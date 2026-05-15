Владельцы Mazda CX-5 честно перечислили нюансы, о которых молчат дилеры

15 мая 2026, 08:23
Mazda CX-5 второго поколения: реальные плюсы и минусы рестайлинга
Мало кто знает, но рестайлинговая Mazda CX-5 второго поколения оказалась не такой однозначной, как кажется на первый взгляд. Владельцы делятся неожиданными деталями эксплуатации, отмечая как сильные стороны, так и скрытые недостатки. Какие проблемы чаще всего всплывают, что действительно радует, а что вызывает вопросы - рассказываем, почему этот кроссовер обсуждают до сих пор.
Рестайлинговая Mazda CX-5 второго поколения продолжает вызывать живой интерес среди российских автолюбителей. Причина проста: этот кроссовер стал одним из самых обсуждаемых на рынке благодаря сочетанию стиля, надежности и особенностей эксплуатации, которые не всегда очевидны на первый взгляд. В условиях российских дорог и климата владельцы сталкиваются с нюансами, которые невозможно узнать из рекламных буклетов или официальных обзоров.
Редакция 110km.ru изучила отзывы владельцев Mazda CX-5, включая разные комплектации и моторы. Автолюбители испытали кроссовер в условиях мегаполиса, на трассе и в сельской местности. Большинство отмечают, что автомобиль радует динамикой и экономичностью. Даже в городском потоке кроссовер ведет себя уверенно, а расход топлива приятно удивляет - особенно на трассе. Многие подчеркивают, что салон выполнен с вниманием к деталям: материалы отделки не только приятны на ощупь, но и выдерживают испытание временем. Комфорт на дальних поездках - еще один плюс, который часто выделяют в отзывах.
Однако не все так однозначно. Среди недостатков чаще всего упоминают небольшой объем багажника, который ограничивает возможности для семейных поездок или перевозки крупного багажа. Некоторые владельцы жалуются на работу навигационной системы: интерфейс кажется устаревшим, а обновления карт выходят не так часто, как хотелось бы. В регионах с суровыми зимами иногда возникают вопросы к шумоизоляции и работе климатической системы - хотя большинство считает эти минусы не критичными.
Отдельного внимания заслуживает надежность Mazda CX-5. По словам владельцев, серьезных поломок за несколько лет эксплуатации практически не возникает. Двигатели и коробки передач показывают себя с лучшей стороны, а подвеска уверенно справляется с ямами и неровностями. Обслуживание не требует больших затрат, а расходники доступны в большинстве сервисов. Тем не менее, некоторые отмечают, что оригинальные детали стоят довольно дорого, и это может стать проблемой для тех, кто привык к более бюджетным маркам. Но на рынке есть много аналогов, так что серьезных трудностей с запчастями не возникает.
В целом, Mazda CX-5 второго поколения после рестайлинга заслужила репутацию надежного и комфортного кроссовера, который редко подводит, но требует внимательного отношения к деталям. Именно эти нюансы делают модель предметом постоянных обсуждений среди автолюбителей.
