбор для атмосферных 2.0–2.5 л уравнял итоговую цену с российской розницей, а параллельный импорт уже освоен дилерами.Читать далее
-
05.11.2026, 12:29
Как пермяк отсудил у автосалона сотни тысяч за Mazda CX-5, у которой «исчез» полный привод
Покупатель подержанной Mazda CX-5 рассчитывал на полный привод, но после сделки обнаружил передний. Пермский краевой суд оставил в силе решение о компенсации и напомнил, какую информацию обязан точно указывать автосалон.Читать далее
-
26.10.2026, 09:51
Владельцы Mazda CX-5 из Китая назвали главные минусы переднеприводных версий
Параллельный импорт привел в Россию китайские Mazda CX-5, но знакомый шильдик не гарантирует полного сходства с японскими версиями. Три владельца поделились опытом эксплуатации: их наблюдения помогут оценить спорные жалобы до покупки.Читать далее
-
22.10.2026, 18:18
Детонация и некачественный бензин: какие двигатели в группе риска
Детонация способна повредить поршни и ускорить износ деталей двигателя, а отложения ухудшают работу топливной системы. Разбираем, чем опасен бензин сомнительного качества для Kia Seltos, Volkswagen Tiguan и других популярных кроссоверов.Читать далее
-
22.10.2026, 00:21
Mazda CX-5 с пробегом 155 334 км или новый Haval Jolion: опыт владения
После семи лет и 155 334 км на Mazda CX-5, владелец пересел на Haval Jolion в комплектации Tech+ за 2 899 000 рублей без учета скидки за трейд-ин. Владелец сравнил цифровое оснащение и динамику с расходами на содержание.Читать далее
-
20.10.2026, 10:31
Haval Jolion вместо CX-5: опыт владения, полный привод и скрытые расходы
Новый Jolion обошёлся Дмитрию в 2 899 000 рублей до учёта трейд-ин. Его впечатления от Mazda CX-5 и Haval стоит оценивать с поправкой на пробег старой машины.Читать далее
-
17.10.2026, 12:04
Утилизационный сбор в 2027 году: новые ставки
С 1 января 2027 года индексация утильсбора может повлиять на цены машин, особенно с моторами мощнее 160 л.с. В подборке пять японских моделей с ценами от 3,15 млн рублей.Читать далее
-
14.10.2026, 08:03
Отзыв владельца Mazda CX-5 после 3000 км — что разочаровало и удивило
После 110 тысяч километров на Mazda CX-5 водитель пересел на RAV4 2026 модельного года. За первые 3000 км проявились расход в городе и неудобства сенсорного управления.Читать далее
-
13.10.2026, 10:48
Mazda CX-5 из Китая: как кроссовер обходит утильсбор и возвращается в топ
Очереди на Mazda CX-5 из Китая растут: кроссовер не попадает под коммерческий утилизационный сбор и стартует от 2 миллионов рублей. На рынке, где новые иномарки становятся роскошью, эта модель быстро набирает популярность.Читать далее