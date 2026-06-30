Премиум за вменяемые деньги: Mazda CX-5 2026 — плюсы и минусы владения в России

30 июня 2026, 18:02
Mazda CX-5 второго поколения: особенности, риски и нюансы эксплуатации в 2026
Mazda CX-5 второго поколения: особенности, риски и нюансы эксплуатации в 2026
Mazda CX-5 второго поколения сохраняет популярность в России благодаря сочетанию комфорта, управляемости и премиального оснащения. Однако модель предъявляет особые требования к топливу и безопасности, что становится особенно актуально в 2026 году.
В 2026 году Mazda CX-5 второго поколения продолжает оставаться одной из самых востребованных моделей среди кроссоверов в России. Причина – в редком для сегмента балансе между премиальным оснащением, управляемостью и практичностью, который японский бренд сохраняет даже спустя годы после выхода модели.
Внешний вид CX-5 до сих пор выделяется благодаря философии «KODO»: узнаваемые линии кузова и выразительный дизайн делают автомобиль выигрышным на дороге. Практичность проявляется в деталях – высокий клиренс (почти 20 см), двери, полностью закрывающие пороги, и продуманная эргономика салона. В топовых версиях встречаются кожаная наппа и деревянные вставки, что создаёт впечатление автомобиля более высокого класса. Внутри – множество мелочей для комфорта: складывающиеся в ровный пол задние сиденья, «лыжный лючок» и удобная организация пространства.
Управляемость CX-5 — отдельная тема. Плотная подвеска и система G-Vectoring Control придают уверенность на трассе и в поворотах. Моторы Skyactiv мощностью 150 и 194 л.с. сочетаются с быстрым полным приводом в старших комплектациях. После обновления шумоизоляция стала заметно лучше, а салон – тише даже на высоких скоростях. Уже в средних комплектациях доступны вентиляция сидений, проекция на лобовое стекло, адаптивный свет и двухзонный климат-контроль.
Однако не всё так однозначно. Несмотря на богатое оснащение, интерьер CX-5 начинает уступать новым моделям: 8-дюймовый дисплей выглядит скромно, задний ряд не отличается простором. Подвеска, заточенная под асфальт, передаёт колебания от мелких неровностей, а для серьёзного бездорожья автомобиль не предназначен – внедорожных режимов нет.
Ещё один нюанс — высокая угоняемость CX-5. Модель стабильно входит в топ по кражам, что вынуждает владельцев устанавливать дополнительные противоугонные системы и увеличивает стоимость страховки. Это стоит учитывать при покупке и эксплуатации.
По сути, Mazda CX-5 второго поколения – выбор для тех, кто ценит стиль, управляемость и премиальные детали, но готов мириться с компромиссами в оснащении и экономичности. Важное примечание: модель требует внимательного отношения к деталям, особенно в вопросах безопасности. По данным страховых компаний, CX-5 часто фигурирует в рейтингах угонов; эксперты отмечают, что регулярное обслуживание топливной системы и установка современных сигнализаций позволяют снизить риски. Для российского рынка в 2026 году это особенно актуально, учитывая снижение качества топлива и рост числа краж автомобилей.
Особого внимания требуют моторы: они чувствительны к качеству топлива. В регионах, где бензин не всегда соответствует требованиям, возможна детонация и ускоренный износ двигателя. Владельцам приходится искать проверенные заправки и следить за состоянием топливной системы. Эта проблема становится особенно острой на фоне изменений на топливном рынке, из-за которых в последнее время существенно возрастает выбор между дизельными и бензиновыми двигателями - подробности о влиянии качества топлива на потребление .
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