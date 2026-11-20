Народное голосование без накруток показало, какой старый «японец» легко бьет Haval и Lada

Mazda CX-5 набрала 29,9% голосов в опросе аудитории трех Telegram-каналов, опередив Haval Jolion на 12,1 процентного пункта. Но результат нельзя переносить на всю страну: подписчики могли выбирать несколько моделей, а выборка не была репрезентативной. Однако за десять месяцев зарегистрировано свыше 22 тысяч таких кроссоверов.

Mazda CX-5 набрала 29,9% голосов в опросе аудитории трех Telegram-каналов, опередив Haval Jolion на 12,1 процентного пункта. Но результат нельзя переносить на всю страну: подписчики могли выбирать несколько моделей, а выборка не была репрезентативной. Однако за десять месяцев зарегистрировано свыше 22 тысяч таких кроссоверов.

Ограничение этого голосования видно по сумме: доли десяти моделей в совокупности достигли 149,8%. Участники могли отметить несколько машин, поэтому проценты отражают распределение ответов, а не доли единого выбора.

При таких правилах Mazda CX-5 все равно заняла первое место: за нее проголосовал 331 человек из 1105, или 29,9%. Haval Jolion получил 17,8%. У LADA Granta - 17,4%. Отрыв лидера от ближайшего соперника составил 12,1 процентного пункта. Результаты опубликовал глава Автостата Сергей Целиков.

Опрос проходил с 1 по 18 ноября в трех Telegram-каналах. В десятку включили машины с заметными продажами; при отборе учитывали рыночную динамику, а присутствие в медиа рассматривали отдельно. Официальные итоги голосования мы опубликовали в материале о премии.

Есть и рыночный контекст. Производитель официально не поставляет Mazda CX-5 в Россию, однако за десять месяцев здесь зарегистрировали свыше 22 тысяч таких автомобилей. С января по сентябрь показатель составил 19 631 регистрацию. Аналитический материал Eastern Economy также связывает растущий интерес к Mazda в России прежде всего с CX-5: в нем приводится оценка роста продаж марки в 8,6 раза, до 11 731 автомобиля.

Заметную роль сыграла китайская сборка. Двухлитровые версии мощностью 150 л.с. остаются ниже порога 160 л.с. От него зависит применение повышенного утилизационного сбора при ввозе.

Однако CX-5 для модельного года 2026 получила третье поколение. Американская версия это пятиместный кроссовер длиной 4689 мм с колесной базой около 2814 мм. Обе величины выросли относительно предшественника на 4,5 дюйма.

Американская CX-5 2026 оснащается атмосферным бензиновым двигателем объемом 2,5 л и мощностью 187 л.с., а также шестиступенчатым автоматом. В испытании MotorTrend разгон до 60 миль/ч занял 8,8 секунды. Это результат конкретного тестового автомобиля. EPA указывает расход 24/30/26 миль на галлон: в городе, на трассе и в смешанном цикле. За вторым рядом предусмотрено 33,7 кубического фута багажного места; со сложенными сиденьями объем достигает 66,5 кубического фута.

Голосование отражает мнение подписчиков профильных каналов, а не репрезентативной выборки населения. За десять месяцев зарегистрировано свыше 22 тысяч Mazda CX-5.